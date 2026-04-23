Мнения аналитиков
Индекс Мосбиржи может уйти выше 2800п до конца текущей недели - БКС Экспресс
23 апреля 2026 года 09:22
Индекс Мосбиржи может уйти выше 2800п до конца текущей недели - БКС Экспресс
Индекс Мосбиржи может протестировать снизу вверх уровень в 2800 пунктов до конца текущей недели, говорится в материале эксперта Михаила Зельцера на портале БКС Экспресс. "Возвращение бенчмарка выше локального сопротивления в 2750 пунктов открывало технический потенциал движения к верхней границе весеннего боковика 2700-2800 пунктов. Паттерн "Бриллиант" остается в работе с прежними целевыми 2800 пунктами. Недалеко от основного уровня сопротивления остался еще и незакрытый межсессионный "гэп" от 7 апреля - 2787 пунктов. Эти уровни можно взять в качестве ориентира роста на ближайшие две сессии", - пишет аналитик. Факторы для продолжения локального подъема есть, указывает он. Инфляция продолжает затухать - недельная около нуля, годовой темп ниже 5,7%. Курсы инвалют на годовых минимумах - дезинфляционный фактор. Это позволяет рассчитывать на продолжение цикла снижения ключевой ставки ЦБ РФ, говорится в обзоре Зельцера. Нефть марки Brent из-за ближневосточного конфликта уже у $104 за баррель, и тяжеловесные сырьевые "фишки" могут быть сильнее рынка, отмечает эксперт. ЕС одобрил 20-й пакет антироссийских санкций, но трейдеры рассчитывают на возобновление переговорного процесса по урегулированию украинского конфликта. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
23 апреля 2026 года 15:01
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг акций "Новабев Групп" на уровне "покупать" на фоне нейтральной финотчетности компании за 2П25, сообщается в комментарии аналитика Александра Гайды. Компания "НоваБев Групп" опубликовала результаты за 2П25 по МСФО: выручка в отчетном полугодии выросла... читать дальше
.23 апреля 2026 года 14:29
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Глоракс" (GloraX) с целевой ценой 98 руб. за бумагу на горизонте 12 месяцев , что соответствует потенциалу на 71%, сообщается в комментарии главного аналитика Александра Самуйлова. GloraX опубликовал операционные результаты за первый... читать дальше
.23 апреля 2026 года 13:52
Аналитики Freedom Finance Global повысили целевую цену акций Netflix Inc. со $104 до $110 за штуку, что предполагает потенциал роста на 18%, сообщается в комментарии. Рекомендация сохранена на уровне "покупать" . "Netflix представила сильные финансовые результаты за 1К2026, превзойдя... читать дальше
.23 апреля 2026 года 13:17
Рынок ОФЗ растет в надежде на более решительные действия ЦБ РФ по снижению ставки 24 апреля, говорится в комментарии аналитиков Райффайзенбанка. "Впервые за долгое время рынок ОФЗ ожил - за неделю RGBI вырос сразу на 130 б.п., а доходности вдоль всей кривой снизились на 25-30 б.п., - отмечают они.... читать дальше
.23 апреля 2026 года 12:43
Инвесторам стоит обратить внимание на новые трехлетние облигации ООО "ВУШ" серии 001P-06, считает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Анна Гулордава. 23 апреля 2026 года компания проведет сбор заявок на трехлетние облигации серии 001P-06 объемом 1 млрд рублей. По выпуску будут выплачиваться... читать дальше
.23 апреля 2026 года 12:19
Котировки акций МКПАО "Яндекс" могут подняться в район 4900-5000 руб. за штуку на горизонте двух-трех месяцев, среднесрочный фундаментальный таргет - 6000 рублей за штуку, считают аналитики инвестиционной компании "КИТ Финанс Брокер". Бумаги эмитента остаются наиболее понятной акцией роста на... читать дальше
.23 апреля 2026 года 11:41
ЦБ РФ, вероятно, ограничится снижением ставки на 50 б.п. на заседании в пятницу, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург". "В среду Росстат сообщил об ускорении недельной инфляции по 20 апреля с 0,00% н/н до лишь 0,01% н/н, - отмечают эксперты в обзоре. - В годовом выражении, по нашим оценкам,... читать дальше
.23 апреля 2026 года 11:20
Акции "НОВАТЭКа" привлекательны для покупок, потенциал роста их котировок составляет 25% от текущего уровня, считают аналитики брокера "ВТБ Мои инвестиции". Данные Росстата по производству СПГ (+13,3% в марте и +9,3% в 1К26) указывают на главную точку роста в российском нефтегазовом сегменте. В... читать дальше
.23 апреля 2026 года 11:00
Рубль сохраняет потенциал для укрепления до 10,9 руб./юань в четверг, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург". "В среду утром рубль слабел, но по итогам дня российская валюта смогла чуть укрепиться, - отмечают они в обзоре. - Судя по динамике открытых позиций во фьючерсах, игроки в моменте... читать дальше
.23 апреля 2026 года 10:44
Ближайшая краткосрочная цель для индекса RGBI находится на уровне 122 пунктов, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич. "Индекс RGBI в среду возобновил рост после сильных результатов аукционов Минфина - вторую неделю подряд министерством было... читать дальше
.23 апреля 2026 года 10:30
Рубль утром в четверг вновь укрепляется в паре с юанем вслед за ростом нефти, его курс находится вблизи максимумов с конца января
Москва. 23 апреля. Китайский юань слегка снижается на Московской бирже при открытии торгов в четверг, рубль укрепляется в паре с юанем вслед за новой волной повышения мировых цен на нефть. читать дальше
.23 апреля 2026 года 10:27
Ожидания снижения ключевой ставки ЦБ РФ подкрепляют оптимизм на рынке акций РФ - Freedom Finance Global
Ожидания снижения ключевой ставки ЦБ РФ подкрепляют оптимизм на российском рынке акций, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. "Вышедшие данные по инфляции могут, на наш взгляд, обеспечить положительный информационный фон для завтрашнего заседания совета директоров ЦБ... читать дальше
.23 апреля 2026 года 10:12
Вероятно сохранении инерции к восстановлению российского рынка акций к пятничному заседанию ЦБ РФ, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов. "Мы продолжаем смотреть на рынок с оптимизмом. Надеемся, что утренние попытки фиксации прибыли в бенефициарах... читать дальше
.23 апреля 2026 года 09:58
Волатильность валютных торгов на российском рынке в ближайшее время может быть повышенной, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Андрей Зацепин. "Пара юань/рубль снизу вверх тестировала важный уровень в 11 руб./юань в среду, но по итогам дня сумела остаться ниже него.... читать дальше
.23 апреля 2026 года 09:41
Рубль продолжит тяготеть к укреплению по отношению к юаню на торгах в четверг, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов. Торговая активность в среду заметно выросла, отражая активную подготовку экспортеров к налоговым выплатам (28 апреля) и... читать дальше
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
