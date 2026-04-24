24 апреля 2026 года 09:45
Акции НоваБев остаются привлекательной "историей роста" - "Цифра брокер"
Инвестиционная компании "Цифра брокер" рекомендует сохранять акции "НоваБев Групп" в инвестиционном портфеле, бумаги остаются привлекательной "историей роста", говорится в материале аналитиков. Эмитент представил финансовые результаты за 2025 год: выручка выросла на 10%, достигнув 149,3 млрд руб., а чистая прибыль прибавила 13%, составив 5,2 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 14% и достиг 21,2 млрд руб. Основным локомотивом роста стал розничный сегмент и экспансия сети "ВинЛаб", которая постепенно выходит на этап зрелости, отмечают эксперты. "Мы считаем, что двузначный рост EBITDA и эффективное управление долгом подтверждают устойчивость бизнес-модели компании. Бумаги ритейлера остаются привлекательной "историей роста" с потенциалом щедрых дивидендных выплат, рекомендуем сохранять позиции в портфелях", - пишут аналитики инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
24 апреля 2026 года 11:15
енка акций ПАО "Селигдар" остается позитивной, сообщается в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Российский золотодобытчик раскрыл операционные результаты за первый квартал 2026 года. Учитывая, что производство золота у компании характеризуется высокой сезонностью (на первый... читать дальше
.24 апреля 2026 года 10:49
Прогнозная стоимость акций "НоваБев Групп" на горизонте года составляет 700 рублей за штуку, считают аналитики брокера "ВТБ Мои инвестиции". "По нашим расчетам, компания сможет заплатить в 2026 году дивидендную доходность в 15-16%. В такой ситуации считаем, что рынок недооценивает эмитента - акции... читать дальше
.24 апреля 2026 года 10:36
Рубль утром в пятницу продолжил снижаться, отыгрывая новости о возобновлении Минфином операций в рамках бюджетного правила с мая
Москва. 24 апреля. Китайский юань слегка подрастает на Московской бирже при открытии торгов в пятницу; курс рубля продолжает снижаться, отыгрывая новости о возобновлении Минфином операций в рамках бюджетного правила с мая, а также в ожидании итогов апрельского заседания ЦБ РФ. читать дальше
.24 апреля 2026 года 10:22
Индекс Мосбиржи может инерционно тяготеть к сдержанному росту в первой половине пятничных торгов ввиду ожиданий положительных сюрпризов от Банка России и сохранения высоких цен на нефть, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов. Итоги дня определят... читать дальше
.24 апреля 2026 года 10:04
Курс валютной пары доллар/рубль может закрепиться в верхней части диапазона 10,8-11,3 руб. за юань на торгах в пятницу, полагает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ Денис Попов. Участники рынка заметно активизировали покупки иностранной валюты в ожидании ослабления рубля на... читать дальше
.24 апреля 2026 года 09:52
Москва. 24 апреля. Динамика котировок рублевых корпоблигаций в пятницу будет зависеть от итогов апрельского заседания ЦБ РФ и заявлений регулятора относительно направленности дальнейшей денежно-кредитной политики (ДКП), полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". читать дальше
.24 апреля 2026 года 09:27
Индекс Мосбиржи может консолидироваться в зоне 2750-2800п в первой половине пятницы - "Цифра брокер"
Индекс Мосбиржи может консолидироваться в диапазоне 2750-2800 пунктов в первой половине торговой сессии пятницы, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер". Все внимание инвесторов приковано к заседанию Банка России по ключевой ставке, отмечают они. "До оглашения решения рынок,... читать дальше
.24 апреля 2026 года 09:08
Freedom Finance Global подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Boeing Co. с прогнозной стоимостью на уровне $290 за штуку, что предполагает потенциал роста 25%, сообщается в материале инвесткомпании. "Результаты квартала подтверждают постепенное восстановление компании. Фундаментально... читать дальше
.23 апреля 2026 года 19:45
Рынок акций РФ превысил 2770п по индексу МосБиржи на ожиданиях снижения ставки ЦБ, реакция на санкции ЕС нейтральная
Москва. 23 апреля. Российский рынок акций в четверг вырос на фоне ожиданий снижения ставки ЦБ РФ в пятницу и подорожавшей нефти (фьючерс на нефть Brent превысил $103,6 за баррель) из-за продолжающейся напряженности на Ближнем Востоке при неясности перспектив переговоров США и Ирана; реакция на новый пакет антироссийских санкций ЕС оказалась нейтральной. Индекс МосБиржи превысил 2770 пунктов при смешанной динамике "фишек". читать дальше
.23 апреля 2026 года 19:32
Рубль в четверг снизился на новостях о возобновлении Минфином операций по покупке/продаже валюты и золота в рамках бюджетного правила с мая
Москва. 23 апреля. Китайский юань умеренно подрос на Московской бирже по итогам торгов в четверг. Российский рубль, колебавшийся в первой половине дня 23 апреля в боковом диапазоне, перешел к снижению в основных валютных парах на новостях о возобновлении Минфином операций по покупке/продаже валюты и золота в рамках бюджетного правила с мая. Некоторую поддержку нацвалюте оказывали растущие цены на нефть. читать дальше
.23 апреля 2026 года 19:02
Freedom Finance Global понизил целевую цену акций United Airlines Holdings со $143 до $125 за бумагу, что соответствует потенциалу роста на 37% с текущих уровней, сообщается в комментарии аналитиков. "Результаты United за 1К26 немного превысили консенсус по выручке и скорректированному EPS, что... читать дальше
.23 апреля 2026 года 18:40
постепенное ослабление рубля ближе к лету, говорится в комментарии аналитиков инвесткомпании "Цифра брокер". Минфин России объявил о возобновлении операций по покупке и продаже иностранной валюты и золота на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. Сделки начнутся с мая 2026 года. "После... читать дальше
.23 апреля 2026 года 18:23
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Селигдара" с целевой ценой 73,3 рубля за бумагу, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Василия Данилова. "Селигдар" представил сильные операционные результаты за 1-й квартал 2026 года, - отмечает эксперт. - Более высокие... читать дальше
.23 апреля 2026 года 18:08
Прогнозная стоимость акций "НоваБев Групп" на горизонте года составляет 565 рублей за штуку, говорится в комментарии эксперта банка ПСБ Екатерины Крыловой. Аналитик позитивно оценивает результаты эмитента за 2025 год по МСФО, отмечая, что все бизнес-сегменты выросли по итогам прошлого... читать дальше
.23 апреля 2026 года 17:33
Курс валютной пары доллар/рубль в сложившихся условиях может вернуться в диапазон 76-79 руб./$1 в мае-июне текущего года, считает главный экономист брокера "Т-Инвестиции" Софья Донец. "Минфин не стал тянуть время и дал рынку больше определенности - возобновление операций по правилу в целом хорошая... читать дальше
