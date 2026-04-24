Freedom Finance Global подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Boeing Co. с прогнозной стоимостью на уровне $290 за штуку, что предполагает потенциал роста 25%, сообщается в материале инвесткомпании.

"Результаты квартала подтверждают постепенное восстановление компании. Фундаментально бизнес движется в правильном направлении, по нашей оценке, а рост выручки и улучшение базовой прибыльности свидетельствуют о повышении качества исполнения", - указывает старший аналитик Сергей Глинянов.

При этом эксперт отмечает, что ряд рисков сохраняется. Среди них возможные задержки сертификации программ 737 и 777X, высокая долговая нагрузка, контроль затрат, а также интеграция Spirit AeroSystems.

Несмотря на это, рекордный портфель заказов и улучшение операционной эффективности поддерживают позитивный взгляд на бумаги Boeing, считает Глинянов.

Boeing Co. - американская корпорация, один из крупнейших в мире производителей авиационной, космической и военной техники.

