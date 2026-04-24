Индекс Мосбиржи может консолидироваться в зоне 2750-2800п в первой половине пятницы - "Цифра брокер"

Индекс Мосбиржи может консолидироваться в диапазоне 2750-2800 пунктов в первой половине торговой сессии пятницы, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

Все внимание инвесторов приковано к заседанию Банка России по ключевой ставке, отмечают они.

"До оглашения решения рынок, вероятнее всего, заляжет в "боковик", так как игроки предпочтут не открывать крупные позиции в условиях неопределенности. По нашим оценкам, в текущие цены акций уже заложено снижение ключевой ставки на 50 б.п., до 14,5% годовых, - пишут эксперты в комментарии. Однако полагаем, что если регулятор решится на более резкий шаг и опустит ставку сразу на 100 б.п., до 14% годовых, рынок захлестнет волна покупок. В этом случае индекс Мосбиржи может легко пробить сопротивление на уровне 2800 пунктов и устремиться к новым локальным максимумам".

