Индекс Мосбиржи может показать сдержанный рост утром пятницы - ПСБ

Индекс Мосбиржи может инерционно тяготеть к сдержанному росту в первой половине пятничных торгов ввиду ожиданий положительных сюрпризов от Банка России и сохранения высоких цен на нефть, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов.

Итоги дня определят итоги заседания ЦБ РФ, отмечает эксперт.

"Мы считаем, что даже если регулятор снизит ставку на 50 базисных пунктов (б.п.) (хотя допускаем, полагаясь на статистику, и снижение на 100 б.п.), но даст более обнадеживающую в отношении дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики риторику и прогнозы, это способно поддержать сантимент и способствовать проверке на прочность индексом Мосбиржи верхней границы нашего текущего целевого диапазона 2700-2800 пунктов, весьма значимой для определения движения рынка не только в конце апреля, но и в начале мая", - пишет Локтюхов в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.