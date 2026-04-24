Рубль может закрепиться в верхней части диапазона 10,8-11,3 руб./юань - ПСБ

Курс валютной пары доллар/рубль может закрепиться в верхней части диапазона 10,8-11,3 руб. за юань на торгах в пятницу, полагает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ Денис Попов.

Участники рынка заметно активизировали покупки иностранной валюты в ожидании ослабления рубля на фоне конкретизации Минфином планов возобновить операции на валютном рынке в рамках бюджетного правила, отмечает аналитик.

Объемы операций будут объявлены 6 мая.

При этом общий эффект на рынок еще будет корректироваться операциями ЦБ, обращает внимание Попов.

"Таким образом, по нашим оценкам, покупки валюты в мае составят около 10-12% средних биржевых оборотов. Думаем, что с учетом растущей экспортной выручки и сохранения слабого спроса на иностранную валюту, это ограниченно ослабит курс рубля и снимет риски его дальнейшего укрепления", - пишет аналитик ПСБ.

Итоги заседания ЦБ в пятницу, 24 апреля 2026 года, по мнению эксперта, вряд ли существенно повлияют на курс рубля в краткосрочной перспективе, хотя он допускает ускорение темпов снижения ключевой ставки.

"В пятницу ждем закрепление курса рубля в верхней части текущего торгового диапазона (10,8-11,3 руб. за юань). В начале следующей недели не исключаем краткосрочное смещение котировок в середину указанного диапазона на фоне активизации продаж валюты в преддверии крупных налоговых выплат", - говорится в обзоре банка.

