Промпроизводство в РФ в марте выросло на 2,3%
Рост промпроизводства в РФ в марте 2026 года составил 2,3% в годовом сравнении после сокращения на 0,9% в феврале, сообщил Росстат. Данные по промышленности в марте 2026 года оказались лучше прогнозов экономистов, ожидавших рост на 0,4%.
 
Рейтинг российских банков за март
В марте 2026 года Сбербанк и ВТБ вновь возглавили рейтинг медиаприсутствия банков по данным системы мониторинга СКАН, подтвердив статус главных ньюсмейкеров отрасли. Третье место по количеству упоминаний и показателю Индекса заметности занял...
 
ФТС предложила меры по оживлению таможенного мониторинга
Федеральная таможенная служба (ФТС) официально представила предложения, которые должны популяризировать эксперимент по таможенному мониторингу среди участников ВЭД. Их концептуально поддержал Минфин, следует из сообщения пресс-службы...
 
Усиление контроля за маркетплейсами сблизит их цены с офлайном
Ужесточение налогового контроля за маркетплейсами приведет к сокращению ценового разрыва между интернет-площадками и традиционной розницей, считают опрошенные "Известиями" эксперты. С октября 2026 года в России начнет действовать закон о...
 
22 апреля 2026 года 19:37

Рубль практически не изменился к юаню в среду, поддержку нацвалюте оказали растущие цены на нефть

Москва. 22 апреля. Китайский юань практически не изменился на Московской бирже по итогам торгов в среду, оставаясь ниже отметки 11 руб. Рубль продемонстрировал незначительные изменения к основным мировым валютам после достижения накануне в паре с юанем максимума с 30 января.

Стоимость юаня по данным на 19:00 мск составила 10,952 рубля, что всего на 0,2 копейки (на 0,02%) ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 19:00 мск вырос в цене на 0,31% относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 74,93 руб./$1, а контракт EURRUBF подешевел на 0,18%, до 87,66 руб./EUR1.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ повысил официальный курс доллара США с 23 апреля на 40,98 копейки, до 74,9995 руб./$1, и увеличил курс евро на 20,74 копейки, до 87,9733 руб./EUR1. Курс китайского юаня при этом был установлен на уровне 10,9931 руб./юань, что 4,8 копейки выше курса среды.

Нефть прибавляет в цене около 3,5% на торгах вечером в среду, Brent вновь торгуется выше $100 за баррель. Подъему нефтяных цен способствует сохраняющаяся напряженность на Ближнем Востоке. Цена июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составила $101,85 за баррель, что на 3,42% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на июнь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже подорожали к этому времени на 3,71%, до $93 за баррель.

Накануне Brent выросла в цене на 3,1%, WTI - на 2,6% на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о том, что Соединенные Штаты пока повременят с новыми ударами по Ирану, однако морскую блокаду иранских портов отменять не будут. По словам американского президента, это даст иранским лидерам время, чтобы представить единый свод предложений по мирному урегулированию конфликта.

Вместе с тем иранское агентство "Тасним" в среду сообщило со ссылкой на заявление командования ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР), что Иран задержал два судна в районе Ормузского пролива. "ВМС КСИР задержали два судна (...), которые создали опасность для безопасного судоходства, двигаясь без необходимого разрешения", - говорится в сообщении.

Поездка вице-президента США Джея Ди Вэнса в Пакистан для проведения второго раунда переговоров с Ираном отложена, сообщила газета The New York Times со ссылкой на американского чиновника, непосредственно знакомого с ситуацией. По его словам, поездка Вэнса в Исламабад, где он должен был оказать давление на иранских переговорщиков, чтобы те заключили ядерную сделку, была отложена после того, как Тегеран не ответил на предложения США по переговорам.

По информации издания, "поездка может быть немедленно возобновлена, если иранские переговорщики ответят таким образом, который президент (США Дональд) Трамп сочтет приемлемым". Кроме того, по данным NYT, "американские чиновники также ждут четкого сигнала, что иранским переговорщикам предоставлены все полномочия для заключения соглашения". По словам собеседника газеты, "возобновление бомбардировок (Ирана - ИФ) не является неминуемым, однако Пентагон продолжает просчитывать возможные сценарии".

Переговоры представителей Тегерана и Вашингтона в Исламабаде смогут состояться, когда американская блокада иранских портов будет снята, заявил постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани. "Как только Вашингтон прекратит морскую блокаду, я полагаю, следующий раунд переговоров состоится в Исламабаде", - сказал Иравани журналистам в ООН, его слова приводит агентство ИРНА.

В свою очередь глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что продолжающаяся блокада иранских портов США является нарушением условий прекращения огня. "Блокада иранских портов - акт войны и тем самым нарушение перемирия. Удар по коммерческому судну и взятие в заложники команды - нарушение еще более крупное", - написал он в соцсети X. Он отметил, что тем не менее иранские власти знают, как противостоять ограничениям, вводимым враждебными силами, и как защитить свои интересы.

"Укрепление российского рубля, которое практически непрерывно продолжается со второй декады марта, постепенно теряет обороты. По отношению к основным мировым валютам курс рубля в среду практически не изменился. Текущие уровни валютных курсов уже в значительной степени учитывают факторы поддержки в виде высоких цен на нефть и валютных поступлений от экспортеров, поскольку сегодня рынок слабо отреагировал на рост котировок нефти Brent выше $100 за баррель", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на валютном рынке аналитик компании "Цифра брокер" Александр Дудников.

"Между тем потенциальное возобновление Минфином операций на валютном рынке в рамках бюджетного правила и дальнейшее снижение ключевой ставки Банком России могут в перспективе оказать некоторое давление на рубль. В этом контексте валютные курсы могут перейти к консолидации в диапазонах 10,9-11,3 руб. за китайский юань, 74-77 руб. за доллар США и 87-90 руб. за евро, учитывая сохраняющиеся разнонаправленные факторы", - полагает Дудников.

Существенного ослабления курса рубля не будет, хотя некоторое его снижение и было бы выгодным для российской экономики, считает президент - председатель правления ВТБ (MOEX: VTBR) Андрей Костин. "Все прогнозируют его (ослабление рубля - ИФ), но видите, он месяц за месяц, зараза, держится, и ничего с ним не случается. Все плачут, все наши экспортеры, конечно, но видите, они не могут додавить ни правительство, ни Центральный банк. Мне кажется, в принципе, конечно, для экономики было бы позитивно, если бы мы сейчас этот рубль снизили, но мне кажется, какого-то такого драматического снижения не будет, пока не просматривается", - сообщил Костин в рамках бизнес-диалога с клиентами.

По его мнению, при текущем уровне ставок держать активы в рублях выгодно. "За последние 12 месяцев депозиты в рублях и рублевые облигации показали совокупную доходность от 21% до 28%. Это лучший (актив - ИФ) после актива "золото" был. На сегодня ставки довольно высокие, перспектива рубля в среднесрочной перспективе тоже достаточно стабильная, поэтому мне кажется, что в рубле оставаться сейчас надежно", - отметил глава ВТБ.

"Для курса рубля в ближайшее время наиболее значимым останется фактор высоких цен на нефть и более активное поступление возросшей валютной выручки экспортеров на рынок. До конца апреля, вероятно, будет преобладать тенденция к укреплению рубля - продажи валюты могут осуществляться более интенсивно в связи с подготовкой к налоговому периоду. Ситуация в мае будет зависеть от развития конфликта на Ближнем Востоке и решения Минфина по поводу возобновления операций на валютном рынке в рамках бюджетного правила", - полагает старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк.

По словам Ващелюк, Банк России на заседании 24 апреля, вероятнее всего, снизит ключевую ставку на 50 базисных пунктов - до 14,5% годовых. Неопределенность по поводу роста экономики представляется повышенной, поэтому для избегания рисков переохлаждения и резкого снижения инфляции в будущем Банк России продолжит снижать ключевую ставку. При этом шаг изменения ключевой ставки, скорее всего, останется сдержанным и составит 0,5 процентного пункта из-за проинфляционных рисков, связанных с конфликтом на Ближнем Востоке и бюджетной политикой.

Рублевые ставки межбанковского кредитного рынка (МБК) в первой половине текущей недели демонстрируют лишь незначительные изменения. Так, согласно расчетам ЦБ РФ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 21 апреля выросла по отношению к понедельнику всего на 2 базисных пункта - до 14,44% годовых. При этом срочная версия RUONIA на сроки 1 месяц, 3 месяца и 6 месяцев опустилась по отношению к вторнику на 1 базисный пункт и 22 апреля составила 14,82%, 15,39% и 16,23% годовых, соответственно.


22 апреля 2026 года 19:34
Рынок акций РФ превысил 2760п по индексу МосБиржи на фоне роста нефти и металлов, взлетел на треть ЕвроТранс
Москва. 22 апреля. Российский рынок акций в среду подрос вслед за металлами и нефтью (июньский фьючерс на Brent превысил $101 за баррель) из-за неопределенности с мирными переговорами США и Ирана и временным перемирием сторон. Индекс МосБиржи на фоне ослабления официального курса рубля поднялся выше 2760 пунктов во главе с металлургами и нефтяниками, во "втором эшелоне" раллировали на треть бумаги "Евротранса" (MOEX: EUTR).
22 апреля 2026 года 19:01
Вероятна новая волна снижения котировок золота до $4000/унц. - "КИТ Финанс Брокер"
Вероятна новая волна снижения котировок золота до $4000/унц. в ближайшее время, полагают аналитики "КИТ Финанс Брокер". "С начала года металл остается в плюсе, несмотря на 12%-е потери в марте, - отмечают аналитики в комментарии. - Природа падения настораживает: по данным WGC, глобальные золотые...
22 апреля 2026 года 18:35
Инвестбанк "Синара" понизил прогнозную цену фьючерса на акции Xiaomi до HKD40
Инвестиционный банк "Синара" понизил прогнозную стоимость по фьючерсному контракту на акции Xiaomi с 55 до 40 гонконгских долларов (HKD), сохранив при этом рейтинг "покупать", сообщается в материале старшего аналитика Сергея Вахрамеева. Потенциал роста составляет 24% с текущих ценовых...
22 апреля 2026 года 18:02
Вероятность снижения ставки ЦБ РФ на 100 б.п. в апреле составляет 20-25% - "КИТ Финанс Брокер"
Базовый прогноз снижения ключевой ставки Банка России по итогам апрельского заседания составляет 50 базисных пунктов (б.п.), вероятность шага в 100 б.п. находится на уровнях 20-25%, считают аналитики инвестиционной компании "КИТ Финанс Брокер". Консенсус рынка однозначен, отмечают эксперты:...
22 апреля 2026 года 17:35
Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций Mueller Industries до $149
Freedom Finance Global повысил прогнозную стоимость акций Mueller Industries со $133 до $149 за штуку, что предполагает потенциал роста 23% от текущего уровня, рекомендация - "покупать", сообщается в материале аналитиков. Результаты эмитента за 1К26 заметно превзошли ожидания экспертов...
22 апреля 2026 года 17:03
Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций JPMorgan до $335
Freedom Finance Global повысил прогнозную стоимость акций JPMorgan Chase & Co. с $320 до $335 за штуку, что предполагает потенциал роста 6% от текущего уровня, сохранив при этом рекомендацию "держать", сообщается в материале аналитиков. Эмитент представил смешанные результаты за I квартал 2026...
22 апреля 2026 года 16:36
Снижение ставки ЦБ РФ в апреле может составить 100 б.п. - ББР банк
Снижение ключевой ставки Банка России по итогам заседания в пятницу, 24 апреля 2026 года, может составить 100 базисных пунктов (б.п.), считает директор Корпоративного блока ББР банка Александр Киселев. "Заседание планируется очень интересным, потому что, с одной стороны, инфляция хоть и снижается...
22 апреля 2026 года 16:03
Freedom Finance Global сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Abbott
Freedom Finance Global сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Abbott Laboratories с прогнозной стоимостью на уровне $120 за штуку, что предполагает потенциал роста 25%, сообщается в материале аналитиков. Результаты эмитента по итогам I квартала 2026 года в целом соответствовали ожиданиям...
22 апреля 2026 года 15:35
Рубль к середине дня немного снижается в основных валютных парах в рамках коррекции
Москва. 22 апреля. Китайский юань слегка подрастает на Московской бирже в ходе дневных торгов в среду, но остается ниже отметки 11 руб. Рубль к середине дня снижается к основным мировым валютам в рамках коррекции после достижения накануне в паре с юанем максимума с 30 января.
22 апреля 2026 года 15:31
Акции Северстали в настоящее время неинтересны для покупок - "ВТБ Мои инвестиции"
Акции ПАО "Северсталь" в настоящее время не выглядят интересными для покупок, считают аналитики брокера "ВТБ Мои инвестиции". Эмитент опубликовал операционные и финансовые результаты за первый квартал 2026 года и объясняет слабые результаты продолжением снижения спроса на сталь в России: "за три...
22 апреля 2026 года 15:20
"БКС МИ" закрыл парную торговую идею "Лонг в акциях Норникеля против АЛРОСА"
"БКС Мир инвестиций" закрыл парную торговую идею "Лонг в акциях "Норильского никеля"/Шорт в акциях "АЛРОСА", сообщается в обзоре инвесткомпании. Спред достиг целевого уровня в 12%. "Как мы и ожидали, котировки бумаг "АЛРОСА" отреагировали на негативную статистику по алмазному рынку - сокращение...
22 апреля 2026 года 15:02
Северсталь остается одной из самых эффективных компаний сектора - "КИТ Финанс Брокер"
"Северсталь" остается одной из самых эффективных компаний металлургического сектора, говорится в комментарии аналитиков "КИТ Финанс Брокер". "Северсталь" опубликовала слабые результаты за 1К26: чистая прибыль практически обнулилась, свободный денежный поток остался глубоко отрицательным, а...
22 апреля 2026 года 14:33
"Велес Капитал" понизил целевую цену акций ММК до 30,1 руб
"Велес Капитал" понизил целевую цену акций "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) с 35 руб. до 30,1 руб. за штуку и рекомендацию - с "покупать" до "держать", сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Василия Данилова. 23 апреля "ММК" представит финансовые результаты по МСФО за...
22 апреля 2026 года 13:59
ЦБ РФ, скорее всего, снизит ставку до 14,5% на заседании 24 апреля - СберИнвестиции
Банк России сохранит осторожный подход и снова выберет в эту пятницу шаг снижения ключевой ставки в 50 б. п., полагают аналитики "СберИнвестиций". Такое решение, по мнению экспертов, может быть связано с тем, что на фоне продолжения конфликта на Ближнем Востоке и неопределенности вокруг бюджетного...
22 апреля 2026 года 13:25
"Финам" подтверждает рейтинг акций Halliburton на уровне "покупать"
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Halliburton Co. с прогнозной стоимостью на уровне $46,3 за штуку, что соответствует потенциалу роста на 26,2%, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. "Отчет компании за первый квартал показал нейтральную динамику выручки и умеренное...
