"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "держать" для акций "Селигдара" с прогнозной стоимостью на уровне 62 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков.

Эмитент опубликовал операционные результаты за I квартал 2026 года, которые выглядят уверенно, констатируют эксперты.

"Селигдар" продемонстрировал рост ключевых производственных показателей: выпуск золота увеличился на 13%, производство цветных металлов также показало двузначные темпы роста. Существенный вклад в динамику внесло резкое увеличение добычи руды и сильный рост выручки от реализации концентратов, отмечают в инвесткомпании.

В итоге совокупная выручка компании выросла на 28%, что подтверждает устойчивое операционное развитие и эффект от расширения добычи.

"Наш таргет по акциям - 62 рубля ("держать")", - пишут эксперты.

