S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды

Уолл-стрит закрылась ростом индексов на 0,7-1,6% в среду. Фондовые индексы Азии снижаются в четверг, за исключением южнокорейского. Цены на нефть продолжают расти утром четверга, Brent торгуется около $103,4 за баррель.

Американские фондовые индексы уверенно выросли по итогам торгов в среду, инвесторы оценивали новости эмитентов и продолжали следить за обстановкой на Ближнем Востоке.

Dow Jones Industrial Average поднялся на 0,69% - до 49490,03 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 увеличилось на 1,05% - до максимальных в истории 7137,90 пункта.

Индекс Nasdaq Composite прибавил 1,64% и закрылся на рекордной отметке 24657,57 пункта.

Президент США Дональд Трамп объявил о бессрочном продлении перемирия с Ираном, однако Тегеран после захвата своего сухогруза американскими военными задержал два судна в районе Ормузского пролива и сопроводил их к иранскому берегу.

Между тем в Исламабаде сохраняют повышенные меры безопасности на случай, если эти страны решат провести переговоры в пакистанской столице, сообщает Associated Press со ссылкой на источники.

Акции Adobe Inc. подорожали на 3,5% по итогам торгов после того, как крупнейший в мире разработчик программного обеспечения для обработки изображений утвердил новый buyback на сумму до $25 млрд.

GE Vernova (SPB: GEV) нарастила рыночную стоимость на 13,8%. Поставщик решений в сфере энергетики резко увеличил чистую прибыль в первом квартале и улучшил годовой прогноз.

Котировки бумаг Boeing Co. (SPB: BA) выросли на 5,5%. Аэрокосмический концерн сократил квартальный убыток, нарастив выручку на 14% и портфель заказов до рекорда.

Цена акций Alphabet Inc. (SPB: GOOG) поднялась на 2,1% после того, как дочерняя Google Cloud представила новые ИИ-чипы и инструменты для создания ИИ-агентов.

AT&T Inc. (SPB: T) увеличила капитализацию на 0,5%, обнародовав сильные показатели выручки и скорректированной прибыли. При этом чистая прибыль телекоммуникационного гиганта в первом квартале снизилась почти на 14%, а свободный денежный поток составил $2,5 млрд против $3,1 млрд годом ранее. Компания также подтвердила годовой прогноз.

Бумаги T-Mobile US Inc. подешевели на 3,3% после сообщения Bloomberg со ссылкой на источники о том, что Deutsche Telekom обсуждает полное слияние с этой компанией, где ей принадлежат 53%. Аналитики NewStreet Research считают, что сделка - если она случится - будет проведена без премии к стоимости акций обеих компаний, а их коллеги из Citigroup не видят очевидных плюсов объединения для акционеров T-Mobile, если только германская компания не предложит существенную наценку.

Best Buy потеряла 4,6% рыночной стоимости после новостей о новом CEO.

Акции United Airlines Holdings (SPB: UAL) упали на 5,6%. Авиахолдинг ухудшил годовой прогноз на фоне резкого подорожания топлива из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг снижаются, исключением выступает только южнокорейский рынок.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:35 МСК уменьшился на 0,9% (до 59067 пунктов) после того, как ранее в ходе торгов впервые превысил отметку в 60000 пунктов.

Коррекция произошла на фоне переоценки инвесторами сохраняющихся геополитических рисков и снижения котировок фьючерсов на американские акции, несмотря на отсутствие нового ухудшения перспектив развития ситуации на Ближнем Востоке, отмечают эксперты.

"Вокруг войны на Ближнем Востоке по-прежнему сохраняется неопределенность. Ормузский пролив не полностью открыт, и цены на нефть остаются высокими, - заявил главный аналитик Sumitomo Mitsui Trust Asset Management сказал Хироюки Уэно. Инвесторы покупали акции, основываясь на оптимизме по поводу окончания войны. Но для дальнейшего роста индекса необходимы более позитивные сигналы".

Повышение котировок акций показывают представители технологического сектора Socionext Inc. (+6,7%), Renesas Electronics Corp. (+6,6%) и SoftBank Group (+2,6%), нефтяная Inpex Corp. (+4,4%).

Наиболее существенное снижение демонстрируют бумаги консалтинговой фирмы BayCurrent Inc., цена которых опустилась на 10%, а также производителя оптики Nikon Corp. и Konica Minolta Inc. - на 8,6% и 4,9% соответственно.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:36 МСК снизился на 0,4%, гонконгский Hang Seng - на 0,9%.

Акции автопроизводителей Geely и BYD потеряли в цене 4,1% и 3,6% соответственно в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже. Также дешевеют бумаги производителя спортивной продукции Li Ning - на 4,3%, сети ювелирных магазинов Chow Tai Fook Jewellery - на 4%, образовательной компании New Oriental Education & Technology Group - на 3,9%, золотодобывающей Laopu Gold - на 3,5%.

При этом растет стоимость представителей нефтяной отрасли: PetroChina Co. (SPB: 857) - на 3,4%, CNOOC - на 2,2% и China Petroleum & Chemical Corp. - на 1,8%.

Южнокорейский Kospi к 8:31 МСК вырос на 0,3%.

Котировки акций одного из крупнейших в мире производителей чипов и смартфонов Samsung Electronics выросли на 2,3%, инвестфирмы SK Square - на 0,6%, производителя оборудования для электроэнергетики Doosan Enerbility - на 4,9%.

В то же время бумаги чипмейкера SK Hynix подешевели на 1%, автомобильной Hyundai Motor - на 1,3%, сталелитейной Posco - на 2,4%, производителя цветных металлов Korea Zinc - на 2,8%, производителя аккумуляторов LG Energy Solution - на 3,7%, KB Financial Group - на 0,6%.

Экономика Южной Кореи в первом квартале 2026 года увеличилась на 1,7% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, согласно предварительным данным Банка Кореи. Темпы подъема стали максимальными за пять лет. Аналитики в среднем прогнозировали менее значительный рост - на 1%, сообщает Trading Economics.

Австралийский S&P/ASX 200 уменьшился на 0,8%.

В число лидеров снижения котировок входят акции производителя редкоземельных металлов Lynas Rare Earths (-6,8%) и выпускающей литий Liontown (-5%).

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto сократилась на 0,3% и 1,1% соответственно.

Между тем повышается цена бумаг представителей нефтяной отрасли, в том числе Beach Energy - на 5,2%, Santos - на 3,5% и Woodside Energy - на 2,5%, а также производителя урана Deep Yellow - на 5,1%.

Цены на нефть продолжают расти в четверг в связи с отсутствием прогресса в разрешении ближневосточного конфликта.

Второй раунд переговоров США и Ирана не состоялся, и обе страны продолжают блокировать Ормузский пролив.

Цена июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 мск составляет $103,39 за баррель, что на $1,48 (1,45%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты подорожали на $3,43 (3,48%), до $101,91 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $1,42 (1,53%), до $94,38 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость подскочила на $3,29 (3,67%), до $92,96 за баррель.

Во вторник президент США Дональд Трамп объявил о продлении перемирия с Ираном, но сохранил морскую блокаду этой страны. Временные рамки для прекращения огня пока не определены, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Она отметила, что в Ормузском проливе продолжается "эффективная и успешная морская блокада судов, следующих в иранские порты и из них".

Между тем в среду стало известно, что Иран задержал как минимум три судна в Ормузском проливе.

"Нефтяной рынок пересматривает прогнозы при отсутствии прогресса в разрешении конфликта в Персидском заливе, - отмечают эксперты ING. - Задержание Ираном танкеров в Ормузском проливе показывает, что проблемы с поставками будут сохраняться".

Еженедельный доклад министерства энергетики США, опубликованный в среду, показал неожиданное увеличение запасов нефти в стране.

Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе подскочили на 1,93 млн баррелей, тогда как консенсус-прогноз опрошенных Trading Economics экспертов предполагал их снижение на 1,2 млн баррелей.

Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 17 апреля, упали на 4,57 млн баррелей, дистиллятов - на 3,43 млн баррелей.

Экспорт нефти из США вырос на 137 тыс. баррелей в сутки - до рекордных 12,88 млн б/с, сообщило Минэнерго.