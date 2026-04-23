ЦБ РФ, вероятно, ограничится снижением ставки на 50 б.п. в пятницу - банк "Санкт-Петербург"

ЦБ РФ, вероятно, ограничится снижением ставки на 50 б.п. на заседании в пятницу, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"В среду Росстат сообщил об ускорении недельной инфляции по 20 апреля с 0,00% н/н до лишь 0,01% н/н, - отмечают эксперты в обзоре. - В годовом выражении, по нашим оценкам, рост цен замедлился с 5,8% до 5,7% г/г. За неделю услуги подорожали на 0,09% н/н против -0,15% н/н ранее, но при этом цены на продовольствие снизились на 0,04% н/н после +0,03% н/н неделей ранее. Удорожание непродовольственных товаров чуть замедлилось - с 0,05% до 0,04% н/н. Если предположить сохранение текущих тенденций, инфляция по итогам апреля может сложиться в 0,27% м/м против 0,36% м/м, которые ЦБ указывает как "сезонную норму" для выхода на целевую траекторию".

Такая ценовая статистика и нарратив вокруг охлаждения экономики, по мнению аналитиков банка, показывают, что на заседании 24 апреля регулятор может предметно рассматривать сценарий снижения ставки на 100 б.п. Впрочем, учитывая насколько недельные данные могут расходиться с месячной статистикой по инфляции, ЦБ пока, вероятно, ограничится осторожным шагом в 50 б.п., полагают они.

