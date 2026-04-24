24 апреля 2026 года 10:22
Индекс Мосбиржи может показать сдержанный рост утром пятницы - ПСБ
Индекс Мосбиржи может инерционно тяготеть к сдержанному росту в первой половине пятничных торгов ввиду ожиданий положительных сюрпризов от Банка России и сохранения высоких цен на нефть, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов. Итоги дня определят итоги заседания ЦБ РФ, отмечает эксперт. "Мы считаем, что даже если регулятор снизит ставку на 50 базисных пунктов (б.п.) (хотя допускаем, полагаясь на статистику, и снижение на 100 б.п.), но даст более обнадеживающую в отношении дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики риторику и прогнозы, это способно поддержать сантимент и способствовать проверке на прочность индексом Мосбиржи верхней границы нашего текущего целевого диапазона 2700-2800 пунктов, весьма значимой для определения движения рынка не только в конце апреля, но и в начале мая", - пишет Локтюхов в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
24 апреля 2026 года 11:15
енка акций ПАО "Селигдар" остается позитивной, сообщается в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Российский золотодобытчик раскрыл операционные результаты за первый квартал 2026 года. Учитывая, что производство золота у компании характеризуется высокой сезонностью (на первый... читать дальше
.24 апреля 2026 года 10:49
Прогнозная стоимость акций "НоваБев Групп" на горизонте года составляет 700 рублей за штуку, считают аналитики брокера "ВТБ Мои инвестиции". "По нашим расчетам, компания сможет заплатить в 2026 году дивидендную доходность в 15-16%. В такой ситуации считаем, что рынок недооценивает эмитента - акции... читать дальше
.24 апреля 2026 года 10:36
Рубль утром в пятницу продолжил снижаться, отыгрывая новости о возобновлении Минфином операций в рамках бюджетного правила с мая
Москва. 24 апреля. Китайский юань слегка подрастает на Московской бирже при открытии торгов в пятницу; курс рубля продолжает снижаться, отыгрывая новости о возобновлении Минфином операций в рамках бюджетного правила с мая, а также в ожидании итогов апрельского заседания ЦБ РФ. читать дальше
.24 апреля 2026 года 10:04
Курс валютной пары доллар/рубль может закрепиться в верхней части диапазона 10,8-11,3 руб. за юань на торгах в пятницу, полагает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ Денис Попов. Участники рынка заметно активизировали покупки иностранной валюты в ожидании ослабления рубля на... читать дальше
.24 апреля 2026 года 09:52
Москва. 24 апреля. Динамика котировок рублевых корпоблигаций в пятницу будет зависеть от итогов апрельского заседания ЦБ РФ и заявлений регулятора относительно направленности дальнейшей денежно-кредитной политики (ДКП), полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". читать дальше
.24 апреля 2026 года 09:45
Инвестиционная компании "Цифра брокер" рекомендует сохранять акции "НоваБев Групп" в инвестиционном портфеле, бумаги остаются привлекательной "историей роста", говорится в материале аналитиков. Эмитент представил финансовые результаты за 2025 год: выручка выросла на 10%, достигнув 149,3 млрд руб.,... читать дальше
.24 апреля 2026 года 09:27
Индекс Мосбиржи может консолидироваться в зоне 2750-2800п в первой половине пятницы - "Цифра брокер"
Индекс Мосбиржи может консолидироваться в диапазоне 2750-2800 пунктов в первой половине торговой сессии пятницы, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер". Все внимание инвесторов приковано к заседанию Банка России по ключевой ставке, отмечают они. "До оглашения решения рынок,... читать дальше
.24 апреля 2026 года 09:08
Freedom Finance Global подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Boeing Co. с прогнозной стоимостью на уровне $290 за штуку, что предполагает потенциал роста 25%, сообщается в материале инвесткомпании. "Результаты квартала подтверждают постепенное восстановление компании. Фундаментально... читать дальше
.23 апреля 2026 года 19:45
Рынок акций РФ превысил 2770п по индексу МосБиржи на ожиданиях снижения ставки ЦБ, реакция на санкции ЕС нейтральная
Москва. 23 апреля. Российский рынок акций в четверг вырос на фоне ожиданий снижения ставки ЦБ РФ в пятницу и подорожавшей нефти (фьючерс на нефть Brent превысил $103,6 за баррель) из-за продолжающейся напряженности на Ближнем Востоке при неясности перспектив переговоров США и Ирана; реакция на новый пакет антироссийских санкций ЕС оказалась нейтральной. Индекс МосБиржи превысил 2770 пунктов при смешанной динамике "фишек". читать дальше
.23 апреля 2026 года 19:32
Рубль в четверг снизился на новостях о возобновлении Минфином операций по покупке/продаже валюты и золота в рамках бюджетного правила с мая
Москва. 23 апреля. Китайский юань умеренно подрос на Московской бирже по итогам торгов в четверг. Российский рубль, колебавшийся в первой половине дня 23 апреля в боковом диапазоне, перешел к снижению в основных валютных парах на новостях о возобновлении Минфином операций по покупке/продаже валюты и золота в рамках бюджетного правила с мая. Некоторую поддержку нацвалюте оказывали растущие цены на нефть. читать дальше
.23 апреля 2026 года 19:02
Freedom Finance Global понизил целевую цену акций United Airlines Holdings со $143 до $125 за бумагу, что соответствует потенциалу роста на 37% с текущих уровней, сообщается в комментарии аналитиков. "Результаты United за 1К26 немного превысили консенсус по выручке и скорректированному EPS, что... читать дальше
.23 апреля 2026 года 18:40
постепенное ослабление рубля ближе к лету, говорится в комментарии аналитиков инвесткомпании "Цифра брокер". Минфин России объявил о возобновлении операций по покупке и продаже иностранной валюты и золота на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. Сделки начнутся с мая 2026 года. "После... читать дальше
.23 апреля 2026 года 18:23
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Селигдара" с целевой ценой 73,3 рубля за бумагу, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Василия Данилова. "Селигдар" представил сильные операционные результаты за 1-й квартал 2026 года, - отмечает эксперт. - Более высокие... читать дальше
.23 апреля 2026 года 18:08
Прогнозная стоимость акций "НоваБев Групп" на горизонте года составляет 565 рублей за штуку, говорится в комментарии эксперта банка ПСБ Екатерины Крыловой. Аналитик позитивно оценивает результаты эмитента за 2025 год по МСФО, отмечая, что все бизнес-сегменты выросли по итогам прошлого... читать дальше
.23 апреля 2026 года 17:33
Курс валютной пары доллар/рубль в сложившихся условиях может вернуться в диапазон 76-79 руб./$1 в мае-июне текущего года, считает главный экономист брокера "Т-Инвестиции" Софья Донец. "Минфин не стал тянуть время и дал рынку больше определенности - возобновление операций по правилу в целом хорошая... читать дальше
