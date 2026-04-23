"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций GloraХ

"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Глоракс" (GloraX) с целевой ценой 98 руб. за бумагу на горизонте 12 месяцев , что соответствует потенциалу на 71%, сообщается в комментарии главного аналитика Александра Самуйлова.

GloraX опубликовал операционные результаты за первый квартал 2026 года. По оценке девелопера, компании удалось достичь рекордных продаж, в деньгах они выросли на 94%.

"GloraX представил сильные операционные результаты по итогам 1К2026, - отмечает Самуйлов. - Девелопер сохранил значительное опережение рынка по объему продаж в кв.м. (рост в 2,5 раза против увеличения на 12%). Вместе с тем, средние цены реализации снизились на 25% г/г в результате увеличения доли региональных проектов в структуре продаж. Также компания потенциально могла увеличить скидки покупателям в феврале-марте для поддержания продаж после завершения ажиотажного спроса в преддверии ограничений по одной семейной ипотеке на семью в конце января".

