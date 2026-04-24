Динамика цен рублевых корпбондов в пятницу будет зависеть от итогов апрельского заседания ЦБ РФ

Москва. 24 апреля. Динамика котировок рублевых корпоблигаций в пятницу будет зависеть от итогов апрельского заседания ЦБ РФ и заявлений регулятора относительно направленности дальнейшей денежно-кредитной политики (ДКП), полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Банк России в пятницу снизит ключевую ставку на очередные 50 базисных пунктов - до 14,5% годовых, считает подавляющее большинство аналитиков. Некоторые эксперты не исключают сохранения ставки на уровне 15% годовых, хотя допускают, что "на столе" будет и нестандартный шаг в 25 базисных пунктов. Лишь малая часть экономистов ждет, что ЦБ снизит ставку сразу на 100 базисных пунктов - до 14% годовых.

ЦБ РФ ранее отмечал, что в марте сложился широкий консенсус в пользу снижения ключевой ставки на 50 базисных пунктов - до 15% годовых. При этом в ходе дискуссии отдельные участники обсуждения также высказывали аргументы за снижение ключевой ставки на 100 базисных пунктов (до 14,5% годовых) и за сохранение ставки.

В свою очередь Минфин РФ возобновит операции по покупке/продаже валюты и золота на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила с мая в целях повышения стабильности и предсказуемости внутренних экономических условий и снижения влияния изменчивой конъюнктуры рынка энергоносителей на российскую экономику и финансовую систему. Объем отложенных за март и апрель операций будет учтен при определении размера операций в мае 2026 года, говорится в сообщении министерства. Публикация информации о размере операций традиционно будет осуществляться в третий рабочий день месяца в 12:00 мск.

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в четверг. Негативное влияние на настроения инвесторов оказывало отсутствие признаков прогресса в урегулировании ближневосточного конфликта. Второй раунд переговоров США и Ирана, которого ожидали на этой неделе, не состоялся. Ормузский пролив остается заблокированным. Рост стоимости энергоносителей омрачает перспективы американской экономики и усложняет оценки дальнейшей траектории ДКП Федрезерва.

Как показали опубликованные в четверг данные, число новых заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе выросло немного сильнее прогноза: количество американцев, впервые обратившихся за пособием, увеличилось на 6 тыс., до 214 тыс. Консенсус-прогноз аналитиков предполагал рост до 212 тыс. Количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 11 апреля, составило 1,821 млн против 1,809 млн неделей ранее.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу снижаются, исключением является только рынок Японии. Рост цен на нефть оказывает негативное давление на настроения инвесторов на фоне зашедших в тупик мирных переговоров между США и Ираном и продолжающихся перебоев в проходе судов через Ормузский пролив. Крупнейшие азиатские экономики, включая Китай, Японию и Южную Корею, сильно зависят от импорта нефти из Ближнего Востока, что делает регион особенно уязвимым из-за ситуации на Ближнем Востоке.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:40 МСК вырос на 0,9% благодаря повышению котировок акций технологических компаний. Вместе с тем китайский индекс Shanghai Composite к 8:38 МСК опустился на 0,5%, гонконгский Hang Seng - на 0,1%. Значение южнокорейского Kospi к 8:31 МСК уменьшилось на 0,1%. Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,1%.

Нефтяные котировки не демонстрируют ярко выраженной динамики утром в пятницу после резкого подъема по итогам предыдущей сессии. Цена июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск увеличилась на 0,1%, до $105,18 за баррель. В четверг контракт подорожал на 3,1%, до $105,07 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подешевели к этому времени всего на 2 цента, до $95,83 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов выросла на 3,11%, до $95,85 за баррель.

Ситуация на Ближнем Востоке по-прежнему остается в центре внимания инвесторов. Несмотря на продолжающийся режим прекращения огня, они опасаются дальнейшей эскалации, поскольку стороны не демонстрируют прогресса в мирных переговорах, а Ормузский пролив остается фактически закрытым. Опасения усилились после сообщений агентства "Мехр" о том, что в некоторых районах Тегерана в четверг открывала огонь система противовоздушной обороны. Причины инцидента не уточняются.

Тем временем американский президент Дональд Трамп заявил, что США могли бы прямо сейчас заключить соглашение об урегулировании конфликта с Ираном, однако в таком случае оно не было бы идеальным. По словам Трампа, ему требуется "соглашение, которое будет действовать вечно" и гарантирует, что у Тегерана никогда не будет ядерного оружия. Президент добавил, что армии США в ходе военной операции удалось уничтожить 78% целей в Иране, определенных командованием. Если с Ираном не удастся заключить сделку, американские военные возобновят удары и поразят оставшиеся цели, предупредил Трамп.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг выросла в 1,2 раза относительно предыдущего торгового дня и осталась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 31,326 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 17,581 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 23 апреля снизился всего на 0,01% и составил 120,81 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,03%, поднявшись до 1275,17 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "РЖД-30" (+0,54%), "Славнефть-001Р-03" (+0,4%) и "Почта России-001Р-10" (+0,3%), а в лидерах снижения - облигации "Газпромбанк-001Р-18Р" (-0,42%), "РЖД-001P-06R" (-0,33%) и "Роснефть-002Р-03" (-0,23%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Газпромбанк (MOEX: GZPR) увеличил номинальный объем дополнительного выпуска N1 дисконтных облигаций серии 006Р-05 с 3 млрд рублей до 10 млрд рублей. Доразмещение выпуска началось 21 апреля и продлится до 29 апреля или размещения последней облигации допвыпуска. Цена доразмещения составляет 55% от номинальной стоимости. Банк завершил размещение основного выпуска номинальным объемом 2 млрд рублей в марте, реализовав 83,41% займа на 1,7 млрд рублей. Цена размещения с учетом дисконта составила 53,5% от номинала.

ООО "Флит" 24 апреля начнет размещение 3-летних облигаций серии 001P-04 объемом 2 млрд рублей. Ставка ежемесячных купонов установлена в размере 16% годовых на весь срок обращения. По выпуску начиная с 1-го купона предусмотрена амортизация. Заем будет размещен в рамках программы облигаций эмитента серии 001Р объемом 100 млрд рублей.

АО "Первая грузовая компания" (ПГК) зафиксировало объем размещения облигаций серии 003P-04 с фиксированными купонами на уровне 20 млрд рублей, флоатера серии 003P-05 - на уровне 2,2 млрд рублей. Срок обращения "фикса" - 3,4 года, флоатера - 2,5 года. Совокупный объем займов изначально планировался в размере до 15 млрд рублей, купоны ежемесячные. Финальный ориентир ставки купона "фикса" установлен на уровне 15,40% годовых (доходность - 16,54% годовых), спреда к ключевой ставке ЦБ РФ по флоатеру - 250 базисных пунктов. Сбор заявок на эмиссии прошел 23 апреля. Техразмещение запланировано на 28 апреля. Оба выпуска доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам (флоатер - после теста N8), а также удовлетворяют требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

ПАО "Группа ЛСР" (MOEX: LSRG) увеличило объем размещения трехлетних облигаций серии 002Р-01 с 5 млрд рублей до 10 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 23 апреля. Финальный ориентир ставки купона установлен на уровне 15,65% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 16,82% годовых. По выпуску будет выплачиваться фиксированный ежемесячный купон. Условиями эмиссии предусмотрена амортизация: по 30% от номинала будет погашено в даты окончания 24-го и 30-го купонов, еще 40% - в дату завершения 36-го купона. Техразмещение запланировано на 28 апреля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после тестирования, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

ООО "ВИС финанс" установило финальный ориентир ставки купона облигаций со сроком обращения 3,5 года серии БО-П12 объемом не более 2,5 млрд рублей на уровне 16,50% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 17,81% годовых. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Сбор заявок на выпуск прошел 23 апреля. Техразмещение запланировано на 28 апреля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам и удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов.

ООО "ВУШ" установило финальный ориентир ставки купона трехлетних облигаций серии 001P-06 объемом 1 млрд рублей на уровне 22% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 24,36% годовых. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Сбор заявок на выпуск прошел 23 апреля. Техразмещение запланировано на 28 апреля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N6.

ООО "Идель нефтемаш" (Башкирия) 28 апреля планирует начать размещение дебютных 5-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 250 млн рублей. Ориентир ставки ежемесячного купона - 27% годовых, ему соответствует доходность к сall-опциону через 1,5 года на уровне 30,6% годовых. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Мосбиржа в начале апреля зарегистрировала программу облигаций эмитента серии 001Р объемом 10 млрд рублей.

НАО "Первое клиентское бюро" (ПКБ, ранее - "Первое коллекторское бюро") 12 мая с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на выпуск трехлетних облигаций серии 001Р-11 объемом 1 млрд рублей. По выпуску будут выплачиваться переменные ежемесячные купоны, определяемые как значение ключевой ставки Банка России + спред. Ориентир спреда - не выше 350 базисных пунктов. Структура выпуска предполагает амортизацию: 5% от номинала будет погашено в дату выплаты 33-го купона, по 10% от номинала в даты выплат 34-го и 35-го купона, по 25% от номинала в даты выплат 36-го, 37-го и 38-го купона. Индикативная дюрация составит около 2,3 года. Техразмещение пройдет 15 мая. Выпуск будет доступен для приобретения квалифицированным инвесторам, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

ГК "Сегежа" (MOEX: SGZH) установила ставку 14-17-го купонов облигаций серии 003P-02R на уровне 25% годовых. Пятнадцатилетний выпуск на 6 млрд рублей был размещен в феврале 2023 года. Ставка текущего квартального купона - 26% годовых. По займу 5 мая предстоит исполнение оферты. Прием заявок на приобретение пройдет с 24 по 30 апреля.

ПАО "ЕвроТранс" (MOEX: EUTR) выкупило "народные" облигации двух серий общим номинальным объемом 427,7 млн рублей. Компания приобрела 275,4 тыс. бондов серии 01 номиналом 1 тыс. рублей, соответственно, общий объем выкупа составил 275,4 млн рублей. Также были выкуплены бонды серии 003P-01 в количестве 152,3 тыс. штук. Номинал бумаг также равен 1 тыс. рублей, общий объем приобретения - 152,3 млн рублей. "ЕвроТранс" также сообщил, что при совершении сделок купли-продажи эмитентом дополнительно выплачен накопленный купонный доход держателям облигаций, рассчитанный на дату списания ценных бумаг со счетов депо владельцев.

ООО "СибАвтоТранс" допустило технический дефолт при выплате 12-го купона облигаций серии 001Р-05 на сумму 2,6 млн рублей. Дата истечения срока технического дефолта - 7 мая. В качестве причины неисполнения обязательств компания указывает недостаток денежных средств, вызванный задержкой их поступления от контрагентов, а также ограничением по распоряжению денежными средствами в связи с наличием в картотеке банка на счетах эмитента инкассовых поручений от лизинговых компаний. В конце прошлой недели эмитент допустил свой первый техдефолт при выплате 9-го купона и погашении второй части номинала облигаций серии 001Р-03 на общую сумму 38 млн рублей. Во вторник и среду компания допустила техдефолты при выплате купонов облигаций серий 001Р-07 и 001Р-06.