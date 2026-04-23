Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 23 апреля. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе сохраняющейся нестабильности на Ближнем Востоке, а также ожиданий итогов пятничного заседания ЦБ РФ, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Инфляция в РФ за неделю с 14 по 20 апреля составила 0,01% после 0,00% с 7 по 13 апреля, 0,19% с 31 марта по 6 апреля, 0,17% с 24 по 30 марта, 0,19% с 17 по 23 марта, сообщил в среду Росстат. Исходя из данных за 20 дней апреля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 20 апреля замедлилась до 5,68% с 5,77% на 13 апреля (и 5,86% на конец марта), если ее высчитывать из недельной динамики, и замедлилась до 5,77% с 5,86% на 13 апреля, если ее определять из среднесуточных данных за весь апрель 2025 года.

Банк России в пятницу снизит ключевую ставку на очередные 50 базисных пунктов - до 14,5% годовых, считает подавляющее большинство аналитиков. Некоторые эксперты не исключают сохранения ставки на уровне 15% годовых, хотя допускают, что "на столе" будет и нестандартный шаг в 25 базисных пунктов. Лишь малая часть экономистов ждет, что ЦБ снизит ставку сразу на 100 базисных пунктов - до 14% годовых.

Банк России ранее отмечал, что в марте сложился широкий консенсус в пользу снижения ключевой ставки на 50 базисных пунктов - до 15% годовых. При этом в ходе дискуссии отдельные участники обсуждения также высказывали аргументы за снижение ключевой ставки на 100 базисных пунктов (до 14,5% годовых) и за сохранение ставки.

Американские фондовые индексы уверенно выросли по итогам торгов в среду, инвесторы оценивали новости эмитентов и продолжали следить за обстановкой на Ближнем Востоке. Президент США Дональд Трамп объявил о бессрочном продлении перемирия с Ираном, однако Тегеран после захвата своего сухогруза американскими военными задержал два судна в районе Ормузского пролива и сопроводил их к иранскому берегу. Между тем в Исламабаде сохраняют повышенные меры безопасности на случай, если эти страны решат провести переговоры в пакистанской столице, сообщает Associated Press со ссылкой на источники.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг снижаются, исключением выступает только южнокорейский рынок. Японский индекс Nikkei 225 к 8:35 МСК уменьшился на 0,9% (до 59067 пунктов) после того, как ранее в ходе торгов впервые превысил отметку в 60000 пунктов. Коррекция произошла на фоне переоценки инвесторами сохраняющихся геополитических рисков и снижения котировок фьючерсов на американские акции. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:36 МСК опустился на 0,4%, гонконгский Hang Seng - на 0,9%. Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,8%. И лишь южнокорейский Kospi к 8:31 МСК вырос на 0,3%.

В свою очередь мировые цены на нефть продолжают расти в четверг в связи с отсутствием прогресса в разрешении ближневосточного конфликта. Второй раунд переговоров США и Ирана не состоялся, и обе страны продолжают блокировать Ормузский пролив. Цена июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $103,02 за баррель, что на 1,09% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты подорожали на 3,48%, до $101,91 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи выросли в цене к этому времени на 0,96%, до $93,85 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость подскочила на 3,67%, до $92,96 за баррель.

Во вторник президент США Дональд Трамп объявил о продлении перемирия с Ираном, но сохранил морскую блокаду этой страны. Временные рамки для прекращения огня пока не определены, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Она отметила, что в Ормузском проливе продолжается "эффективная и успешная морская блокада судов, следующих в иранские порты и из них".

Между тем в среду стало известно, что Иран задержал как минимум три судна в Ормузском проливе. "Нефтяной рынок пересматривает прогнозы при отсутствии прогресса в разрешении конфликта в Персидском заливе, - отмечают эксперты ING. - Задержание Ираном танкеров в Ормузском проливе показывает, что проблемы с поставками будут сохраняться".

Разблокирование Ормузского пролива невозможно до тех пор, пока имеют место нарушения режима прекращения огня, согласованного Тегераном и Вашингтоном, заявил спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф. "Открытие Ормузского пролива невозможно при грубом нарушении режима прекращения огня", - написал он в среду в соцсети Х. По словам Галибафа, "полное прекращение огня имеет смысл только тогда, когда его не нарушают морская блокада и взятие в заложники мировой экономики".

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в свою очередь написал в соцсети X, что "нарушение обязательств, блокада и угрозы являются главными препятствиями для честных переговоров". Он подчеркнул, что Иран по-прежнему выступает за диалог для разрешения разногласий. "Мир видит вашу бесконечную лицемерную риторику и противоречие между заявлениями и действиями", - добавил он, обращаясь к США.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду выросла в 1,1 раза относительно предыдущего торгового дня и осталась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 27,007 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 16,669 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренно позитивную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 22 апреля вырос на 0,1% и составил 120,82 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,13%, поднявшись до 1274,82 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Газпромбанк-001Р-18Р" (+0,49%), "Газпром Капитал БО-001Р-04" (+0,43%), "РЖД-001P-06R" (+0,34%) и "Новотранс-001Р-03" (+0,27%), а в лидерах снижения - облигации "Славнефть-001Р-03" (-0,4%), "Ростелеком-002P-06R" (MOEX: RTKM) (-0,16%) и "Транснефть-001Р-13" (-0,15%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Мегафон" (MOEX: MFON) зафиксировало объем размещения флоатера серии БО-002P-11 со сроком обращения 2 года 10 месяцев в размере 25 млрд рублей, а также флоатера серии БО-002P-12 со сроком обращения 2 года 6 месяцев в размере 30 млрд рублей. Сбор заявок на эмиссии прошел 22 апреля. Планировалось, что объем каждого из займов составит не менее 20 млрд рублей. По выпускам будет выплачиваться ежемесячный переменный купон, определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + спред. Ориентиры спреда при открытии книги заявок составляли не более 140 базисных пунктов, снизившись в финале до 125 базисных пунктов. Техразмещение обоих займов запланировано на 28 апреля. Выпуски доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N8, а также удовлетворяют требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

АО "Медскан" (входит в периметр консолидации АО "Атомэнергопром" госкорпорации "Росатом") установило финальный ориентир ставки купона облигаций серии 001Р-02 со сроком обращения 2 года 1 месяц (750 дней) на уровне 15,35% годовых, а также зафиксировало объем выпуска в размере 3,5 млрд рублей. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 16,48% годовых. По выпуску будет выплачиваться фиксированный ежемесячный купон. Сбор заявок на эмиссию планируемым объемом до 4 млрд рублей прошел 22 апреля. Техразмещение запланировано на 28 апреля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Заем размещается в рамках программы облигаций "Медскана" на 100 млрд рублей, зарегистрированной Мосбиржей в начале июня 2025 года.

ООО "Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект" планирует 27 апреля с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок инвесторов на приобретение 4-летних облигаций серии 001Р-08 объемом не менее 1 млрд рублей. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Ориентир ставки 1-го купона - не более 20,75% годовых, что соответствует доходности к сall-опциону через два года обращения в размере не выше 22,84% годовых. Условия эмиссии предусматривают амортизационную структуру погашения: по 25% от номинала будет погашено в даты выплат 30-го, 36-го, 42-го и 48-го купонов. Техразмещение запланировано на 29 апреля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6.

СОПФ "ДОМ.РФ" (MOEX: DOMRF) 28 апреля планирует провести сбор заявок на выпуск социальных облигаций со сроком обращения 1,9 года (699 дней) объемом 20 млрд рублей. По займу будет предоставлена гарантия ПАО "ДОМ.РФ" (OKPO code: 47247771) в форме эмиссионного поручительства в отношении номинала и купонных платежей, а также гарантия Минфина РФ, которая обеспечивает возвратность номинальной стоимости облигаций в случае существенного нарушения условий по облигациям СОПФ. Купоны по выпуску квартальные и переменные, будут определяться как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка Банка России плюс надбавка. Ориентир надбавки - не выше 185 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 30 апреля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после тестирования.

ПАО "Каршеринг Руссия" (MOEX: DELI) (бренд "Делимобиль") 30 апреля с 11:00 до 15:00 мск планирует провести сбор заявок на приобретение 3-летних облигаций серии 001Р-08 объемом 1 млрд рублей. Ставки купонов фиксированные, ежемесячные. Ориентир ставки 1-го купона - не более 23% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне не более 25,59% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты выплат 24-го, 28-го, 32-го и 36-го купонов. Техразмещение запланировано на 6 мая. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов.

АО "Ситиматик" установило ставку 7-го купона облигаций серии БО-01 объемом 1,85 млрд рублей на уровне 19% годовых. Срок погашения бондов - 20 декабря 2036 года. Компания разместила выпуск в июне 2016 года по ставке 4% годовых.

ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) установила ставку 28-29-го купонов облигаций серии БО-П05 на уровне 19% годовых. Компания разместила 10-летний выпуск объемом 280 млн рублей в августе 2019 года.

ООО "Совкомбанк лизинг" выкупило по оферте 4 млн 999 тыс. 991 облигацию серии БО-П16 по цене 100% от номинала. Количество облигаций выпуска составляет 5 млн штук номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, эмитент приобрел 99,99982% займа. Компания разместила пятилетний флоатер на 5 млрд рублей в октябре 2025 года. По нему выплачиваются переменные полугодовые купоны, которые рассчитываются как ежедневное значение ключевой ставки ЦБ плюс спред 2% годовых.

ООО "Совкомбанк факторинг" выкупило по оферте 4 млн 999 тыс. 999 облигаций серии 002P-05 по цене 100% от номинала. Компания разместила 5-летний выпуск объемом 5 млрд рублей в октябре 2025 года. Выплачиваются полугодовые плавающие купоны с привязкой к среднему значению ключевой ставки ЦБ РФ. Спред к ключевой ставке ЦБ установлен в размере 2% годовых.

ООО "СибАвтоТранс" допустило технический дефолт при выплате 9-го купона облигаций серии 001Р-06 на сумму 4,9 млн рублей. Дата истечения срока технического дефолта - 6 мая. В качестве причины неисполнения обязательств компания указывает недостаток денежных средств, вызванный задержкой их поступления от контрагентов, а также ограничением по распоряжению денежными средствами в связи с наличием в картотеке банка на счетах эмитента инкассовых поручений от лизинговых компаний. В конце прошлой недели эмитент допустил свой первый техдефолт при выплате 9-го купона и второй части номинала облигаций серии 001Р-03 на общую сумму 38 млн рублей. 21 апреля компания допустила техдефолт при выплате купона облигаций 001Р-07 на 2,8 млн рублей. В сообщении компании отмечалось, что эмитент рассматривает все варианты выхода из технического дефолта по облигациям, в то же время большинство вариантов обеспечения финансовой стабильности общества было уже задействовано сразу после блокировки средств от ФНС. В настоящее время в обращении находятся семь выпусков биржевых облигаций "СибАвтоТранса" на 1,45 млрд рублей. 22 апреля компании предстоит выплатить купон по выпуску облигаций серии 001Р-05, а 30 апреля - купон и часть номинала по выпуску 001Р-01.