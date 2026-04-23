Ожидания снижения ключевой ставки ЦБ РФ подкрепляют оптимизм на рынке акций РФ - Freedom Finance Global

Ожидания снижения ключевой ставки ЦБ РФ подкрепляют оптимизм на российском рынке акций, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"Вышедшие данные по инфляции могут, на наш взгляд, обеспечить положительный информационный фон для завтрашнего заседания совета директоров ЦБ РФ", - отмечает она.

По прогнозу эксперта, Банк России в пятницу снова снизит ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 14,5%. Такому решению, полагает Мильчакова, будет способствовать замедление годовой и помесячной инфляции в марте, низкие темпы недельной инфляции с начала апреля и крепкий рубль, однако, геополитическая нестабильность может стать сдерживающим фактором, который не позволит регулятору снизить ставку на более существенную величину.

"Снижение ключевой ставки может стать одним из факторов роста российского фондового рынка в пятницу, и, видимо, сегодняшний оптимизм также связан с ожиданиями завтрашнего снижения", - считает она.

По мнению аналитика, на фоне роста нефти инвесторам в четверг стоит обратить внимание на бумаги нефтяных компаний. Прежде всего, на обыкновенные акции "Татнефти", стоимость которых очень часто реагирует на резкие движения нефтяных котировок. Кроме того, на начало следующей недели запланировано заседание совета директоров "Татнефти", где будет рассматриваться вопрос о рекомендации финального дивиденда за 2025 год. Прогнозная стоимость "обычки" "Татнефти" составляет 750 рублей на горизонте 12 месяцев, рекомендация дается "покупать".

Также в четверг можно продолжить наблюдать за динамикой акций компаний электроэнергетики.

Сегодня в течение дня динамика индекса Мосбиржи ожидается в диапазоне 2760-2810 пунктов. Пара USD/RUB будет двигаться в коридоре 74-75 руб./$1, пара CNY/RUB - в диапазоне 10,8-11,1 руб.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.