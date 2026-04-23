"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Селигдара" с целевой ценой 73,3 рубля за бумагу, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Василия Данилова.

"Селигдар" представил сильные операционные результаты за 1-й квартал 2026 года, - отмечает эксперт. - Более высокие мировые цены на цветные металлы (в первую очередь на золото), а также рост объемов реализации оловянного дивизиона позволили компании существенно нарастить квартальную выручку. Мы ожидаем, что в 2026 году компания увеличит выпуск золота на 14,5%, до 297,4 тыс. унций, благодаря постепенному выходу на полную мощность месторождения "Хвойное", запущенного в июле 2025 года".

