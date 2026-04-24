Индекс Мосбиржи может консолидироваться в зоне 2750-2800п в первой половине пятницы - "Цифра брокер"
Промпроизводство в РФ в марте выросло на 2,3%
Рост промпроизводства в РФ в марте 2026 года составил 2,3% в годовом сравнении после сокращения на 0,9% в феврале, сообщил Росстат. Данные по промышленности в марте 2026 года оказались лучше прогнозов экономистов, ожидавших рост на 0,4%.
 
Рейтинг российских банков за март
В марте 2026 года Сбербанк и ВТБ вновь возглавили рейтинг медиаприсутствия банков по данным системы мониторинга СКАН, подтвердив статус главных ньюсмейкеров отрасли. Третье место по количеству упоминаний и показателю Индекса заметности занял...
 
Спрос на бизнес-центры вернется к росту не раньше 2027 года
Московские офисы отложили на потом: спрос на бизнес-центры в Москве по итогам текущего года снизится на 13%, до 1,3 млн кв. м. Ситуация может измениться уже к концу следующего года: к этому моменту спрос на офисы увеличится на 27%, в 2028 году — еще...
 
АПК теряет участников
Число компаний и индивидуальных предпринимателей в российском АПК за три года снизилось на 1,1% - с 243,8 тыс. в 2023 году до 241,1 тыс. в 2026-м, следует из данных компании "Контур.Фокус", на которые ссылается "Коммерсантъ". В последний год...
 
24 апреля 2026 года 09:27

Индекс Мосбиржи может консолидироваться в зоне 2750-2800п в первой половине пятницы - "Цифра брокер"

Индекс Мосбиржи может консолидироваться в диапазоне 2750-2800 пунктов в первой половине торговой сессии пятницы, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

Все внимание инвесторов приковано к заседанию Банка России по ключевой ставке, отмечают они.

"До оглашения решения рынок, вероятнее всего, заляжет в "боковик", так как игроки предпочтут не открывать крупные позиции в условиях неопределенности. По нашим оценкам, в текущие цены акций уже заложено снижение ключевой ставки на 50 б.п., до 14,5% годовых, - пишут эксперты в комментарии. Однако полагаем, что если регулятор решится на более резкий шаг и опустит ставку сразу на 100 б.п., до 14% годовых, рынок захлестнет волна покупок. В этом случае индекс Мосбиржи может легко пробить сопротивление на уровне 2800 пунктов и устремиться к новым локальным максимумам".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
Ключевые слова:    РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ


МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
24 апреля 2026 года 11:15
Оценка акций Селигдара остается позитивной - "Газпромбанк Инвестиции"
енка акций ПАО "Селигдар" остается позитивной, сообщается в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Российский золотодобытчик раскрыл операционные результаты за первый квартал 2026 года. Учитывая, что производство золота у компании характеризуется высокой сезонностью (на первый...    читать дальше
24 апреля 2026 года 10:49
Прогнозная цена акций НоваБев - 700 руб. - "ВТБ Мои инвестиции"
Прогнозная стоимость акций "НоваБев Групп" на горизонте года составляет 700 рублей за штуку, считают аналитики брокера "ВТБ Мои инвестиции". "По нашим расчетам, компания сможет заплатить в 2026 году дивидендную доходность в 15-16%. В такой ситуации считаем, что рынок недооценивает эмитента - акции...    читать дальше
24 апреля 2026 года 10:36
Рубль утром в пятницу продолжил снижаться, отыгрывая новости о возобновлении Минфином операций в рамках бюджетного правила с мая
Москва. 24 апреля. Китайский юань слегка подрастает на Московской бирже при открытии торгов в пятницу; курс рубля продолжает снижаться, отыгрывая новости о возобновлении Минфином операций в рамках бюджетного правила с мая, а также в ожидании итогов апрельского заседания ЦБ РФ.    читать дальше
24 апреля 2026 года 10:22
Индекс Мосбиржи может показать сдержанный рост утром пятницы - ПСБ
Индекс Мосбиржи может инерционно тяготеть к сдержанному росту в первой половине пятничных торгов ввиду ожиданий положительных сюрпризов от Банка России и сохранения высоких цен на нефть, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов. Итоги дня определят...    читать дальше
24 апреля 2026 года 10:04
Рубль может закрепиться в верхней части диапазона 10,8-11,3 руб./юань - ПСБ
Курс валютной пары доллар/рубль может закрепиться в верхней части диапазона 10,8-11,3 руб. за юань на торгах в пятницу, полагает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ Денис Попов. Участники рынка заметно активизировали покупки иностранной валюты в ожидании ослабления рубля на...    читать дальше
24 апреля 2026 года 09:52
Динамика цен рублевых корпбондов в пятницу будет зависеть от итогов апрельского заседания ЦБ РФ
Москва. 24 апреля. Динамика котировок рублевых корпоблигаций в пятницу будет зависеть от итогов апрельского заседания ЦБ РФ и заявлений регулятора относительно направленности дальнейшей денежно-кредитной политики (ДКП), полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".    читать дальше
24 апреля 2026 года 09:45
Акции НоваБев остаются привлекательной "историей роста" - "Цифра брокер"
Инвестиционная компании "Цифра брокер" рекомендует сохранять акции "НоваБев Групп" в инвестиционном портфеле, бумаги остаются привлекательной "историей роста", говорится в материале аналитиков. Эмитент представил финансовые результаты за 2025 год: выручка выросла на 10%, достигнув 149,3 млрд руб.,...    читать дальше
24 апреля 2026 года 09:08
Freedom Finance Global подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Boeing
Freedom Finance Global подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Boeing Co. с прогнозной стоимостью на уровне $290 за штуку, что предполагает потенциал роста 25%, сообщается в материале инвесткомпании. "Результаты квартала подтверждают постепенное восстановление компании. Фундаментально...    читать дальше
23 апреля 2026 года 19:45
Рынок акций РФ превысил 2770п по индексу МосБиржи на ожиданиях снижения ставки ЦБ, реакция на санкции ЕС нейтральная
Москва. 23 апреля. Российский рынок акций в четверг вырос на фоне ожиданий снижения ставки ЦБ РФ в пятницу и подорожавшей нефти (фьючерс на нефть Brent превысил $103,6 за баррель) из-за продолжающейся напряженности на Ближнем Востоке при неясности перспектив переговоров США и Ирана; реакция на новый пакет антироссийских санкций ЕС оказалась нейтральной. Индекс МосБиржи превысил 2770 пунктов при смешанной динамике "фишек".    читать дальше
23 апреля 2026 года 19:32
Рубль в четверг снизился на новостях о возобновлении Минфином операций по покупке/продаже валюты и золота в рамках бюджетного правила с мая
Москва. 23 апреля. Китайский юань умеренно подрос на Московской бирже по итогам торгов в четверг. Российский рубль, колебавшийся в первой половине дня 23 апреля в боковом диапазоне, перешел к снижению в основных валютных парах на новостях о возобновлении Минфином операций по покупке/продаже валюты и золота в рамках бюджетного правила с мая. Некоторую поддержку нацвалюте оказывали растущие цены на нефть.    читать дальше
23 апреля 2026 года 19:02
Freedom Finance Global понизил целевую цену United Airlines до $125
Freedom Finance Global понизил целевую цену акций United Airlines Holdings со $143 до $125 за бумагу, что соответствует потенциалу роста на 37% с текущих уровней, сообщается в комментарии аналитиков. "Результаты United за 1К26 немного превысили консенсус по выручке и скорректированному EPS, что...    читать дальше
23 апреля 2026 года 18:40
Базовый сценарий - постепенное ослабление рубля ближе к лету - "Цифра брокер"
постепенное ослабление рубля ближе к лету, говорится в комментарии аналитиков инвесткомпании "Цифра брокер". Минфин России объявил о возобновлении операций по покупке и продаже иностранной валюты и золота на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. Сделки начнутся с мая 2026 года. "После...    читать дальше
23 апреля 2026 года 18:23
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Селигдара
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Селигдара" с целевой ценой 73,3 рубля за бумагу, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Василия Данилова. "Селигдар" представил сильные операционные результаты за 1-й квартал 2026 года, - отмечает эксперт. - Более высокие...    читать дальше
23 апреля 2026 года 18:08
Прогнозная цена акций НоваБев - 565 руб. - ПСБ
Прогнозная стоимость акций "НоваБев Групп" на горизонте года составляет 565 рублей за штуку, говорится в комментарии эксперта банка ПСБ Екатерины Крыловой. Аналитик позитивно оценивает результаты эмитента за 2025 год по МСФО, отмечая, что все бизнес-сегменты выросли по итогам прошлого...    читать дальше
23 апреля 2026 года 17:33
Курс рубля может вернуться в диапазон 76-79 руб./$1 в мае-июне - "Т-Инвестиции"
Курс валютной пары доллар/рубль в сложившихся условиях может вернуться в диапазон 76-79 руб./$1 в мае-июне текущего года, считает главный экономист брокера "Т-Инвестиции" Софья Донец. "Минфин не стал тянуть время и дал рынку больше определенности - возобновление операций по правилу в целом хорошая...    читать дальше
