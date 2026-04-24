Промпроизводство в РФ в марте выросло на 2,3%
Рост промпроизводства в РФ в марте 2026 года составил 2,3% в годовом сравнении после сокращения на 0,9% в феврале, сообщил Росстат. Данные по промышленности в марте 2026 года оказались лучше прогнозов экономистов, ожидавших рост на 0,4%.
 
Рейтинг российских банков за март
В марте 2026 года Сбербанк и ВТБ вновь возглавили рейтинг медиаприсутствия банков по данным системы мониторинга СКАН, подтвердив статус главных ньюсмейкеров отрасли. Третье место по количеству упоминаний и показателю Индекса заметности занял...
 
Спрос на бизнес-центры вернется к росту не раньше 2027 года
Московские офисы отложили на потом: спрос на бизнес-центры в Москве по итогам текущего года снизится на 13%, до 1,3 млн кв. м. Ситуация может измениться уже к концу следующего года: к этому моменту спрос на офисы увеличится на 27%, в 2028 году — еще...
 
АПК теряет участников
Число компаний и индивидуальных предпринимателей в российском АПК за три года снизилось на 1,1% - с 243,8 тыс. в 2023 году до 241,1 тыс. в 2026-м, следует из данных компании "Контур.Фокус", на которые ссылается "Коммерсантъ". В последний год...
 
24 апреля 2026 года 10:36

Рубль утром в пятницу продолжил снижаться, отыгрывая новости о возобновлении Минфином операций в рамках бюджетного правила с мая

Москва. 24 апреля. Китайский юань слегка подрастает на Московской бирже при открытии торгов в пятницу; курс рубля продолжает снижаться, отыгрывая новости о возобновлении Минфином операций в рамках бюджетного правила с мая, а также в ожидании итогов апрельского заседания ЦБ РФ.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,098 руб. (+2,8 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 15,39 копейки ниже уровня действующего официального курса.

Минфин РФ возобновит операции по покупке/продаже валюты и золота на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила с мая в целях повышения стабильности и предсказуемости внутренних экономических условий и снижения влияния изменчивой конъюнктуры рынка энергоносителей на российскую экономику и финансовую систему. Объем отложенных за март и апрель операций будет учтен при определении размера операций в мае 2026 года, говорится в сообщении министерства. Публикация информации о размере операций традиционно будет осуществляться в третий рабочий день месяца, в 12:00 мск.

В конце февраля, еще до всплеска волатильности на сырьевых рынках из-за военного конфликта в Иране, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что правительство на фоне недобора нефтегазовых доходов рассматривает возможность снижения базовой цены в бюджетном правиле. Вскоре после этого Минфин объявил о решении не проводить в марте операции по покупке/продаже иностранной валюты и золота на внутреннем рынке в связи с планируемым изменением параметра базовой цены на нефть в бюджетном правиле.

Позже, 27 марта, в кулуарах съезда РСПП Силуанов сообщил, что бюджетное правило на паузе "до лета". После этого вышло соответствующее постановление правительства, согласно которому операции в рамках бюджетного правила приостановлены до 1 июля.

Однако в середине апреля, выступая на Биржевом форуме, министр сообщил, что правительство РФ рассматривает возможность более быстрого возобновления операций. Он также сообщил, что в марте Минфин должен был продавать валюту из резервов, а в апреле, напротив, покупать, причем уровень мартовских продаж и апрельских покупок, по оценке министерства, будет одинаковым.

Банк России в пятницу снизит ключевую ставку на очередные 50 базисных пунктов - до 14,5% годовых, считает подавляющее большинство аналитиков. Некоторые эксперты не исключают сохранения ставки на уровне 15% годовых, хотя допускают, что "на столе" будет и нестандартный шаг в 25 базисных пунктов. Лишь малая часть экономистов ждет, что ЦБ снизит ставку сразу на 100 базисных пунктов - до 14% годовых.

Банк России ранее отмечал, что в марте сложился широкий консенсус в пользу снижения ключевой ставки на 50 базисных пунктов - до 15% годовых. При этом в ходе дискуссии отдельные участники обсуждения также высказывали аргументы за снижение ключевой ставки на 100 базисных пунктов (до 14,5% годовых) и за сохранение ставки.

По словам руководителя отдела по работе с клиентами УК "Альфа-Капитал" Александра Абрамяна, "возобновление операций Минфина с мая - это важнейший маркер того, что текущий курс рубля власти считают "избыточно крепким". Чтобы понять значимость этого шага, стоит взглянуть на контекст последних месяцев. До обострения ситуации на Ближнем Востоке активно обсуждалось изменение параметров бюджетного правила. Тогда российская нефть торговалась ниже $60 за баррель, и Минфин был вынужден дополнительно продавать валюту. Это создавало давление на доллар, укрепляло рубль, но загоняло бюджет в серьезный минус".

"Конфликт вокруг Ирана взвинтил цены на энергоресурсы. Помимо дорогой нефти, в страну хлынул поток валютной выручки от экспорта удобрений и металлов. Несмотря на то что по логике правил Минфин должен был начать покупки раньше, ведомство заявило о паузе до июля, фактически позволяя рублю укрепляться на притоке ликвидности. Вчерашнее же объявление о покупках с мая, включая "добор" за март и апрель, говорит о том, что Минфин не готов ждать лета. Власти дают понять, что текущие котировки их не устраивают - бюджету нужен более слабый рубль при таких ценах на нефть. Возобновление покупок валюты Минфином создает фундамент для снижения курса рубля", - полагает Абрамян.

Нефтяные котировки продолжают повышаться утром в пятницу после резкого подъема по итогам предыдущей сессии. Цена июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:01 мск увеличилась на 0,92%, до $106,04 за баррель. В четверг контракт подорожал на 3,1%, до $105,07 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подорожали к этому времени на 0,66%, до $96,48 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов выросла на 3,11%, до $95,85 за баррель.

Ситуация на Ближнем Востоке по-прежнему остается в центре внимания инвесторов. Несмотря на продолжающийся режим прекращения огня, они опасаются дальнейшей эскалации, поскольку стороны не демонстрируют прогресса в мирных переговорах, а Ормузский пролив остается фактически закрытым. Опасения усилились после сообщений агентства "Мехр" о том, что в некоторых районах Тегерана в четверг открывала огонь система противовоздушной обороны. Причины инцидента не уточняются.

Тем временем американский президент Дональд Трамп заявил, что США могли бы прямо сейчас заключить соглашение об урегулировании конфликта с Ираном, однако в таком случае оно не было бы идеальным. По словам Трампа, ему требуется "соглашение, которое будет действовать вечно" и гарантирует, что у Тегерана никогда не будет ядерного оружия. Президент добавил, что армии США в ходе военной операции удалось уничтожить 78% целей в Иране, определенных командованием. Если с Ираном не удастся заключить сделку, американские военные возобновят удары и поразят оставшиеся цели, предупредил Трамп.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
24 апреля 2026 года 11:15
Оценка акций Селигдара остается позитивной - "Газпромбанк Инвестиции"
енка акций ПАО "Селигдар" остается позитивной, сообщается в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Российский золотодобытчик раскрыл операционные результаты за первый квартал 2026 года. Учитывая, что производство золота у компании характеризуется высокой сезонностью (на первый...    читать дальше
24 апреля 2026 года 10:49
Прогнозная цена акций НоваБев - 700 руб. - "ВТБ Мои инвестиции"
Прогнозная стоимость акций "НоваБев Групп" на горизонте года составляет 700 рублей за штуку, считают аналитики брокера "ВТБ Мои инвестиции". "По нашим расчетам, компания сможет заплатить в 2026 году дивидендную доходность в 15-16%. В такой ситуации считаем, что рынок недооценивает эмитента - акции...    читать дальше
24 апреля 2026 года 10:22
Индекс Мосбиржи может показать сдержанный рост утром пятницы - ПСБ
Индекс Мосбиржи может инерционно тяготеть к сдержанному росту в первой половине пятничных торгов ввиду ожиданий положительных сюрпризов от Банка России и сохранения высоких цен на нефть, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов. Итоги дня определят...    читать дальше
24 апреля 2026 года 10:04
Рубль может закрепиться в верхней части диапазона 10,8-11,3 руб./юань - ПСБ
Курс валютной пары доллар/рубль может закрепиться в верхней части диапазона 10,8-11,3 руб. за юань на торгах в пятницу, полагает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ Денис Попов. Участники рынка заметно активизировали покупки иностранной валюты в ожидании ослабления рубля на...    читать дальше
24 апреля 2026 года 09:52
Динамика цен рублевых корпбондов в пятницу будет зависеть от итогов апрельского заседания ЦБ РФ
Москва. 24 апреля. Динамика котировок рублевых корпоблигаций в пятницу будет зависеть от итогов апрельского заседания ЦБ РФ и заявлений регулятора относительно направленности дальнейшей денежно-кредитной политики (ДКП), полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".    читать дальше
24 апреля 2026 года 09:45
Акции НоваБев остаются привлекательной "историей роста" - "Цифра брокер"
Инвестиционная компании "Цифра брокер" рекомендует сохранять акции "НоваБев Групп" в инвестиционном портфеле, бумаги остаются привлекательной "историей роста", говорится в материале аналитиков. Эмитент представил финансовые результаты за 2025 год: выручка выросла на 10%, достигнув 149,3 млрд руб.,...    читать дальше
24 апреля 2026 года 09:27
Индекс Мосбиржи может консолидироваться в зоне 2750-2800п в первой половине пятницы - "Цифра брокер"
Индекс Мосбиржи может консолидироваться в диапазоне 2750-2800 пунктов в первой половине торговой сессии пятницы, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер". Все внимание инвесторов приковано к заседанию Банка России по ключевой ставке, отмечают они. "До оглашения решения рынок,...    читать дальше
24 апреля 2026 года 09:08
Freedom Finance Global подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Boeing
Freedom Finance Global подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Boeing Co. с прогнозной стоимостью на уровне $290 за штуку, что предполагает потенциал роста 25%, сообщается в материале инвесткомпании. "Результаты квартала подтверждают постепенное восстановление компании. Фундаментально...    читать дальше
23 апреля 2026 года 19:45
Рынок акций РФ превысил 2770п по индексу МосБиржи на ожиданиях снижения ставки ЦБ, реакция на санкции ЕС нейтральная
Москва. 23 апреля. Российский рынок акций в четверг вырос на фоне ожиданий снижения ставки ЦБ РФ в пятницу и подорожавшей нефти (фьючерс на нефть Brent превысил $103,6 за баррель) из-за продолжающейся напряженности на Ближнем Востоке при неясности перспектив переговоров США и Ирана; реакция на новый пакет антироссийских санкций ЕС оказалась нейтральной. Индекс МосБиржи превысил 2770 пунктов при смешанной динамике "фишек".    читать дальше
23 апреля 2026 года 19:32
Рубль в четверг снизился на новостях о возобновлении Минфином операций по покупке/продаже валюты и золота в рамках бюджетного правила с мая
Москва. 23 апреля. Китайский юань умеренно подрос на Московской бирже по итогам торгов в четверг. Российский рубль, колебавшийся в первой половине дня 23 апреля в боковом диапазоне, перешел к снижению в основных валютных парах на новостях о возобновлении Минфином операций по покупке/продаже валюты и золота в рамках бюджетного правила с мая. Некоторую поддержку нацвалюте оказывали растущие цены на нефть.    читать дальше
23 апреля 2026 года 19:02
Freedom Finance Global понизил целевую цену United Airlines до $125
Freedom Finance Global понизил целевую цену акций United Airlines Holdings со $143 до $125 за бумагу, что соответствует потенциалу роста на 37% с текущих уровней, сообщается в комментарии аналитиков. "Результаты United за 1К26 немного превысили консенсус по выручке и скорректированному EPS, что...    читать дальше
23 апреля 2026 года 18:40
Базовый сценарий - постепенное ослабление рубля ближе к лету - "Цифра брокер"
постепенное ослабление рубля ближе к лету, говорится в комментарии аналитиков инвесткомпании "Цифра брокер". Минфин России объявил о возобновлении операций по покупке и продаже иностранной валюты и золота на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. Сделки начнутся с мая 2026 года. "После...    читать дальше
23 апреля 2026 года 18:23
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Селигдара
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Селигдара" с целевой ценой 73,3 рубля за бумагу, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Василия Данилова. "Селигдар" представил сильные операционные результаты за 1-й квартал 2026 года, - отмечает эксперт. - Более высокие...    читать дальше
23 апреля 2026 года 18:08
Прогнозная цена акций НоваБев - 565 руб. - ПСБ
Прогнозная стоимость акций "НоваБев Групп" на горизонте года составляет 565 рублей за штуку, говорится в комментарии эксперта банка ПСБ Екатерины Крыловой. Аналитик позитивно оценивает результаты эмитента за 2025 год по МСФО, отмечая, что все бизнес-сегменты выросли по итогам прошлого...    читать дальше
23 апреля 2026 года 17:33
Курс рубля может вернуться в диапазон 76-79 руб./$1 в мае-июне - "Т-Инвестиции"
Курс валютной пары доллар/рубль в сложившихся условиях может вернуться в диапазон 76-79 руб./$1 в мае-июне текущего года, считает главный экономист брокера "Т-Инвестиции" Софья Донец. "Минфин не стал тянуть время и дал рынку больше определенности - возобновление операций по правилу в целом хорошая...    читать дальше
