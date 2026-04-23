Freedom Finance Global повысил целевую цену акций Netflix до $110

Аналитики Freedom Finance Global повысили целевую цену акций Netflix Inc. со $104 до $110 за штуку, что предполагает потенциал роста на 18%, сообщается в комментарии. Рекомендация сохранена на уровне "покупать" .

"Netflix представила сильные финансовые результаты за 1К2026, превзойдя консенсус-прогнозы рынка по основным показателям благодаря росту числа подписчиков, рекламной выручки и улучшению удержания аудитории, - пишут эксперты. - Кроме тоо, на операционных показателях позитивно отразилось признание компенсации в размере $2,8 млрд за расторжение сделки по приобретению Warner Bros. Discovery. Однако прогнозы менеджмента на II кв. 2026 года были мягче ожиданий. Это ставит под вопрос устойчивость операционных показателей в условиях роста цен на подписку и поддержание темпов монетизации".

Тем не менее, аналитики инвесткомпании умеренно позитивно оценивают результаты Netflix и ожидают, что, даже несмотря на сдержанный взгляд менеджмента на II кв., общие финансовые результаты 2026 года буду поддержаны ростом ARPU в результате повышения цен на подписку и увеличения рекламной выручки.

