Мнения аналитиков
S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды
.
Промпроизводство в РФ в марте выросло на 2,3%
Рост промпроизводства в РФ в марте 2026 года составил 2,3% в годовом сравнении после сокращения на 0,9% в феврале, сообщил Росстат. Данные по промышленности в марте 2026 года оказались лучше прогнозов экономистов, ожидавших рост на 0,4%.
 
Рейтинг российских банков за март
В марте 2026 года Сбербанк и ВТБ вновь возглавили рейтинг медиаприсутствия банков по данным системы мониторинга СКАН, подтвердив статус главных ньюсмейкеров отрасли. Третье место по количеству упоминаний и показателю Индекса заметности занял...
 
Число рекомендованных к увольнению работников растет
Количество сотрудников, которых планируется сократить, устойчиво растет с середины прошлого года. На 1 апреля число работников, рекомендованных к увольнению, составило 105 147 человек, следует из данных Роструда, представленных на заседании...
 
Самозанятые составили большинство получателей господдержки
В 2025 году государство выделило самозанятым поддержку на 16,5 млрд рублей, говорится в исследовании консалтингового агентства по информированию бизнеса в сфере финансовой поддержке от властей Rodionoff Group, пишут "Известия". Работающие на себя...
 
23 апреля 2026 года 09:10

S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды

Уолл-стрит закрылась ростом индексов на 0,7-1,6% в среду. Фондовые индексы Азии снижаются в четверг, за исключением южнокорейского. Цены на нефть продолжают расти утром четверга, Brent торгуется около $103,4 за баррель.

Американские фондовые индексы уверенно выросли по итогам торгов в среду, инвесторы оценивали новости эмитентов и продолжали следить за обстановкой на Ближнем Востоке.

Dow Jones Industrial Average поднялся на 0,69% - до 49490,03 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 увеличилось на 1,05% - до максимальных в истории 7137,90 пункта.

Индекс Nasdaq Composite прибавил 1,64% и закрылся на рекордной отметке 24657,57 пункта.

Президент США Дональд Трамп объявил о бессрочном продлении перемирия с Ираном, однако Тегеран после захвата своего сухогруза американскими военными задержал два судна в районе Ормузского пролива и сопроводил их к иранскому берегу.

Между тем в Исламабаде сохраняют повышенные меры безопасности на случай, если эти страны решат провести переговоры в пакистанской столице, сообщает Associated Press со ссылкой на источники.

Акции Adobe Inc. подорожали на 3,5% по итогам торгов после того, как крупнейший в мире разработчик программного обеспечения для обработки изображений утвердил новый buyback на сумму до $25 млрд.

GE Vernova (SPB: GEV) нарастила рыночную стоимость на 13,8%. Поставщик решений в сфере энергетики резко увеличил чистую прибыль в первом квартале и улучшил годовой прогноз.

Котировки бумаг Boeing Co. (SPB: BA) выросли на 5,5%. Аэрокосмический концерн сократил квартальный убыток, нарастив выручку на 14% и портфель заказов до рекорда.

Цена акций Alphabet Inc. (SPB: GOOG) поднялась на 2,1% после того, как дочерняя Google Cloud представила новые ИИ-чипы и инструменты для создания ИИ-агентов.

AT&T Inc. (SPB: T) увеличила капитализацию на 0,5%, обнародовав сильные показатели выручки и скорректированной прибыли. При этом чистая прибыль телекоммуникационного гиганта в первом квартале снизилась почти на 14%, а свободный денежный поток составил $2,5 млрд против $3,1 млрд годом ранее. Компания также подтвердила годовой прогноз.

Бумаги T-Mobile US Inc. подешевели на 3,3% после сообщения Bloomberg со ссылкой на источники о том, что Deutsche Telekom обсуждает полное слияние с этой компанией, где ей принадлежат 53%. Аналитики NewStreet Research считают, что сделка - если она случится - будет проведена без премии к стоимости акций обеих компаний, а их коллеги из Citigroup не видят очевидных плюсов объединения для акционеров T-Mobile, если только германская компания не предложит существенную наценку.

Best Buy потеряла 4,6% рыночной стоимости после новостей о новом CEO.

Акции United Airlines Holdings (SPB: UAL) упали на 5,6%. Авиахолдинг ухудшил годовой прогноз на фоне резкого подорожания топлива из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг снижаются, исключением выступает только южнокорейский рынок.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:35 МСК уменьшился на 0,9% (до 59067 пунктов) после того, как ранее в ходе торгов впервые превысил отметку в 60000 пунктов.

Коррекция произошла на фоне переоценки инвесторами сохраняющихся геополитических рисков и снижения котировок фьючерсов на американские акции, несмотря на отсутствие нового ухудшения перспектив развития ситуации на Ближнем Востоке, отмечают эксперты.

"Вокруг войны на Ближнем Востоке по-прежнему сохраняется неопределенность. Ормузский пролив не полностью открыт, и цены на нефть остаются высокими, - заявил главный аналитик Sumitomo Mitsui Trust Asset Management сказал Хироюки Уэно. Инвесторы покупали акции, основываясь на оптимизме по поводу окончания войны. Но для дальнейшего роста индекса необходимы более позитивные сигналы".

Повышение котировок акций показывают представители технологического сектора Socionext Inc. (+6,7%), Renesas Electronics Corp. (+6,6%) и SoftBank Group (+2,6%), нефтяная Inpex Corp. (+4,4%).

Наиболее существенное снижение демонстрируют бумаги консалтинговой фирмы BayCurrent Inc., цена которых опустилась на 10%, а также производителя оптики Nikon Corp. и Konica Minolta Inc. - на 8,6% и 4,9% соответственно.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:36 МСК снизился на 0,4%, гонконгский Hang Seng - на 0,9%.

Акции автопроизводителей Geely и BYD потеряли в цене 4,1% и 3,6% соответственно в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже. Также дешевеют бумаги производителя спортивной продукции Li Ning - на 4,3%, сети ювелирных магазинов Chow Tai Fook Jewellery - на 4%, образовательной компании New Oriental Education & Technology Group - на 3,9%, золотодобывающей Laopu Gold - на 3,5%.

При этом растет стоимость представителей нефтяной отрасли: PetroChina Co. (SPB: 857) - на 3,4%, CNOOC - на 2,2% и China Petroleum & Chemical Corp. - на 1,8%.

Южнокорейский Kospi к 8:31 МСК вырос на 0,3%.

Котировки акций одного из крупнейших в мире производителей чипов и смартфонов Samsung Electronics выросли на 2,3%, инвестфирмы SK Square - на 0,6%, производителя оборудования для электроэнергетики Doosan Enerbility - на 4,9%.

В то же время бумаги чипмейкера SK Hynix подешевели на 1%, автомобильной Hyundai Motor - на 1,3%, сталелитейной Posco - на 2,4%, производителя цветных металлов Korea Zinc - на 2,8%, производителя аккумуляторов LG Energy Solution - на 3,7%, KB Financial Group - на 0,6%.

Экономика Южной Кореи в первом квартале 2026 года увеличилась на 1,7% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, согласно предварительным данным Банка Кореи. Темпы подъема стали максимальными за пять лет. Аналитики в среднем прогнозировали менее значительный рост - на 1%, сообщает Trading Economics.

Австралийский S&P/ASX 200 уменьшился на 0,8%.

В число лидеров снижения котировок входят акции производителя редкоземельных металлов Lynas Rare Earths (-6,8%) и выпускающей литий Liontown (-5%).

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto сократилась на 0,3% и 1,1% соответственно.

Между тем повышается цена бумаг представителей нефтяной отрасли, в том числе Beach Energy - на 5,2%, Santos - на 3,5% и Woodside Energy - на 2,5%, а также производителя урана Deep Yellow - на 5,1%.

Цены на нефть продолжают расти в четверг в связи с отсутствием прогресса в разрешении ближневосточного конфликта.

Второй раунд переговоров США и Ирана не состоялся, и обе страны продолжают блокировать Ормузский пролив.

Цена июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 мск составляет $103,39 за баррель, что на $1,48 (1,45%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты подорожали на $3,43 (3,48%), до $101,91 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $1,42 (1,53%), до $94,38 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость подскочила на $3,29 (3,67%), до $92,96 за баррель.

Во вторник президент США Дональд Трамп объявил о продлении перемирия с Ираном, но сохранил морскую блокаду этой страны. Временные рамки для прекращения огня пока не определены, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Она отметила, что в Ормузском проливе продолжается "эффективная и успешная морская блокада судов, следующих в иранские порты и из них".

Между тем в среду стало известно, что Иран задержал как минимум три судна в Ормузском проливе.

"Нефтяной рынок пересматривает прогнозы при отсутствии прогресса в разрешении конфликта в Персидском заливе, - отмечают эксперты ING. - Задержание Ираном танкеров в Ормузском проливе показывает, что проблемы с поставками будут сохраняться".

Еженедельный доклад министерства энергетики США, опубликованный в среду, показал неожиданное увеличение запасов нефти в стране.

Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе подскочили на 1,93 млн баррелей, тогда как консенсус-прогноз опрошенных Trading Economics экспертов предполагал их снижение на 1,2 млн баррелей.

Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 17 апреля, упали на 4,57 млн баррелей, дистиллятов - на 3,43 млн баррелей.

Экспорт нефти из США вырос на 137 тыс. баррелей в сутки - до рекордных 12,88 млн б/с, сообщило Минэнерго.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
23 апреля 2026 года 15:01
Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг акций НоваБев на уровне "покупать"
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг акций "Новабев Групп" на уровне "покупать" на фоне нейтральной финотчетности компании за 2П25, сообщается в комментарии аналитика Александра Гайды. Компания "НоваБев Групп" опубликовала результаты за 2П25 по МСФО: выручка в отчетном полугодии выросла...    читать дальше
.
23 апреля 2026 года 14:29
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций GloraХ
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Глоракс" (GloraX) с целевой ценой 98 руб. за бумагу на горизонте 12 месяцев , что соответствует потенциалу на 71%, сообщается в комментарии главного аналитика Александра Самуйлова. GloraX опубликовал операционные результаты за первый...    читать дальше
.
23 апреля 2026 года 13:52
Freedom Finance Global повысил целевую цену акций Netflix до $110
Аналитики Freedom Finance Global повысили целевую цену акций Netflix Inc. со $104 до $110 за штуку, что предполагает потенциал роста на 18%, сообщается в комментарии. Рекомендация сохранена на уровне "покупать" . "Netflix представила сильные финансовые результаты за 1К2026, превзойдя...    читать дальше
.
23 апреля 2026 года 13:17
Рынок ОФЗ растет в надежде на более решительные действия ЦБ по снижению ставки - Райффайзенбанк
Рынок ОФЗ растет в надежде на более решительные действия ЦБ РФ по снижению ставки 24 апреля, говорится в комментарии аналитиков Райффайзенбанка. "Впервые за долгое время рынок ОФЗ ожил - за неделю RGBI вырос сразу на 130 б.п., а доходности вдоль всей кривой снизились на 25-30 б.п., - отмечают они....    читать дальше
.
23 апреля 2026 года 12:43
Инвесторам стоит обратить внимание на облигации ВУШ серии 001P-06 - "БКС МИ"
Инвесторам стоит обратить внимание на новые трехлетние облигации ООО "ВУШ" серии 001P-06, считает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Анна Гулордава. 23 апреля 2026 года компания проведет сбор заявок на трехлетние облигации серии 001P-06 объемом 1 млрд рублей. По выпуску будут выплачиваться...    читать дальше
.
23 апреля 2026 года 12:19
Цена акций Яндекса может подняться к 4900-5000 руб. на горизонте 2-3 месяцев - "КИТ Финанс Брокер"
Котировки акций МКПАО "Яндекс" могут подняться в район 4900-5000 руб. за штуку на горизонте двух-трех месяцев, среднесрочный фундаментальный таргет - 6000 рублей за штуку, считают аналитики инвестиционной компании "КИТ Финанс Брокер". Бумаги эмитента остаются наиболее понятной акцией роста на...    читать дальше
.
23 апреля 2026 года 11:41
ЦБ РФ, вероятно, ограничится снижением ставки на 50 б.п. в пятницу - банк "Санкт-Петербург"
ЦБ РФ, вероятно, ограничится снижением ставки на 50 б.п. на заседании в пятницу, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург". "В среду Росстат сообщил об ускорении недельной инфляции по 20 апреля с 0,00% н/н до лишь 0,01% н/н, - отмечают эксперты в обзоре. - В годовом выражении, по нашим оценкам,...    читать дальше
.
23 апреля 2026 года 11:20
Потенциал роста цены акций НОВАТЭКа составляет 25% - "ВТБ Мои инвестиции"
Акции "НОВАТЭКа" привлекательны для покупок, потенциал роста их котировок составляет 25% от текущего уровня, считают аналитики брокера "ВТБ Мои инвестиции". Данные Росстата по производству СПГ (+13,3% в марте и +9,3% в 1К26) указывают на главную точку роста в российском нефтегазовом сегменте. В...    читать дальше
.
23 апреля 2026 года 11:00
Рубль сохраняет потенциал для укрепления до 10,9 руб./юань в четверг - банк "Санкт-Петербург"
Рубль сохраняет потенциал для укрепления до 10,9 руб./юань в четверг, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург". "В среду утром рубль слабел, но по итогам дня российская валюта смогла чуть укрепиться, - отмечают они в обзоре. - Судя по динамике открытых позиций во фьючерсах, игроки в моменте...    читать дальше
.
23 апреля 2026 года 10:44
Ближайшая краткосрочная цель для индекса RGBI - 122п - ПСБ
Ближайшая краткосрочная цель для индекса RGBI находится на уровне 122 пунктов, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич. "Индекс RGBI в среду возобновил рост после сильных результатов аукционов Минфина - вторую неделю подряд министерством было...    читать дальше
.
23 апреля 2026 года 10:30
Рубль утром в четверг вновь укрепляется в паре с юанем вслед за ростом нефти, его курс находится вблизи максимумов с конца января
Москва. 23 апреля. Китайский юань слегка снижается на Московской бирже при открытии торгов в четверг, рубль укрепляется в паре с юанем вслед за новой волной повышения мировых цен на нефть.    читать дальше
.
23 апреля 2026 года 10:27
Ожидания снижения ключевой ставки ЦБ РФ подкрепляют оптимизм на рынке акций РФ - Freedom Finance Global
Ожидания снижения ключевой ставки ЦБ РФ подкрепляют оптимизм на российском рынке акций, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. "Вышедшие данные по инфляции могут, на наш взгляд, обеспечить положительный информационный фон для завтрашнего заседания совета директоров ЦБ...    читать дальше
.
23 апреля 2026 года 10:12
Рынок акций РФ, вероятно, продолжит рост в четверг - ПСБ
Вероятно сохранении инерции к восстановлению российского рынка акций к пятничному заседанию ЦБ РФ, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов. "Мы продолжаем смотреть на рынок с оптимизмом. Надеемся, что утренние попытки фиксации прибыли в бенефициарах...    читать дальше
.
23 апреля 2026 года 09:58
Волатильность торгов валютой в ближайшее время может быть повышенной - "Алор Брокер"
Волатильность валютных торгов на российском рынке в ближайшее время может быть повышенной, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Андрей Зацепин. "Пара юань/рубль снизу вверх тестировала важный уровень в 11 руб./юань в среду, но по итогам дня сумела остаться ниже него....    читать дальше
.
23 апреля 2026 года 09:41
Рубль продолжит тяготеть к укреплению к юаню в четверг - ПСБ
Рубль продолжит тяготеть к укреплению по отношению к юаню на торгах в четверг, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов. Торговая активность в среду заметно выросла, отражая активную подготовку экспортеров к налоговым выплатам (28 апреля) и...    читать дальше
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

