Рубль перешел к снижению на новостях о возобновлении Минфином операций по покупке/продаже валюты и золота в рамках бюджетного правила с мая

Москва. 23 апреля. Китайский юань лишь слегка подрастает на Московской бирже в ходе дневных торгов в четверг, но остается ниже отметки 11 руб. Изменения курса рубля к основным мировым валютам к середине дня 23 апреля незначительные, поддержку нацвалюте оказывают высокие цены на нефть.

Стоимость юаня по данным на 15:00 мск составила 10,968 рубля, что всего на 1,6 копейки (на 0,15%) выше уровня закрытия предыдущих торгов. Китайская валюта при этом оказалась на 2,51 копейки ниже уровня действующего официального курса.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск вырос в цене на 0,15% относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 75,2 руб./$1, контракт EURRUBF подорожал всего на 0,07%, до 87,79 руб./EUR1.

Инфляция в РФ за неделю с 14 по 20 апреля составила 0,01% после 0,00% с 7 по 13 апреля, 0,19% с 31 марта по 6 апреля, 0,17% с 24 по 30 марта, 0,19% с 17 по 23 марта, сообщил в среду вечером Росстат. Исходя из данных за 20 дней апреля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 20 апреля замедлилась до 5,68% с 5,77% на 13 апреля (и 5,86% на конец марта), если ее высчитывать из недельной динамики, и замедлилась до 5,77% с 5,86% на 13 апреля, если ее определять из среднесуточных данных за весь апрель 2025 года.

Банк России в пятницу снизит ключевую ставку на очередные 50 базисных пунктов - до 14,5% годовых, считает подавляющее большинство аналитиков. Некоторые эксперты не исключают сохранения ставки на уровне 15% годовых, хотя допускают, что "на столе" будет и нестандартный шаг в 25 базисных пунктов. Лишь малая часть экономистов ждет, что ЦБ снизит ставку сразу на 100 базисных пунктов - до 14% годовых.

Банк России ранее отмечал, что в марте сложился широкий консенсус в пользу снижения ключевой ставки на 50 базисных пунктов - до 15% годовых. При этом в ходе дискуссии отдельные участники обсуждения также высказывали аргументы за снижение ключевой ставки на 100 базисных пунктов (до 14,5% годовых) и за сохранение ставки.

Мировые цены на нефть остаются в плюсе на торгах в четверг, но отошли от внутридневных максимумов. Рынок растет четвертую сессию подряд в связи с отсутствием прогресса в разрешении ближневосточного конфликта. Второй раунд переговоров США и Ирана не состоялся, и обе страны продолжают блокировать Ормузский пролив. Цена июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составила $102,25 за баррель, что на 0,33% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 0,56%, до $93,48 за баррель. Ранее в ходе сессии стоимость Brent поднималась до $106,15 за баррель, WTI - до $97,22 за баррель.

Во вторник президент США Дональд Трамп объявил о продлении перемирия с Ираном, но сохранил морскую блокаду этой страны. Временные рамки для прекращения огня пока не определены, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Она отметила, что в Ормузском проливе продолжается "эффективная и успешная морская блокада судов, следующих в иранские порты и из них".

Между тем в среду стало известно, что Иран задержал как минимум три судна в Ормузском проливе.

"Нефтяной рынок в данный момент находится на пороге перехода от ожиданий, что соглашение вот-вот будет достигнуто, к пониманию, что это может занять гораздо больше времени", - отмечает аналитик SEB Бьярне Шилдроп. Если открытия Ормузского пролива в начале мая не произойдет, цены, вероятно, пойдут вверх как на нефть, так и на нефтепродукты, говорит эксперт.

Разблокирование Ормузского пролива невозможно до тех пор, пока имеют место нарушения режима прекращения огня, согласованного Тегераном и Вашингтоном, заявил спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф. "Открытие Ормузского пролива невозможно при грубом нарушении режима прекращения огня", - написал он в среду в соцсети Х. По словам Галибафа, "полное прекращение огня имеет смысл только тогда, когда его не нарушают морская блокада и взятие в заложники мировой экономики".

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в свою очередь написал в соцсети X, что "нарушение обязательств, блокада и угрозы являются главными препятствиями для честных переговоров". Он подчеркнул, что Иран по-прежнему выступает за диалог для разрешения разногласий. "Мир видит вашу бесконечную лицемерную риторику и противоречие между заявлениями и действиями", - добавил он, обращаясь к США.

"Пара юань/рубль в среду тестировала снизу вверх важный уровень в 11 руб./юань, но по итогам дня осталась ниже данной отметки. Волатильность торгов на внутреннем валютном рынке в ближайшее время может быть повышенной, особенно если Банк России в пятницу примет совсем мягкое решение по ключевой ставке. Однако среднесрочно рубль сохраняет потенциал укрепления", - полагает главный аналитик инвестиционной компании "Алор брокер" Андрей Зацепин.

По мнению генерального директора ИК "Иволга Капитал" Андрея Хохрина, "если страна столкнулась с экономическими и бюджетными проблемами и не нашла быстрого их решения, то крепкая нацвалюта - это временное явление. И ключевая ставка 15% годовых, и 14,5% годовых - это много в сравнении с актуальной инфляцией. Это поддерживающие рубль величины. Однако сама совокупность трендов, снижение ставки и накопление проблем в экономике будут давить на рубль, возможно с отложенными, но последствиями".

По словам начальника отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ (MOEX: PSKB) Евгения Локтюхова, торговая активность на внутреннем валютном рынке в среду заметно выросла, отражая активную подготовку экспортеров к налоговым выплатам (28 апреля) и улучшение ценовой конъюнктуры на рынке нефти. "В четверг рубль продолжит тяготеть к укреплению. Откат курса юаня к нижней границе текущего целевого диапазона 10,8-11,3 руб./юань выглядит наиболее вероятным сценарием на конец этой недели. А в целом до конца месяца, учитывая острый дефицит поддерживающих спрос на валюту факторов, высок риск обновления китайской валютой минимумов прошлого года в районе 10,6 руб./юань", - считает Локтюхов.

Рублевые ставки межбанковского кредитного рынка (МБК) демонстрируют лишь незначительные изменения. Так, согласно расчетам ЦБ РФ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 22 апреля не изменилась по отношению к предыдущему дню и составила 14,44% годовых. При этом срочная версия RUONIA на сроки 1 месяц и 6 месяцев в четверг опустилась по отношению к среде всего на 1 базисный пункт и 23 апреля составила 14,81% и 16,22% годовых, соответственно. Срочная версия RUONIA на срок 3 месяца снизилась за день на 2 базисных пункта - до 15,37% годовых.