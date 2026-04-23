Инвесторам стоит обратить внимание на облигации ВУШ серии 001P-06 - "БКС МИ"

Инвесторам стоит обратить внимание на новые трехлетние облигации ООО "ВУШ" серии 001P-06, считает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Анна Гулордава.

23 апреля 2026 года компания проведет сбор заявок на трехлетние облигации серии 001P-06 объемом 1 млрд рублей.

По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Ориентир ставки купона - не выше 22,5% годовых, ему соответствует доходность к погашению на уровне не выше 24,97% годовых.

"Ожидаем, что доходность нового выпуска после размещения снизится до справедливого уровня в 21%, ближе к ранее размещенным выпускам эмитента, а также как у облигаций "Легенда" с похожей дюрацией и сопоставимым кредитным риском. По нашим оценкам, у "ВУШ" и "Легенды" бизнес-риск, акционерный риск и долговая нагрузка совпадают, - пишет эксперт в материале. - Кроме того, выпуск облигаций "ВУШ" должен предлагать небольшую премию к облигациям "Полипласта", так как компании сопоставимы по долговой нагрузке и акционерному риску, но бизнес "Полипласта" существенно лучше".

"Принимая во внимание справедливую доходность 21%, а также с учетом ожидаемого снижения доходностей ОФЗ на 1% в течение года, получаем потенциальный доход за год с учетом роста цены облигации на уровне 31%", - указывает Гулордава.

Основной риск, по мнению аналитика "БКС МИ" - дальнейшее торможение цикла смягчения ставок. "Регуляторные риски мы считаем невысокими, поскольку компания активно сотрудничает с властями в области повышения уровня безопасности. Мэр Москвы и спикер Совета Федерации публично заявили, что не собираются запрещать кикшеринг", - отмечает эксперт.

