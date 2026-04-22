Рубль практически не изменился к юаню в среду, поддержку нацвалюте оказали растущие цены на нефть

Москва. 22 апреля. Китайский юань практически не изменился на Московской бирже по итогам торгов в среду, оставаясь ниже отметки 11 руб. Рубль продемонстрировал незначительные изменения к основным мировым валютам после достижения накануне в паре с юанем максимума с 30 января.

Стоимость юаня по данным на 19:00 мск составила 10,952 рубля, что всего на 0,2 копейки (на 0,02%) ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 19:00 мск вырос в цене на 0,31% относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 74,93 руб./$1, а контракт EURRUBF подешевел на 0,18%, до 87,66 руб./EUR1.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ повысил официальный курс доллара США с 23 апреля на 40,98 копейки, до 74,9995 руб./$1, и увеличил курс евро на 20,74 копейки, до 87,9733 руб./EUR1. Курс китайского юаня при этом был установлен на уровне 10,9931 руб./юань, что 4,8 копейки выше курса среды.

Нефть прибавляет в цене около 3,5% на торгах вечером в среду, Brent вновь торгуется выше $100 за баррель. Подъему нефтяных цен способствует сохраняющаяся напряженность на Ближнем Востоке. Цена июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составила $101,85 за баррель, что на 3,42% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на июнь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже подорожали к этому времени на 3,71%, до $93 за баррель.

Накануне Brent выросла в цене на 3,1%, WTI - на 2,6% на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о том, что Соединенные Штаты пока повременят с новыми ударами по Ирану, однако морскую блокаду иранских портов отменять не будут. По словам американского президента, это даст иранским лидерам время, чтобы представить единый свод предложений по мирному урегулированию конфликта.

Вместе с тем иранское агентство "Тасним" в среду сообщило со ссылкой на заявление командования ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР), что Иран задержал два судна в районе Ормузского пролива. "ВМС КСИР задержали два судна (...), которые создали опасность для безопасного судоходства, двигаясь без необходимого разрешения", - говорится в сообщении.

Поездка вице-президента США Джея Ди Вэнса в Пакистан для проведения второго раунда переговоров с Ираном отложена, сообщила газета The New York Times со ссылкой на американского чиновника, непосредственно знакомого с ситуацией. По его словам, поездка Вэнса в Исламабад, где он должен был оказать давление на иранских переговорщиков, чтобы те заключили ядерную сделку, была отложена после того, как Тегеран не ответил на предложения США по переговорам.

По информации издания, "поездка может быть немедленно возобновлена, если иранские переговорщики ответят таким образом, который президент (США Дональд) Трамп сочтет приемлемым". Кроме того, по данным NYT, "американские чиновники также ждут четкого сигнала, что иранским переговорщикам предоставлены все полномочия для заключения соглашения". По словам собеседника газеты, "возобновление бомбардировок (Ирана - ИФ) не является неминуемым, однако Пентагон продолжает просчитывать возможные сценарии".

Переговоры представителей Тегерана и Вашингтона в Исламабаде смогут состояться, когда американская блокада иранских портов будет снята, заявил постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани. "Как только Вашингтон прекратит морскую блокаду, я полагаю, следующий раунд переговоров состоится в Исламабаде", - сказал Иравани журналистам в ООН, его слова приводит агентство ИРНА.

В свою очередь глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что продолжающаяся блокада иранских портов США является нарушением условий прекращения огня. "Блокада иранских портов - акт войны и тем самым нарушение перемирия. Удар по коммерческому судну и взятие в заложники команды - нарушение еще более крупное", - написал он в соцсети X. Он отметил, что тем не менее иранские власти знают, как противостоять ограничениям, вводимым враждебными силами, и как защитить свои интересы.

"Укрепление российского рубля, которое практически непрерывно продолжается со второй декады марта, постепенно теряет обороты. По отношению к основным мировым валютам курс рубля в среду практически не изменился. Текущие уровни валютных курсов уже в значительной степени учитывают факторы поддержки в виде высоких цен на нефть и валютных поступлений от экспортеров, поскольку сегодня рынок слабо отреагировал на рост котировок нефти Brent выше $100 за баррель", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на валютном рынке аналитик компании "Цифра брокер" Александр Дудников.

"Между тем потенциальное возобновление Минфином операций на валютном рынке в рамках бюджетного правила и дальнейшее снижение ключевой ставки Банком России могут в перспективе оказать некоторое давление на рубль. В этом контексте валютные курсы могут перейти к консолидации в диапазонах 10,9-11,3 руб. за китайский юань, 74-77 руб. за доллар США и 87-90 руб. за евро, учитывая сохраняющиеся разнонаправленные факторы", - полагает Дудников.

Существенного ослабления курса рубля не будет, хотя некоторое его снижение и было бы выгодным для российской экономики, считает президент - председатель правления ВТБ (MOEX: VTBR) Андрей Костин. "Все прогнозируют его (ослабление рубля - ИФ), но видите, он месяц за месяц, зараза, держится, и ничего с ним не случается. Все плачут, все наши экспортеры, конечно, но видите, они не могут додавить ни правительство, ни Центральный банк. Мне кажется, в принципе, конечно, для экономики было бы позитивно, если бы мы сейчас этот рубль снизили, но мне кажется, какого-то такого драматического снижения не будет, пока не просматривается", - сообщил Костин в рамках бизнес-диалога с клиентами.

По его мнению, при текущем уровне ставок держать активы в рублях выгодно. "За последние 12 месяцев депозиты в рублях и рублевые облигации показали совокупную доходность от 21% до 28%. Это лучший (актив - ИФ) после актива "золото" был. На сегодня ставки довольно высокие, перспектива рубля в среднесрочной перспективе тоже достаточно стабильная, поэтому мне кажется, что в рубле оставаться сейчас надежно", - отметил глава ВТБ.

"Для курса рубля в ближайшее время наиболее значимым останется фактор высоких цен на нефть и более активное поступление возросшей валютной выручки экспортеров на рынок. До конца апреля, вероятно, будет преобладать тенденция к укреплению рубля - продажи валюты могут осуществляться более интенсивно в связи с подготовкой к налоговому периоду. Ситуация в мае будет зависеть от развития конфликта на Ближнем Востоке и решения Минфина по поводу возобновления операций на валютном рынке в рамках бюджетного правила", - полагает старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк.

По словам Ващелюк, Банк России на заседании 24 апреля, вероятнее всего, снизит ключевую ставку на 50 базисных пунктов - до 14,5% годовых. Неопределенность по поводу роста экономики представляется повышенной, поэтому для избегания рисков переохлаждения и резкого снижения инфляции в будущем Банк России продолжит снижать ключевую ставку. При этом шаг изменения ключевой ставки, скорее всего, останется сдержанным и составит 0,5 процентного пункта из-за проинфляционных рисков, связанных с конфликтом на Ближнем Востоке и бюджетной политикой.

Рублевые ставки межбанковского кредитного рынка (МБК) в первой половине текущей недели демонстрируют лишь незначительные изменения. Так, согласно расчетам ЦБ РФ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 21 апреля выросла по отношению к понедельнику всего на 2 базисных пункта - до 14,44% годовых. При этом срочная версия RUONIA на сроки 1 месяц, 3 месяца и 6 месяцев опустилась по отношению к вторнику на 1 базисный пункт и 22 апреля составила 14,82%, 15,39% и 16,23% годовых, соответственно.