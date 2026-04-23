Рынок акций РФ превысил 2770п по индексу МосБиржи на ожиданиях снижения ставки ЦБ, реакция на санкции ЕС нейтральная

Москва. 23 апреля. Российский рынок акций в четверг вырос на фоне ожиданий снижения ставки ЦБ РФ в пятницу и подорожавшей нефти (фьючерс на нефть Brent превысил $103,6 за баррель) из-за продолжающейся напряженности на Ближнем Востоке при неясности перспектив переговоров США и Ирана; реакция на новый пакет антироссийских санкций ЕС оказалась нейтральной. Индекс МосБиржи превысил 2770 пунктов при смешанной динамике "фишек".

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2771,46 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1166,66 пункта (+0,6%). Лидерами роста выступили акции "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (+3,9%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+2,2%), бумаги "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+1,3%), аутсайдерами стали акции ПАО "Южуралзолото" (MOEX: UGLD) (-2,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,2%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 24 апреля, составил 74,8349 руб. (-16,46 копейки).

Подорожали также акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,8% и +0,7% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,8%), "Русала" (MOEX: RUAL) (+0,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,5%, до 5482,5 рубля), "Хэдхантера" (SPB: HEAD) (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (+0,2%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (+0,2%), "Яндекса" (MOEX: YDEX) (+0,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,1%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+0,1%).

Акционеры "ЛУКОЙЛа" на годовом собрании утвердили финальные дивиденды за 2025 год в размере 278 рублей на акцию, передал корреспондент "Интерфакса". Лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2025 года, будут установлены по данным реестра на 4 мая 2026 года. Промежуточные дивиденды по результатам 9 месяцев 2025 года были выплачены в размере 397 рублей на одну обыкновенную акцию.

Подешевели акции "ММК" (MOEX: MAGN) (-1%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,7%), "ВК" (MOEX: VKCO) (-0,5%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (-0,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,1%).

Согласно вышедшим вечером в среду данным Росстата, инфляция в РФ за неделю с 14 по 20 апреля составила 0,01% после 0,00% с 7 по 13 апреля, 0,19% с 31 марта по 6 апреля, 0,17% с 24 по 30 марта, 0,19% с 17 по 23 марта. Исходя из данных за 20 дней апреля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 20 апреля замедлилась до 5,68% с 5,77% на 13 апреля (и 5,86% на конец марта), если ее высчитывать из недельной динамики, и притормозила до 5,77% с 5,86% на 13 апреля, если ее определять из среднесуточных данных за весь апрель 2025 года.

Банк России на заседании в пятницу снизит ключевую ставку на очередные 50 базисных пунктов - до 14,5% годовых, считает подавляющее большинство аналитиков. Некоторые эксперты не исключают сохранения ставки на уровне 15% годовых, хотя допускают, что "на столе" будет и нестандартный шаг в 25 базисных пунктов. Лишь малая часть экономистов ждет, что ЦБ снизит ставку сразу на 100 базисных пунктов - до 14% годовых.

Совет ЕС в четверг утвердил очередной, 20-ый санкционный пакет в отношении России, сообщило представительство Кипра при ЕС, который в настоящее время председательствует в союзе. Кроме того, в ЕС согласовали процедуру выделения кредита для Украины в 90 млрд евро.

Евросоюз ввел ограничительные меры против 58 организаций российского оборонно-промышленного комплекса и связанных с ними физических лиц, а также компаний из Китая, ОАЭ, Узбекистана, Казахстана, Белоруссии и Турции. Власти ЕС вводят запрет на транзакции с 20 российскими банками, в пакет ограничений также вошли компании "Башнефть" (MOEX: BANE) и "Славнефть" (а также ее дочерние структуры "Красноярскнефтегаз" и "Мегионнефтегаз"), "Газпромнефть Марин Бункер", "Роснефтефлот" и "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть". Также в "черный список" ЕС включены 12 российских НПЗ и еще 46 судов морского транспорта (количество подсанкционных танкеров достигло 632 единицы).

Тем временем, Иран не стал продолжать переговоры с США в Исламабаде из-за позиции иранских военных, хотя президент Ирана Масуд Пезешкиан и глава МИД Аббас Аракчи выступали за достижение договоренностей с Вашингтоном, сообщило в четверг издание The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Издание Iran International также сообщило в четверг со ссылкой на источники, что разногласия в иранском руководстве сорвали поездку иранской делегации в Исламабад на переговоры с США.

По словам старшего портфельного управляющего УК "Первая" Андрея Алексеева, индекс МосБиржи продолжил серию роста на фоне дорожающей нефти из-за буксующего процесса мирных договоренностей между США и Ираном. Некоторую поддержку индексу также оказывают ожидания по снижению ставки на заседании Банка России 24 апреля. Они во многом учтены рынком, и существенной позитивной реакции может способствовать только снижение ставки больше 50 б.п.

Также стало известно, что Минфин собирается возобновить операции на валютном рынке в рамках бюджетного правила, что может сдержать укрепление рубля, и в сочетании с другими факторами способствовать ослаблению валюты к концу 2026 года. Таким образом, сочетание факторов складывается в пользу рынка акций, но пока только на среднесрочном горизонте, считает Алексеев.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов, цены на нефть Brent держатся выше $100 за баррель из-за сохраняющейся по факту блокады Ормузского пролива и неопределенности с переговорами США и Ирана. Подъем в российских акциях поддержал и валютный фактор - рубль на бирже немного сдал позиции на сообщениях о возвращении в мае операций Минфина по бюджетному правилу. Кроме того, позитивные новости накануне поступили от Росстата - недельная инфляция вторую неделю не меняется, годовая уменьшилась до 5,68%. Сдерживающим обстоятельством для российского рынка остается длительная пауза в переговорном процессе по Украине, считает эксперт.

В пятницу последний день с дивидендами будут торговаться акции "Яндекса". Финансовыми результатами за 2025 год могут поделиться ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) и "Русгидро" (MOEX: HYDR). Ключевым событием в конце недели будет заседание ЦБ. С учетом ослабления экономики и того факта, что до июньского решения будет временной лаг в два месяца, регулятор может рассмотреть и большее снижение ставки, чем базово ожидаемые минус 50 б.п. "Ждем индекс Мосбиржи в области 2750-2800 пунктов, не исключая тестирования верхней границы диапазона", - заключил Смирнов.

По словам главного аналитика компании "Алор брокер" Андрея Зацепина, данные Росстата по инфляции и выросшая нефть оживили "быков" рынка акций РФ, индекс МосБиржи взял курс на отметку 2800 пунктов, но для ее пробоя нужны новые весомые поводы.

Нефть Brent превысила $100 за баррель, поскольку конфликт США и Ирана далек от завершения, мировая логистика остается нарушенной, часть добывающих и экспортных мощностей на Ближнем Востоке разрушена. Дефицит нефти в мире будет только нарастать, а это сулит российским нефтяникам увеличение прибыли. Кроме того, рост притока экспортной выручки позитивно отразится на курсе рубля, следовательно, и на будущей инфляции, и позволит Банку России более агрессивно снижать ставку. Есть вероятность того, что в пятницу регулятор снизит ставку более чем на 0,5 п.п., считает аналитик.

По оценке ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, цена нефти выросла на ожиданиях возобновления военных действий в Иране и последующего дефицита сырья. Как США, так и Иран настаивают на том, что именно их сторона контролирует Ормузский пролив. Саудовская Аравия уже заявляет о том, что будет поставлять нефть своим клиентам в Азии через Баб-эль-Мандебский пролив, который тоже не является абсолютно надежным маршрутом из-за его возможной блокировки йеменскими хуситами, поддерживающими Иран. Прогноз динамики цены Brent на ближайшие дни - $98-105 за баррель, считает аналитик.

В России инвесторы ждут решения совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке, ожидается что она будет снижена на 0,5 процентного пункта (до 14,5% годовых) на фоне снижения инфляции в марте и первой половине апреля, а также благодаря сокращению инфляционных ожиданий. Однако совсем недавно появились предположения от представителей крупного бизнеса о том, что регулятор может удивить всех, снизив "ключ" на целый процентный пункт, до 14% годовых.

"Мы такого варианта тоже не исключаем, хотя не рассматриваем его как базовый. Считаем, что вероятность более радикального сокращения ставки 24 апреля намного ниже, чем ставшее уже традиционным понижение на 0,5 п.п. Для фондового рынка, впрочем, любой из вариантов снижение ключевой ставки был бы желателен. Варианта сохранения "ключа" на текущем уровне мы практически не рассматриваем, так как для этого не видим объективных макроэкономических предпосылок", - полагает Мильчакова.

Одобрение Евросоюзом нового 20-го пакета санкций против российской экономики фондовый рынок практически не заметил, а если на что-то отреагировал, то положительно, поскольку ЕС не включил в пакет санкций запрета европейским компаниям на транспортировку российской нефти морским путем, что благоприятно для российского нефтяного сектора, считает аналитик.

Акции "Мосэнерго" поддержали новости о том, что материнская компания "Газпром энергохолдинг" изучает вопрос о строительстве двух новых электростанций в Москве для целей питания нескольких ЦОДов. Поскольку бизнес дата-центров является весьма перспективным, это означает, что у "Мосэнерго" появятся надежные и обеспеченные клиенты-юридические лица. Компания будет наращивать выработку электроэнергии, а это должно будет способствовать росту ее доходов, считает Мильчакова.

В Азии в четверг преобладала негативная динамика индексов акций, в Европе динамика смешанная (индекс CAC 40 подрос на 0,5%, FTSE и DAX снижаются на 0,1-0,2%), отмечается стабилизация в США (индексы к 19:00 МСК изменились на 0,03-0,15%).

Экономика Южной Кореи в первом квартале 2026 года увеличилась на 1,7% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, согласно предварительным данным Банка Кореи. Темпы подъема стали максимальными за пять лет. Аналитики в среднем прогнозировали менее значительный рост - на 1%, сообщает Trading Economics.

На нефтяном рынке в четверг цены растут четвертую сессию подряд в отсутствие прогресса в разрешении ближневосточного конфликта.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 19:00 мск в четверг составила $103,62 за баррель (+1,7% и +3,5% в среду), июньская цена фьючерса на WTI - $94,49 за баррель (+1,7% и +3,7% накануне).

Второй раунд переговоров США и Ирана не состоялся, и обе страны продолжают блокировать Ормузский пролив.

Президент США Трамп назвал безумной ситуацию, которая складывается сейчас в верхах власти в Иране. "Иран переживает сейчас очень сложное время, выясняя кто же там лидер! Они просто не знают! - написал он в соцсети Truth Social. - Внутренняя борьба между сторонниками жесткой линии, которые терпят поражение на поле боя, и умеренными - это безумие".

Глава Белого дома также повторил, что Ормузский пролив "находится под полным контролем американских ВМС, без разрешения которых не может пройти ни одно судно". Он отметил, что пролив будет закрыт до тех пор, пока Иран не сможет заключить соглашение с США.

Во вторник американский президент объявил о продлении перемирия с Ираном. Временные рамки для прекращения огня пока не определены, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (+9,8%), ПАО "Россети Московский регион" (MOEX: MSRS) (+6,9%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (+6,8%), ПАО "Россети Северо-Запад" (MOEX: MRKZ) (+5,7%), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (MOEX: ASSB) (+4,6%), "Саратовэнерго" (MOEX: SARE) (+3,7% и +4,3% "префы").

Снизились акции ПАО "Евротранс" (MOEX: EUTR) (-3,6%), ПАО "Донской завод радиодеталей" (MOEX: DZRD) (-3,5%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (-2,8%), ПАО "Варьеганнефтегаз" (MOEX: VJGZ) (-2,5%), "префы" ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (MOEX: JNOS) (-2,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 37,93 млрд рублей (из них 5,782 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,41 млрд рублей на бумаги ВТБ и 2,59 млрд рублей на акции "Газпрома").