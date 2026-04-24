Прогнозная цена акций НоваБев - 700 руб. - "ВТБ Мои инвестиции"

Прогнозная стоимость акций "НоваБев Групп" на горизонте года составляет 700 рублей за штуку, считают аналитики брокера "ВТБ Мои инвестиции".

"По нашим расчетам, компания сможет заплатить в 2026 году дивидендную доходность в 15-16%. В такой ситуации считаем, что рынок недооценивает эмитента - акции за год отстали от индекса Мосбиржи на 15%", - пишут эксперты в комментарии.

