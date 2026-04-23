Freedom Finance Global понизил целевую цену United Airlines до $125

Freedom Finance Global понизил целевую цену акций United Airlines Holdings со $143 до $125 за бумагу, что соответствует потенциалу роста на 37% с текущих уровней, сообщается в комментарии аналитиков.

"Результаты United за 1К26 немного превысили консенсус по выручке и скорректированному EPS, что отражает сильную ценовую силу и динамику премиального сегмента/лояльности, компенсировавшие резкий рост цен на топливо, при этом менеджмент по-прежнему нацелен на выход к двузначной марже за счет агрессивного повышения тарифов и точечных сокращений расписания", - отмечают эксперты.

Они подчеркивают, что одновременно риторика сместилась от крайне бычьего многолетнего нарратива роста к более сдержанной позиции, которая явно учитывает риск "форс-мажоров" и волатильность топлива, но все еще поддерживает рекомендацию "покупать", опираясь на устойчивый свободный денежный поток, улучшение качества баланса и премиальные/сетевые инициативы, которые должны обеспечивать относительное опережение рынка.

United Airlines - американская авиакомпания, одна из крупнейших в США и в мире.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.