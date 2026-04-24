Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Оценка акций Селигдара остается позитивной - "Газпромбанк Инвестиции"
Промпроизводство в РФ в марте выросло на 2,3%
Рост промпроизводства в РФ в марте 2026 года составил 2,3% в годовом сравнении после сокращения на 0,9% в феврале, сообщил Росстат. Данные по промышленности в марте 2026 года оказались лучше прогнозов экономистов, ожидавших рост на 0,4%.
 
Рейтинг российских банков за март
В марте 2026 года Сбербанк и ВТБ вновь возглавили рейтинг медиаприсутствия банков по данным системы мониторинга СКАН, подтвердив статус главных ньюсмейкеров отрасли. Третье место по количеству упоминаний и показателю Индекса заметности занял...
 
Спрос на бизнес-центры вернется к росту не раньше 2027 года
Московские офисы отложили на потом: спрос на бизнес-центры в Москве по итогам текущего года снизится на 13%, до 1,3 млн кв. м. Ситуация может измениться уже к концу следующего года: к этому моменту спрос на офисы увеличится на 27%, в 2028 году — еще...
 
АПК теряет участников
Число компаний и индивидуальных предпринимателей в российском АПК за три года снизилось на 1,1% - с 243,8 тыс. в 2023 году до 241,1 тыс. в 2026-м, следует из данных компании "Контур.Фокус", на которые ссылается "Коммерсантъ". В последний год...
 
24 апреля 2026 года 11:15

Оценка акций Селигдара остается позитивной - "Газпромбанк Инвестиции"

Оценка акций ПАО "Селигдар" остается позитивной, сообщается в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

Российский золотодобытчик раскрыл операционные результаты за первый квартал 2026 года.

Учитывая, что производство золота у компании характеризуется высокой сезонностью (на первый квартал приходится около 10-12% годового объема), его рост за отчетный период умеренно позитивно оценивается экспертами.

Аналитики сервиса продолжают позитивно смотреть на акции "Селигдара" на фоне высоких цен на золото и наличия среднесрочных планов у эмитента по увеличению его производства (за счет развития производственного комплекса "Хвойное" и месторождения Кючус).

Однако они отмечают, что инвестиционный кейс "Селигдара" осложнен наличием значительного объема долговых обязательств, номинированных в золоте, и ограниченностью информации о параметрах ключевых инвестиционных проектов (Кючус и Пыркакайские штокверки).

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
