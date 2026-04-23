Цена акций Яндекса может подняться к 4900-5000 руб. на горизонте 2-3 месяцев - "КИТ Финанс Брокер"

Котировки акций МКПАО "Яндекс" могут подняться в район 4900-5000 руб. за штуку на горизонте двух-трех месяцев, среднесрочный фундаментальный таргет - 6000 рублей за штуку, считают аналитики инвестиционной компании "КИТ Финанс Брокер".

Бумаги эмитента остаются наиболее понятной акцией роста на российском рынке, констатируют эксперты. Бизнес устойчиво диверсифицирован: поиск и реклама генерируют стабильный денежный поток, такси и e-commerce обеспечивают экспансию, облачный сегмент только набирает скорость.

Акции торгуются с дисконтом к историческим нормам: EV/EBITDA (LTM) 6,3x при исторически средних 7-8x. Оценка выглядит привлекательной на фоне "гайденсов" менеджмента на 2026 год: рост выручки на 20% и скорр. EBITDA на 25% до 350 млрд руб. - компания стабильно выполняет свои прогнозы, отмечают аналитики.

"Техническая картина добавляет краткосрочный триггер: с начала 2024 года бумага торгуется в восходящем клине с четко очерченными границами, и сейчас котировки отталкиваются от его нижней границы. Это оптимальная точка входа с контролируемым риском, - пишут эксперты инвесткомпании в комментарии. - Ожидаем возвращения акций к верхней границе клина в район 4900-5000 руб. за штуку на горизонте двух-трех месяцев (+14-16% к текущим уровням). Среднесрочный фундаментальный таргет - 6000 руб."

