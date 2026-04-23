Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг акций НоваБев на уровне "покупать"

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг акций "Новабев Групп" на уровне "покупать" на фоне нейтральной финотчетности компании за 2П25, сообщается в комментарии аналитика Александра Гайды.

Компания "НоваБев Групп" опубликовала результаты за 2П25 по МСФО: выручка в отчетном полугодии выросла на 2% г/г до 80,1 млрд руб., показатель EBITDA - на 8% г/г до 12,0 млрд руб., а чистая прибыль - на 19% г/г до 3,1 млрд руб. Отношение чистого долга к EBITDA на конец 2025 года составило 1,96 против 1,90 на конец 2024 года.

"В целом отчетность оцениваем нейтрально, - пишет эксперт инвестбанка. - На уровне выручки и EBITDA результаты практически совпали с нашими ожиданиями, тогда как чистая прибыль оказалась на 30% выше нашего прогноза. Основная причина - более сдержанный, чем мы ожидали, рост процентных расходов. По итогам всего прошлого года финансовые показатели повысились, но достаточно умеренно; на наш взгляд, часть годового потенциала роста была потеряна из-за кибератаки на сеть "ВинЛаб" в середине 2025 года".

По мнению аналитика, потенциальное IPO данной сети стало бы среднесрочным катализатором для акций "НоваБев" и поспособствовало бы переоценке розничного сегмента группы.

