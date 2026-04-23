Потенциал роста цены акций НОВАТЭКа составляет 25% - "ВТБ Мои инвестиции"

Акции "НОВАТЭКа" привлекательны для покупок, потенциал роста их котировок составляет 25% от текущего уровня, считают аналитики брокера "ВТБ Мои инвестиции".

Данные Росстата по производству СПГ (+13,3% в марте и +9,3% в 1К26) указывают на главную точку роста в российском нефтегазовом сегменте. В сочетании с благоприятной ценовой конъюнктурой операторы СПГ-заводов должны быть в фокусе внимания инвесторов, отмечают эксперты.

"В первую очередь это "НОВАТЭК", который наращивает объемы экспорта за счет проекта "Арктик СПГ 2". По нашим оценкам, в текущем году отгрузка с него может вырасти в 5-6 раз, в том числе благодаря увеличению числа газовозов на проекте", - указывают они.

"На наш взгляд, рынок не в полной мере учитывает влияние высоких цен на углеводороды на финансовые результаты компании. Котировки акций остаются на уровне начала года, несмотря на рост цен и формирование дефицита на рынке СПГ из-за выбытия мощностей Катара, - пишут аналитики брокера в комментарии. - Считаем бумаги "НОВАТЭКа" привлекательными для покупки с потенциалом роста 25%. Влияние геополитических рисков целесообразно хеджировать открытием короткой позиции в "вечном" фьючерсе на индекс Мосбиржи".

