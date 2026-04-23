Индекс Мосбиржи может уйти выше 2800п до конца текущей недели - БКС Экспресс

Индекс Мосбиржи может протестировать снизу вверх уровень в 2800 пунктов до конца текущей недели, говорится в материале эксперта Михаила Зельцера на портале БКС Экспресс.

"Возвращение бенчмарка выше локального сопротивления в 2750 пунктов открывало технический потенциал движения к верхней границе весеннего боковика 2700-2800 пунктов. Паттерн "Бриллиант" остается в работе с прежними целевыми 2800 пунктами. Недалеко от основного уровня сопротивления остался еще и незакрытый межсессионный "гэп" от 7 апреля - 2787 пунктов. Эти уровни можно взять в качестве ориентира роста на ближайшие две сессии", - пишет аналитик.

Факторы для продолжения локального подъема есть, указывает он.

Инфляция продолжает затухать - недельная около нуля, годовой темп ниже 5,7%. Курсы инвалют на годовых минимумах - дезинфляционный фактор. Это позволяет рассчитывать на продолжение цикла снижения ключевой ставки ЦБ РФ, говорится в обзоре Зельцера.

Нефть марки Brent из-за ближневосточного конфликта уже у $104 за баррель, и тяжеловесные сырьевые "фишки" могут быть сильнее рынка, отмечает эксперт. ЕС одобрил 20-й пакет антироссийских санкций, но трейдеры рассчитывают на возобновление переговорного процесса по урегулированию украинского конфликта.

