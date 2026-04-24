Акции НоваБев остаются привлекательной "историей роста" - "Цифра брокер"

Инвестиционная компании "Цифра брокер" рекомендует сохранять акции "НоваБев Групп" в инвестиционном портфеле, бумаги остаются привлекательной "историей роста", говорится в материале аналитиков.

Эмитент представил финансовые результаты за 2025 год: выручка выросла на 10%, достигнув 149,3 млрд руб., а чистая прибыль прибавила 13%, составив 5,2 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 14% и достиг 21,2 млрд руб.

Основным локомотивом роста стал розничный сегмент и экспансия сети "ВинЛаб", которая постепенно выходит на этап зрелости, отмечают эксперты.

"Мы считаем, что двузначный рост EBITDA и эффективное управление долгом подтверждают устойчивость бизнес-модели компании. Бумаги ритейлера остаются привлекательной "историей роста" с потенциалом щедрых дивидендных выплат, рекомендуем сохранять позиции в портфелях", - пишут аналитики инвесткомпании.

