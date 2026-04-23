Рубль продолжит тяготеть к укреплению к юаню в четверг - ПСБ

Рубль продолжит тяготеть к укреплению по отношению к юаню на торгах в четверг, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов.

Торговая активность в среду заметно выросла, отражая активную подготовку экспортеров к налоговым выплатам (28 апреля) и улучшение ценовой конъюнктуры на рынке нефти, отмечает эксперт в комментарии.

"В четверг рубль продолжит тяготеть к укреплению. По нашему мнению, откат курса юаня к нижней границе текущего целевого диапазона 10,8-11,3 руб. выглядит наиболее вероятным сценарием на конец недели, - пишет Локтюхов. - А в целом до конца месяца, учитывая острый дефицит поддерживающих спрос на валюту факторов, высок риск обновления китайской валютой минимумов прошлого года (район 10,6 руб.)".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.