Мнения аналитиков
Курс рубля может вернуться в диапазон 76-79 руб./$1 в мае-июне - "Т-Инвестиции"
23 апреля 2026 года 17:33
Курс рубля может вернуться в диапазон 76-79 руб./$1 в мае-июне - "Т-Инвестиции"
Курс валютной пары доллар/рубль в сложившихся условиях может вернуться в диапазон 76-79 руб./$1 в мае-июне текущего года, считает главный экономист брокера "Т-Инвестиции" Софья Донец. "Минфин не стал тянуть время и дал рынку больше определенности - возобновление операций по правилу в целом хорошая новость, это сделает рынок более сбалансированным. Рубль может еще укрепиться до конца апреля на притоке экспортной выручки, но в мае-июне при присутствии Минфина вернуться в интервал 76-79 руб./$1", - пишет эксперт в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
23 апреля 2026 года 19:45
Рынок акций РФ превысил 2770п по индексу МосБиржи на ожиданиях снижения ставки ЦБ, реакция на санкции ЕС нейтральная
Москва. 23 апреля. Российский рынок акций в четверг вырос на фоне ожиданий снижения ставки ЦБ РФ в пятницу и подорожавшей нефти (фьючерс на нефть Brent превысил $103,6 за баррель) из-за продолжающейся напряженности на Ближнем Востоке при неясности перспектив переговоров США и Ирана; реакция на новый пакет антироссийских санкций ЕС оказалась нейтральной. Индекс МосБиржи превысил 2770 пунктов при смешанной динамике "фишек". читать дальше
.23 апреля 2026 года 19:32
Рубль в четверг снизился на новостях о возобновлении Минфином операций по покупке/продаже валюты и золота в рамках бюджетного правила с мая
Москва. 23 апреля. Китайский юань умеренно подрос на Московской бирже по итогам торгов в четверг. Российский рубль, колебавшийся в первой половине дня 23 апреля в боковом диапазоне, перешел к снижению в основных валютных парах на новостях о возобновлении Минфином операций по покупке/продаже валюты и золота в рамках бюджетного правила с мая. Некоторую поддержку нацвалюте оказывали растущие цены на нефть. читать дальше
.23 апреля 2026 года 19:02
Freedom Finance Global понизил целевую цену акций United Airlines Holdings со $143 до $125 за бумагу, что соответствует потенциалу роста на 37% с текущих уровней, сообщается в комментарии аналитиков. "Результаты United за 1К26 немного превысили консенсус по выручке и скорректированному EPS, что... читать дальше
.23 апреля 2026 года 18:40
постепенное ослабление рубля ближе к лету, говорится в комментарии аналитиков инвесткомпании "Цифра брокер". Минфин России объявил о возобновлении операций по покупке и продаже иностранной валюты и золота на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. Сделки начнутся с мая 2026 года. "После... читать дальше
.23 апреля 2026 года 18:23
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Селигдара" с целевой ценой 73,3 рубля за бумагу, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Василия Данилова. "Селигдар" представил сильные операционные результаты за 1-й квартал 2026 года, - отмечает эксперт. - Более высокие... читать дальше
.23 апреля 2026 года 18:08
Прогнозная стоимость акций "НоваБев Групп" на горизонте года составляет 565 рублей за штуку, говорится в комментарии эксперта банка ПСБ Екатерины Крыловой. Аналитик позитивно оценивает результаты эмитента за 2025 год по МСФО, отмечая, что все бизнес-сегменты выросли по итогам прошлого... читать дальше
.23 апреля 2026 года 17:02
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил прогнозную стоимость акций Marvell Technology с $96 до $130 за штуку на горизонте года (что предполагает потенциал снижения 16% от текущего уровня), понизив при этом оценку бумаг до "негативной", сообщается в материале аналитика Андрея Саенко. "Ввиду резкого... читать дальше
.23 апреля 2026 года 16:31
Банк ПСБ подтверждает прогнозную стоимость акций Сбербанка на горизонте года на уровне 420 рублей за штуку, сообщается в комментарии эксперта Екатерины Крыловой. Наблюдательный совет эмитента уже рекомендовал выплатить рекордные 37,64 руб. на акцию по итогам 2025 года, доходность - 11,5%. ГОСА... читать дальше
.23 апреля 2026 года 16:01
"Т-Инвестиции" сохраняют "позитивную" оценку акций Novabev Group, сообщается в материале главного аналитика брокера Александра Самуйлова. Эмитент раскрыл консолидированную отчетность за 2025 год по МСФО. "По нашим прогнозам, компания в 2026 году сможет показать сильный рост выручки и EBITDA, в... читать дальше
.23 апреля 2026 года 15:40
Рубль перешел к снижению на новостях о возобновлении Минфином операций по покупке/продаже валюты и золота в рамках бюджетного правила с мая
Москва. 23 апреля. Китайский юань лишь слегка подрастает на Московской бирже в ходе дневных торгов в четверг, но остается ниже отметки 11 руб. Изменения курса рубля к основным мировым валютам к середине дня 23 апреля незначительные, поддержку нацвалюте оказывают высокие цены на нефть. читать дальше
.23 апреля 2026 года 15:33
"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "держать" для акций "Селигдара" с прогнозной стоимостью на уровне 62 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков. Эмитент опубликовал операционные результаты за I квартал 2026 года, которые выглядят уверенно, констатируют эксперты. "Селигдар"... читать дальше
.23 апреля 2026 года 15:01
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг акций "Новабев Групп" на уровне "покупать" на фоне нейтральной финотчетности компании за 2П25, сообщается в комментарии аналитика Александра Гайды. Компания "НоваБев Групп" опубликовала результаты за 2П25 по МСФО: выручка в отчетном полугодии выросла... читать дальше
.23 апреля 2026 года 14:29
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Глоракс" (GloraX) с целевой ценой 98 руб. за бумагу на горизонте 12 месяцев , что соответствует потенциалу на 71%, сообщается в комментарии главного аналитика Александра Самуйлова. GloraX опубликовал операционные результаты за первый... читать дальше
.23 апреля 2026 года 13:52
Аналитики Freedom Finance Global повысили целевую цену акций Netflix Inc. со $104 до $110 за штуку, что предполагает потенциал роста на 18%, сообщается в комментарии. Рекомендация сохранена на уровне "покупать" . "Netflix представила сильные финансовые результаты за 1К2026, превзойдя... читать дальше
.23 апреля 2026 года 13:17
Рынок ОФЗ растет в надежде на более решительные действия ЦБ РФ по снижению ставки 24 апреля, говорится в комментарии аналитиков Райффайзенбанка. "Впервые за долгое время рынок ОФЗ ожил - за неделю RGBI вырос сразу на 130 б.п., а доходности вдоль всей кривой снизились на 25-30 б.п., - отмечают они.... читать дальше
