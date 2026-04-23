Рубль утром в четверг вновь укрепляется в паре с юанем вслед за ростом нефти, его курс находится вблизи максимумов с конца января

Москва. 23 апреля. Китайский юань слегка снижается на Московской бирже при открытии торгов в четверг, рубль укрепляется в паре с юанем вслед за новой волной повышения мировых цен на нефть.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,9345 руб. (-1,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 5,86 копейки ниже уровня действующего официального курса. Таким образом, рубль продолжает торговаться вблизи максимальных значений с конца января текущего года.

Инфляция в РФ за неделю с 14 по 20 апреля составила 0,01% после 0,00% с 7 по 13 апреля, 0,19% с 31 марта по 6 апреля, 0,17% с 24 по 30 марта, 0,19% с 17 по 23 марта, сообщил в среду вечером Росстат. Исходя из данных за 20 дней апреля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 20 апреля замедлилась до 5,68% с 5,77% на 13 апреля (и 5,86% на конец марта), если ее высчитывать из недельной динамики, и замедлилась до 5,77% с 5,86% на 13 апреля, если ее определять из среднесуточных данных за весь апрель 2025 года.

Банк России в пятницу снизит ключевую ставку на очередные 50 базисных пунктов - до 14,5% годовых, считает подавляющее большинство аналитиков. Некоторые эксперты не исключают сохранения ставки на уровне 15% годовых, хотя допускают, что "на столе" будет и нестандартный шаг в 25 базисных пунктов. Лишь малая часть экономистов ждет, что ЦБ снизит ставку сразу на 100 базисных пунктов - до 14% годовых.

Банк России ранее отмечал, что в марте сложился широкий консенсус в пользу снижения ключевой ставки на 50 базисных пунктов - до 15% годовых. При этом в ходе дискуссии отдельные участники обсуждения также высказывали аргументы за снижение ключевой ставки на 100 базисных пунктов (до 14,5% годовых) и за сохранение ставки.

Мировые цены на нефть продолжают расти в четверг утром в связи с отсутствием прогресса в разрешении ближневосточного конфликта. Второй раунд переговоров США и Ирана не состоялся, и обе страны продолжают блокировать Ормузский пролив. Цена июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:01 мск составила $103,5 за баррель, что на 1,56% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты подорожали на 3,48%, до $101,91 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи выросли в цене к этому времени на 1,55%, до $94,4 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость подскочила на 3,67%, до $92,96 за баррель.

Во вторник президент США Дональд Трамп объявил о продлении перемирия с Ираном, но сохранил морскую блокаду этой страны. Временные рамки для прекращения огня пока не определены, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Она отметила, что в Ормузском проливе продолжается "эффективная и успешная морская блокада судов, следующих в иранские порты и из них".

Между тем в среду стало известно, что Иран задержал как минимум три судна в Ормузском проливе. "Нефтяной рынок пересматривает прогнозы при отсутствии прогресса в разрешении конфликта в Персидском заливе, - отмечают эксперты ING. - Задержание Ираном танкеров в Ормузском проливе показывает, что проблемы с поставками будут сохраняться".

Разблокирование Ормузского пролива невозможно до тех пор, пока имеют место нарушения режима прекращения огня, согласованного Тегераном и Вашингтоном, заявил спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф. "Открытие Ормузского пролива невозможно при грубом нарушении режима прекращения огня", - написал он в среду в соцсети Х. По словам Галибафа, "полное прекращение огня имеет смысл только тогда, когда его не нарушают морская блокада и взятие в заложники мировой экономики".

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в свою очередь написал в соцсети X, что "нарушение обязательств, блокада и угрозы являются главными препятствиями для честных переговоров". Он подчеркнул, что Иран по-прежнему выступает за диалог для разрешения разногласий. "Мир видит вашу бесконечную лицемерную риторику и противоречие между заявлениями и действиями", - добавил он, обращаясь к США.

По словам начальника отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ (MOEX: PSKB) Евгения Локтюхова, торговая активность на внутреннем валютном рынке в среду заметно выросла, отражая активную подготовку экспортеров к налоговым выплатам (28 апреля) и улучшение ценовой конъюнктуры на рынке нефти. "В четверг рубль продолжит тяготеть к укреплению. Откат курса юаня к нижней границе текущего целевого диапазона 10,8-11,3 руб./юань выглядит наиболее вероятным сценарием на конец этой недели. А в целом до конца месяца, учитывая острый дефицит поддерживающих спрос на валюту факторов, высок риск обновления китайской валютой минимумов прошлого года в районе 10,6 руб./юань", - считает Локтюхов.

"Пара юань/рубль в среду тестировала снизу вверх важный уровень в 11 руб./юань, но по итогам дня осталась ниже данной отметки. Волатильность торгов на внутреннем валютном рынке в ближайшее время может быть повышенной, особенно если Банк России в пятницу примет совсем мягкое решение по ключевой ставке. Однако среднесрочно рубль сохраняет потенциал укрепления", - полагает главный аналитик инвестиционной компании "Алор брокер" Андрей Зацепин.