Промпроизводство в РФ в марте выросло на 2,3%
Рост промпроизводства в РФ в марте 2026 года составил 2,3% в годовом сравнении после сокращения на 0,9% в феврале, сообщил Росстат. Данные по промышленности в марте 2026 года оказались лучше прогнозов экономистов, ожидавших рост на 0,4%.
 
Рейтинг российских банков за март
В марте 2026 года Сбербанк и ВТБ вновь возглавили рейтинг медиаприсутствия банков по данным системы мониторинга СКАН, подтвердив статус главных ньюсмейкеров отрасли. Третье место по количеству упоминаний и показателю Индекса заметности занял...
 
ФТС предложила меры по оживлению таможенного мониторинга
Федеральная таможенная служба (ФТС) официально представила предложения, которые должны популяризировать эксперимент по таможенному мониторингу среди участников ВЭД. Их концептуально поддержал Минфин, следует из сообщения пресс-службы...
 
Усиление контроля за маркетплейсами сблизит их цены с офлайном
Ужесточение налогового контроля за маркетплейсами приведет к сокращению ценового разрыва между интернет-площадками и традиционной розницей, считают опрошенные "Известиями" эксперты. С октября 2026 года в России начнет действовать закон о...
 
22 апреля 2026 года 19:34

Рынок акций РФ превысил 2760п по индексу МосБиржи на фоне роста нефти и металлов, взлетел на треть ЕвроТранс

Москва. 22 апреля. Российский рынок акций в среду подрос вслед за металлами и нефтью (июньский фьючерс на Brent превысил $101 за баррель) из-за неопределенности с мирными переговорами США и Ирана и временным перемирием сторон. Индекс МосБиржи на фоне ослабления официального курса рубля поднялся выше 2760 пунктов во главе с металлургами и нефтяниками, во "втором эшелоне" раллировали на треть бумаги "Евротранса" (MOEX: EUTR).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2761,64 пункта (+0,1%), индекс РТС просел до 1159,98 пункта (-0,4%). Лидерами роста выступили акции "Северстали" (MOEX: CHMF) (+2,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+2,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+2,3%), но просели бумаги ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,7%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 23 апреля, составил 74,9995 руб. (+40,98 копейки).

Подорожали также акции "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,2%), "Хэдхантера" (SPB: HEAD) (+1,2%), "Русала" (MOEX: RUAL) (+0,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,8%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (+0,8%), "ВК" (MOEX: VKCO) (+0,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,5% и +0,5% "префы"), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,4%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,2% и +1,1% "префы"), "Яндекса" (MOEX: YDEX) (+0,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,1%).

Акции ВТБ просели на заявлениях главы банка Андрея Костина о необходимости дополнительного капитала в размере до 700 млрд рублей для прохождения надбавок к достаточности в 2027-2028 годах.

ЦБ с 2024 года поэтапно повышает минимальные значения надбавок к нормативам достаточности капитала. "Это значит, что в ближайшие годы, 2027-2028 годы особенно, нам потребуется до 700 млрд рублей вложить в капитал (...), чтобы эти надбавки реализовать. И вы знаете, моя позиция к этому достаточно негативная. Я считаю, что увеличение таких надбавок могло бы идти более медленным темпом", - сказал он.

Также глава ВТБ заявил, что наблюдательный совет банка по вопросу распределения дивидендов по итогам 2025 года состоится в мае. В целом ВТБ в 2026 году планирует заработать 600 млрд рублей чистой прибыли или чуть выше при рентабельности капитала (ROE) не менее 20%, заявил Костин.

Подешевели в среду также акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,3%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,2%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-0,2%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (-0,1%).

Иранская сторона пока не определилась, принимать ли ей участие в переговорах с США в Исламабаде, сообщило во вторник агентство "Тасним" со ссылкой на иранский МИД. "На данный момент окончательное решение об участии в переговорах в Пакистане еще не принято", - цитирует агентство представителя внешнеполитического ведомства Ирана.

Поездка вице-президента США Джея Ди Вэнса в Пакистан для проведения второго раунда переговоров с Ираном отложена, сообщила газета The New York Times со ссылкой на американского чиновника, непосредственно знакомого с ситуацией. По его словам, поездка Вэнса в Исламабад, где он должен был оказать давление на иранских переговорщиков, чтобы те заключили ядерную сделку, была отложена после того, как Тегеран не ответил на предложения США по переговорам.

По информации издания, "поездка может быть немедленно возобновлена, если иранские переговорщики ответят таким образом, который президент (США Дональд) Трамп сочтет приемлемым".

Боевые действия между США и Ираном были приостановлены 7 апреля, Израиль также прекратил удары. Перемирие истекает 22 апреля.

Тем временем президент США Трамп вечером во вторник заявил, что США пока повременят с новыми ударами по Ирану, однако морскую блокаду иранских портов отменять не будут. "C учетом того, что правительство Ирана серьезно расколото - и это неудивительно, и по просьбе начальника штаба армии Пакистана Асима Мунира и премьера Пакистана Шехбаза Шарифа к нам поступил запрос повременить с атакой на Иран, пока их лидеры и представители не представят единый свод предложений", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

"Поэтому я отдал распоряжение нашим военным продолжать блокаду и во всем остальном сохранять готовность. Мы продлим перемирие, пока иранцы не представят свое предложение, и обсуждения завершатся, тем или иным образом", - добавил президент.

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Андрея Смирнова, индекс МосБиржи закрепился выше 2760 пунктов при невысоких торговых оборотах. Участники рынка не проявляют особой активности в преддверии пятничного заседания ЦБ, а также на фоне неопределенности по украинскому и ближневосточному переговорным трекам.

Цены на нефть Brent вновь превысили $100 за баррель, реагируя на поступающие новости. Анонсированная встреча представителей США и Ирана не состоялась. Однако, как сообщило издание Axios, Вашингтон продлил перемирие на несколько дней, оставляя иранской стороне возможность вернуться за стол переговоров. Некоторое давление на рынок в среду оказали санкционные новости: постпреды стран ЕС сегодня согласовали 20-й пакет антироссийских рестрикций. Однако, по данным СМИ, в окончательный документ не вошел пункт о полном запрете на транспортировку российской нефти европейскими перевозчиками и оказание сопутствующих услуг, отметил эксперт.

В четверг в еврозоне и США выйдут предварительные апрельские индексы экономической активности PMI в производстве и секторе услуг. На российском рынке "ЛУКОЙЛ" проведет ГОСА по дивидендам, совет директоров "ФосАгро" рассмотрит отчетность по МСФО за прошлый год, наблюдательный совет "АЛРОСА" обсудит выплату дивидендов. На настроения участников торгов могут повлиять свежие данные Росстата - недельный отчет по инфляции и индекс цен производителей за март. Вероятнее всего, в четверг продолжится борьба за удержание индекса МосБиржи над уровнем 2750 пунктов, считает Смирнов.

Как отмечает старший портфельный управляющий УК "Первая" Андрей Алексеев, индекс МосБиржи вырос третий день подряд, чему способствуют высокие цены на нефть и ожидания снижения ставки Банком России на ближайшем заседании. Нефть Brent снова выше $100 за баррель на фоне отказа Ирана от переговоров с США в Исламабаде. Более того, Иран отвергает возможность возобновления диалога с США в ближайшие дни.

Наблюдется повышенный интерес к бумагам "ЕвроТранса" на фоне новостей о том, что компания начала исполнять обязательства по выплатам за "народные" облигации. На фоне рисков дальнейшего замедления экономики главная интрига для рынка состоит в том, может ли ставка ЦБ быть снижена больше, чем на 50 б.п.

Поскольку заседание ЦБ опорное, участники рынка ожидают обновленного среднесрочного макроэкономического прогноза. Рынок будет чувствителен к прогнозу и риторике регулятора на фоне данных, указывающих на замедление российской экономики. Официальный курс доллара опустился ниже 75 руб./$1. Однако перспективы крепкого рубля пока до конца не ясны, поскольку нельзя исключать возможности возвращения Минфина РФ к валютным операциям раньше 1 июля, считает Алексеев.

По словам аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, российский рынок акций сохраняет в целом нейтральную динамику: дорогая нефть и металлы поддерживают акции компаний сырьевого блока, но крепкий рубль по-прежнему сдерживает более широкий рост стоимости акций экспортеров. Часть участников рынка фиксирует краткосрочную прибыль в бумагах, которые сильнее остальных реагировали на ближневосточную премию в нефти и логистике.

Из внешнеполитических тем инвесторы продолжают следить за ситуацией вокруг Ирана и Ормузского пролива. США объявили о бессрочном продлении режима прекращения огня с Ираном ради продолжения переговоров, но неопределенность вокруг реального соблюдения договоренностей сохраняется. Через Ормуз по-прежнему проходит минимальное число судов, а рынок нефти остается очень чувствительным к любым новостям о безопасности судоходства, поэтому нефть Brent остается высокой ($100 за баррель) даже на фоне ожиданий переговоров, считает Чернов.

По словам аналитика ФГ "Финам" Зарины Саидовой, рынок акций РФ продолжает фазу отскока, стартовавшего в начале текущей недели. Обстановка на сырьевом и валютном рынках складывается неплохо для отечественного фондового рынка, хотя на внешних фондовых площадках настрой был неоднозначным - в США преобладали покупатели на новостях о продлении режима прекращения огня на Ближнем Востоке, а в Европе индексы снижались на фоне негативной макроэкономической статистики. Хотя запланированный на среду новый раунд переговоров между Ираном и США не состоялся, решение Вашингтона продлить действие перемирия и дать иранской стороне несколько дней для возобновления переговорного процесса понизило градус беспокойства на рынках.

С технической точки зрения, на дневном графике индекса МосБиржи ранее был пробит локальный "нисходящий клин", но теперь индикатор находится в фазе отскока, при этом ближайший уровень сопротивления расположен на отметке 2810 пунктов, считает Саидова.

В Азии в среду наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,4%, австралийский индекс ASX просел на 1,1%, южнокорейский Kospi вырос на 0,5%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, гонконгский Hang Seng снизился на 1,2%), нет единого вектора в Европе (индекс FTSE подрос на 0,04%, DAX и CAC 40 просели на 0,3-0,6%), но "плюсуют" США (индексы акций к 19:00 МСК выросли на 0,7-1,3% во главе с Nasdaq).

По данным Минфина Японии, экспорт страны в марте увеличился на 11,7% в годовом выражении, а импорт вырос на 10,9%. Аналитики в среднем ожидали роста на 11% и 7,1% соответственно, по данным Trading Economics. Профицит внешнеторгового баланса Японии в марте составил 667 млрд иен по сравнению с 529,8 млрд иен в том же месяце годом ранее.

Потребительские цены в Великобритании в марте выросли на 3,3% в годовом выражении, сообщается в отчете Национального статистического управления (ONS) страны. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 3% в феврале и совпала с консенсус-прогнозом аналитиков, составленным Trading Economics.

На нефтяном рынке к вечеру в среду цены растут после локального снижения на новостях о продлении перемирия между Ираном и США, несмотря на несостоявшиеся переговоры.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 19:00 МСК в среду составила $101,82 за баррель (+3,4% и +3,1% во вторник), июньская цена фьючерса на WTI - $93,13 за баррель (+3,9% и +2,6% накануне).

Тегеран не просил США о продлении режима прекращения огня, о котором объявил американский президент, сообщает иранское агентство "Тасним". В публикации отмечается, что несмотря на заявление Трампа, в Тегеране не исключают, что это уловка и что существует возможность возобновления действий в отношении Ирана, в том числе со стороны Израиля.

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе неожиданно выросли на 1,93 млн баррелей, запасы бензина сократились на 4,57 млн баррелей, дистиллятов - на 3,43 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение запасов нефти на 1,2 млн баррелей, снижение резервов бензина на 1,5 млн баррелей, дистиллятов - на 2,5 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, увеличились на 806 тыс. баррелей.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже раллировали акции ПАО "ЕвроТранс" (+31,3%) при рекордном объеме торгов (12,92 млрд рублей) после снижения в предыдущие дни. Спровоцировали отскок новости, что маркетплейс "Финуслуги", через который размещались внебиржевые облигации "ЕвроТранса", получил деньги на выкуп бумаг по заявкам их держателей и приступает к выплатам.

В понедельник "Финуслуги" сообщили, что фиксируют неисполнение клиентских заявок на выкуп бондов "ЕвроТранса" начиная c 10 апреля. Платформа уведомила Банк России о сложившейся ситуации официальным письмом, также обращение с требованием о погашении обязательств перед клиентами "Финуслуг" было направлено в "ЕвроТранс". Во вторник вечером маркетплейс объявил, что получил средства по заявкам на продажу облигаций серии RU000A109LH7 и RU000A10DEP2.

Также выросли акции ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (+7%), ПАО "Варьеганнефтегаз" (MOEX: VJGZ) (+6,8%), "ТНС Энерго" (MOEX: TNSE) (+6%), ПАО "Сегежа Групп" (MOEX: SGZH) (+6%), ПАО "Россети Московский регион" (MOEX: MSRS) (+5%), ПАО "Европлан" (MOEX: LEAS) (+4,9%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (+4,5%), ПАО "ТНС энерго Ярославль" (MOEX: YRSB) (+4,2%), ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (MOEX: MFGS) (+4,1%), ПАО "Пермэнергосбыт" (MOEX: PMSB) (+4%).

Подешевели акции "Саратовэнерго" (MOEX: SARE) (-12% и -12,9% "префы"), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (MOEX: ASSB) (-5,7%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (-3,4%), ПАО "Россети Северо-Запад" (MOEX: MRKZ) (-3%), "ИК Русс-Инвест" (MOEX: RUSI) (-2,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 43,87 млрд рублей (из них 7,53 млрд рублей пришлось на акции ВТБ, 5,65 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 2,3 млрд рублей на акции "Норникеля").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
22 апреля 2026 года 19:37
Рубль практически не изменился к юаню в среду, поддержку нацвалюте оказали растущие цены на нефть
Москва. 22 апреля. Китайский юань практически не изменился на Московской бирже по итогам торгов в среду, оставаясь ниже отметки 11 руб. Рубль продемонстрировал незначительные изменения к основным мировым валютам после достижения накануне в паре с юанем максимума с 30 января.    читать дальше
.
22 апреля 2026 года 19:01
Вероятна новая волна снижения котировок золота до $4000/унц. - "КИТ Финанс Брокер"
Вероятна новая волна снижения котировок золота до $4000/унц. в ближайшее время, полагают аналитики "КИТ Финанс Брокер". "С начала года металл остается в плюсе, несмотря на 12%-е потери в марте, - отмечают аналитики в комментарии. - Природа падения настораживает: по данным WGC, глобальные золотые...    читать дальше
.
22 апреля 2026 года 18:35
Инвестбанк "Синара" понизил прогнозную цену фьючерса на акции Xiaomi до HKD40
Инвестиционный банк "Синара" понизил прогнозную стоимость по фьючерсному контракту на акции Xiaomi с 55 до 40 гонконгских долларов (HKD), сохранив при этом рейтинг "покупать", сообщается в материале старшего аналитика Сергея Вахрамеева. Потенциал роста составляет 24% с текущих ценовых...    читать дальше
.
22 апреля 2026 года 18:02
Вероятность снижения ставки ЦБ РФ на 100 б.п. в апреле составляет 20-25% - "КИТ Финанс Брокер"
Базовый прогноз снижения ключевой ставки Банка России по итогам апрельского заседания составляет 50 базисных пунктов (б.п.), вероятность шага в 100 б.п. находится на уровнях 20-25%, считают аналитики инвестиционной компании "КИТ Финанс Брокер". Консенсус рынка однозначен, отмечают эксперты:...    читать дальше
.
22 апреля 2026 года 17:35
Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций Mueller Industries до $149
Freedom Finance Global повысил прогнозную стоимость акций Mueller Industries со $133 до $149 за штуку, что предполагает потенциал роста 23% от текущего уровня, рекомендация - "покупать", сообщается в материале аналитиков. Результаты эмитента за 1К26 заметно превзошли ожидания экспертов...    читать дальше
.
22 апреля 2026 года 17:03
Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций JPMorgan до $335
Freedom Finance Global повысил прогнозную стоимость акций JPMorgan Chase & Co. с $320 до $335 за штуку, что предполагает потенциал роста 6% от текущего уровня, сохранив при этом рекомендацию "держать", сообщается в материале аналитиков. Эмитент представил смешанные результаты за I квартал 2026...    читать дальше
.
22 апреля 2026 года 16:36
Снижение ставки ЦБ РФ в апреле может составить 100 б.п. - ББР банк
Снижение ключевой ставки Банка России по итогам заседания в пятницу, 24 апреля 2026 года, может составить 100 базисных пунктов (б.п.), считает директор Корпоративного блока ББР банка Александр Киселев. "Заседание планируется очень интересным, потому что, с одной стороны, инфляция хоть и снижается...    читать дальше
.
22 апреля 2026 года 16:03
Freedom Finance Global сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Abbott
Freedom Finance Global сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Abbott Laboratories с прогнозной стоимостью на уровне $120 за штуку, что предполагает потенциал роста 25%, сообщается в материале аналитиков. Результаты эмитента по итогам I квартала 2026 года в целом соответствовали ожиданиям...    читать дальше
.
22 апреля 2026 года 15:35
Рубль к середине дня немного снижается в основных валютных парах в рамках коррекции
Москва. 22 апреля. Китайский юань слегка подрастает на Московской бирже в ходе дневных торгов в среду, но остается ниже отметки 11 руб. Рубль к середине дня снижается к основным мировым валютам в рамках коррекции после достижения накануне в паре с юанем максимума с 30 января.    читать дальше
.
22 апреля 2026 года 15:31
Акции Северстали в настоящее время неинтересны для покупок - "ВТБ Мои инвестиции"
Акции ПАО "Северсталь" в настоящее время не выглядят интересными для покупок, считают аналитики брокера "ВТБ Мои инвестиции". Эмитент опубликовал операционные и финансовые результаты за первый квартал 2026 года и объясняет слабые результаты продолжением снижения спроса на сталь в России: "за три...    читать дальше
.
22 апреля 2026 года 15:20
"БКС МИ" закрыл парную торговую идею "Лонг в акциях Норникеля против АЛРОСА"
"БКС Мир инвестиций" закрыл парную торговую идею "Лонг в акциях "Норильского никеля"/Шорт в акциях "АЛРОСА", сообщается в обзоре инвесткомпании. Спред достиг целевого уровня в 12%. "Как мы и ожидали, котировки бумаг "АЛРОСА" отреагировали на негативную статистику по алмазному рынку - сокращение...    читать дальше
.
22 апреля 2026 года 15:02
Северсталь остается одной из самых эффективных компаний сектора - "КИТ Финанс Брокер"
"Северсталь" остается одной из самых эффективных компаний металлургического сектора, говорится в комментарии аналитиков "КИТ Финанс Брокер". "Северсталь" опубликовала слабые результаты за 1К26: чистая прибыль практически обнулилась, свободный денежный поток остался глубоко отрицательным, а...    читать дальше
.
22 апреля 2026 года 14:33
"Велес Капитал" понизил целевую цену акций ММК до 30,1 руб
"Велес Капитал" понизил целевую цену акций "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) с 35 руб. до 30,1 руб. за штуку и рекомендацию - с "покупать" до "держать", сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Василия Данилова. 23 апреля "ММК" представит финансовые результаты по МСФО за...    читать дальше
.
22 апреля 2026 года 13:59
ЦБ РФ, скорее всего, снизит ставку до 14,5% на заседании 24 апреля - СберИнвестиции
Банк России сохранит осторожный подход и снова выберет в эту пятницу шаг снижения ключевой ставки в 50 б. п., полагают аналитики "СберИнвестиций". Такое решение, по мнению экспертов, может быть связано с тем, что на фоне продолжения конфликта на Ближнем Востоке и неопределенности вокруг бюджетного...    читать дальше
.
22 апреля 2026 года 13:25
"Финам" подтверждает рейтинг акций Halliburton на уровне "покупать"
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Halliburton Co. с прогнозной стоимостью на уровне $46,3 за штуку, что соответствует потенциалу роста на 26,2%, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. "Отчет компании за первый квартал показал нейтральную динамику выручки и умеренное...    читать дальше
.
.