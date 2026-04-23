.
.
Промпроизводство в РФ в марте выросло на 2,3%
Рост промпроизводства в РФ в марте 2026 года составил 2,3% в годовом сравнении после сокращения на 0,9% в феврале, сообщил Росстат. Данные по промышленности в марте 2026 года оказались лучше прогнозов экономистов, ожидавших рост на 0,4%.
 
Рейтинг российских банков за март
В марте 2026 года Сбербанк и ВТБ вновь возглавили рейтинг медиаприсутствия банков по данным системы мониторинга СКАН, подтвердив статус главных ньюсмейкеров отрасли. Третье место по количеству упоминаний и показателю Индекса заметности занял...
 
Число рекомендованных к увольнению работников растет
Количество сотрудников, которых планируется сократить, устойчиво растет с середины прошлого года. На 1 апреля число работников, рекомендованных к увольнению, составило 105 147 человек, следует из данных Роструда, представленных на заседании...
 
Самозанятые составили большинство получателей господдержки
В 2025 году государство выделило самозанятым поддержку на 16,5 млрд рублей, говорится в исследовании консалтингового агентства по информированию бизнеса в сфере финансовой поддержке от властей Rodionoff Group, пишут "Известия". Работающие на себя...
 
23 апреля 2026 года 19:32

Рубль в четверг снизился на новостях о возобновлении Минфином операций по покупке/продаже валюты и золота в рамках бюджетного правила с мая

Москва. 23 апреля. Китайский юань умеренно подрос на Московской бирже по итогам торгов в четверг. Российский рубль, колебавшийся в первой половине дня 23 апреля в боковом диапазоне, перешел к снижению в основных валютных парах на новостях о возобновлении Минфином операций по покупке/продаже валюты и золота в рамках бюджетного правила с мая. Некоторую поддержку нацвалюте оказывали растущие цены на нефть.

Стоимость юаня по данным на 19:00 мск составила 11,07 рубля, что на 11,8 копейки (на 1,08%) выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 19:00 мск вырос в цене на 0,95% относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 75,8 руб./$1, а контракт EURRUBF подорожал на 1,2%, до 88,78 руб./EUR1.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ понизил официальный курс доллара США с 24 апреля на 16,46 копейки, до 74,8349 руб./$1, и опустил курс евро на 44,72 копейки, до 87,5261 руб./EUR1. Курс китайского юаня при этом был установлен на уровне 10,9441 руб./юань, что 4,9 копейки ниже курса четверга. Снижение официальных курсов Банка России на пятницу объясняется тем, что их формирование произошло по итогам первой половины торгов, до того, как Минфин сделал заявление о возобновлении операций на валютном рынке с мая.

Минфин РФ возобновит операции по покупке/продаже валюты и золота на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила с мая в целях повышения стабильности и предсказуемости внутренних экономических условий и снижения влияния изменчивой конъюнктуры рынка энергоносителей на российскую экономику и финансовую систему. Объем отложенных за март и апрель операций будет учтен при определении размера операций в мае 2026 года, говорится в сообщении министерства. Публикация информации о размере операций традиционно будет осуществляться в третий рабочий день месяца, в 12:00 мск.

В конце февраля, еще до всплеска волатильности на сырьевых рынках из-за военного конфликта в Иране, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что правительство на фоне недобора нефтегазовых доходов рассматривает возможность снижения базовой цены в бюджетном правиле. Вскоре после этого Минфин объявил о решении не проводить в марте операции по покупке/продаже иностранной валюты и золота на внутреннем рынке в связи с планируемым изменением параметра базовой цены на нефть в бюджетном правиле.

Позже, 27 марта, в кулуарах съезда РСПП Силуанов сообщил, что бюджетное правило на паузе "до лета". После этого вышло соответствующее постановление правительства, согласно которому операции в рамках бюджетного правила приостановлены до 1 июля.

Однако в середине апреля, выступая на Биржевом форуме, министр сообщил, что правительство РФ рассматривает возможность более быстрого возобновления операций. Он также сообщил, что в марте Минфин должен был продавать валюту из резервов, а в апреле, напротив, покупать, причем уровень мартовских продаж и апрельских покупок, по оценке министерства, будет одинаковым.

Банк России в пятницу снизит ключевую ставку на очередные 50 базисных пунктов - до 14,5% годовых, считает подавляющее большинство аналитиков. Некоторые эксперты не исключают сохранения ставки на уровне 15% годовых, хотя допускают, что "на столе" будет и нестандартный шаг в 25 базисных пунктов. Лишь малая часть экономистов ждет, что ЦБ снизит ставку сразу на 100 базисных пунктов - до 14% годовых.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, рубль после позитивного открытия стал сдавать позиции к юаню. Во второй половине торгов нисходящее движение российской валюты резко ускорилось. При этом пара "юань/рубль" обновила максимум недели, локально превысив отметку 11,1 рубля. После этого произошла небольшая коррекция, но рубль все равно остался в ощутимом минусе.

"Импульс ослабления рубля был вызван информацией о возобновлении Минфином операций на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. Очевидно, что с учетом сильного подорожания нефти это будут покупки иностранной валюты. К тому же министерство отметило, что объем отложенных за март и апрель операций будет учтен при определении ежедневного объема сделок в следующем месяце. Пятница и понедельник - последние дни, когда можно продать валюту в режиме расчетов "завтра", чтобы получить рубли для налоговых платежей 27 и 28 апреля. Поэтому данный фактор уже 24 апреля будет сходить на нет, что лишит рубль дополнительной поддержки. Это способно вызвать ускорение снижения его курса. Ближайшей целью роста пары "юань/рубль" может стать двухнедельный максимум, находящийся около отметки 11,23 рубля", - считает Бабин.

По мнению старшего аналитика УК "Первая" Натальи Ващелюк, "решение Минфина было ожидаемым и представляется логичным в условиях высоких цен на нефть, а также активного поступления возросшей мартовской экспортной выручки. Возобновление регулярных операций в рамках бюджетного правила, вероятно, позволит сдержать укрепление рубля в конце апреля - мае и снизит волатильность на рынке. В конце апреля нельзя исключать повторение эпизодов временного укрепления рубля из-за налогового периода. В мае же Минфин и Банк России с высокой вероятностью начнут покупать валюту в рамках бюджетного правила и курс доллара может закрепиться в диапазоне 75-80 руб./$1, причем, скорее всего, ближе к его верхней границе".

"Минфин РФ не стал тянуть время и дал рынку больше определенности. Возобновление операций по бюджетному правилу в целом хорошая новость, это сделает валютный рынок более сбалансированным. Рубль может еще немного укрепиться до конца апреля на фоне притока экспортной выручки под бюджетные платежи, но в мае-июне при присутствии Минфина он, скорее всего, вернется в интервал 76-79 руб./$1", - полагает главный экономист брокера "Т-Инвестиции" Софья Донец.

Цены на нефть остаются в плюсе вечером в четверг, но отступили от внутридневных максимумов. Цена июньских контрактов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составила $103,65 за баррель, что на 1,71% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи подорожали к этому времени на 1,66%, до $94,5 за баррель. Ранее в ходе сессии стоимость Brent поднималась до $106,15 за баррель, WTI - до $97,22 за баррель.

Рынок растет четвертую сессию подряд в связи с отсутствием прогресса в разрешении ближневосточного конфликта. Второй раунд переговоров США и Ирана не состоялся, и обе страны продолжают блокировать Ормузский пролив.

Президент США Дональд Трамп назвал безумной ситуацию, которая складывается сейчас в верхах власти в Иране. "Иран переживает сейчас очень сложное время, выясняя кто же там лидер! Они просто не знают! - написал он в соцсети Truth Social. - Внутренняя борьба между сторонниками жесткой линии, которые терпят поражение на поле боя, и умеренными - это безумие".

Глава Белого дома также повторил, что Ормузский пролив "находится под полным контролем американских ВМС, без разрешения которых не может пройти ни одно судно". Он отметил, что пролив будет закрыт до тех пор, пока Иран не сможет заключить соглашение с США.

В свою очередь спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил, что разблокирование Ормузского пролива невозможно до тех пор, пока имеют место нарушения режима прекращения огня, согласованного Тегераном и Вашингтоном. "Открытие Ормузского пролива невозможно при грубом нарушении режима прекращения огня", - написал он в среду в соцсети Х. По словам Галибафа, "полное прекращение огня имеет смысл только тогда, когда его не нарушают морская блокада и взятие в заложники мировой экономики".

Президент Ирана Масуд Пезешкиан написал в соцсети X, что "нарушение обязательств, блокада и угрозы являются главными препятствиями для честных переговоров". Он подчеркнул, что Иран по-прежнему выступает за диалог для разрешения разногласий. "Мир видит вашу бесконечную лицемерную риторику и противоречие между заявлениями и действиями", - добавил он, обращаясь к США.

Рублевые ставки межбанковского кредитного рынка (МБК) демонстрируют лишь незначительные изменения. Так, согласно расчетам ЦБ РФ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 22 апреля не изменилась по отношению к предыдущему дню и составила 14,44% годовых. При этом срочная версия RUONIA на сроки 1 месяц и 6 месяцев в четверг опустилась по отношению к среде всего на 1 базисный пункт и 23 апреля составила 14,81% и 16,22% годовых, соответственно. Срочная версия RUONIA на срок 3 месяца снизилась за день на 2 базисных пункта - до 15,37% годовых.


.
23 апреля 2026 года 19:45
Рынок акций РФ превысил 2770п по индексу МосБиржи на ожиданиях снижения ставки ЦБ, реакция на санкции ЕС нейтральная
Москва. 23 апреля. Российский рынок акций в четверг вырос на фоне ожиданий снижения ставки ЦБ РФ в пятницу и подорожавшей нефти (фьючерс на нефть Brent превысил $103,6 за баррель) из-за продолжающейся напряженности на Ближнем Востоке при неясности перспектив переговоров США и Ирана; реакция на новый пакет антироссийских санкций ЕС оказалась нейтральной. Индекс МосБиржи превысил 2770 пунктов при смешанной динамике "фишек".
.
23 апреля 2026 года 19:02
Freedom Finance Global понизил целевую цену United Airlines до $125
Freedom Finance Global понизил целевую цену акций United Airlines Holdings со $143 до $125 за бумагу, что соответствует потенциалу роста на 37% с текущих уровней, сообщается в комментарии аналитиков.
.
23 апреля 2026 года 18:40
Базовый сценарий - постепенное ослабление рубля ближе к лету - "Цифра брокер"
постепенное ослабление рубля ближе к лету, говорится в комментарии аналитиков инвесткомпании "Цифра брокер". Минфин России объявил о возобновлении операций по покупке и продаже иностранной валюты и золота на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. Сделки начнутся с мая 2026 года.
.
23 апреля 2026 года 18:23
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Селигдара
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Селигдара" с целевой ценой 73,3 рубля за бумагу, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Василия Данилова.
.
23 апреля 2026 года 18:08
Прогнозная цена акций НоваБев - 565 руб. - ПСБ
Прогнозная стоимость акций "НоваБев Групп" на горизонте года составляет 565 рублей за штуку, говорится в комментарии эксперта банка ПСБ Екатерины Крыловой.
.
23 апреля 2026 года 17:33
Курс рубля может вернуться в диапазон 76-79 руб./$1 в мае-июне - "Т-Инвестиции"
Курс валютной пары доллар/рубль в сложившихся условиях может вернуться в диапазон 76-79 руб./$1 в мае-июне текущего года, считает главный экономист брокера "Т-Инвестиции" Софья Донец.
.
23 апреля 2026 года 17:02
"БКС МИ" понизил оценку акций Marvell до "негативной"
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил прогнозную стоимость акций Marvell Technology с $96 до $130 за штуку на горизонте года (что предполагает потенциал снижения 16% от текущего уровня), понизив при этом оценку бумаг до "негативной", сообщается в материале аналитика Андрея Саенко.
.
23 апреля 2026 года 16:31
ПСБ подтверждает прогнозную цену акций Сбербанка на уровне 420 руб
Банк ПСБ подтверждает прогнозную стоимость акций Сбербанка на горизонте года на уровне 420 рублей за штуку, сообщается в комментарии эксперта Екатерины Крыловой.
.
23 апреля 2026 года 16:01
"Т-Инвестиции" сохраняют "позитивную" оценку акций Novabev
"Т-Инвестиции" сохраняют "позитивную" оценку акций Novabev Group, сообщается в материале главного аналитика брокера Александра Самуйлова.
.
23 апреля 2026 года 15:40
Рубль перешел к снижению на новостях о возобновлении Минфином операций по покупке/продаже валюты и золота в рамках бюджетного правила с мая
Москва. 23 апреля. Китайский юань лишь слегка подрастает на Московской бирже в ходе дневных торгов в четверг, но остается ниже отметки 11 руб. Изменения курса рубля к основным мировым валютам к середине дня 23 апреля незначительные, поддержку нацвалюте оказывают высокие цены на нефть.
.
23 апреля 2026 года 15:33
"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "держать" для акций Селигдара
"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "держать" для акций "Селигдара" с прогнозной стоимостью на уровне 62 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков.
.
23 апреля 2026 года 15:01
Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг акций НоваБев на уровне "покупать"
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг акций "Новабев Групп" на уровне "покупать" на фоне нейтральной финотчетности компании за 2П25, сообщается в комментарии аналитика Александра Гайды.
.
23 апреля 2026 года 14:29
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций GloraХ
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Глоракс" (GloraX) с целевой ценой 98 руб. за бумагу на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу на 71%, сообщается в комментарии главного аналитика Александра Самуйлова.
.
23 апреля 2026 года 13:52
Freedom Finance Global повысил целевую цену акций Netflix до $110
Аналитики Freedom Finance Global повысили целевую цену акций Netflix Inc. со $104 до $110 за штуку, что предполагает потенциал роста на 18%, сообщается в комментарии. Рекомендация сохранена на уровне "покупать".
.
23 апреля 2026 года 13:17
Рынок ОФЗ растет в надежде на более решительные действия ЦБ по снижению ставки - Райффайзенбанк
Рынок ОФЗ растет в надежде на более решительные действия ЦБ РФ по снижению ставки 24 апреля, говорится в комментарии аналитиков Райффайзенбанка.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

