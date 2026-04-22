Инвестбанк "Синара" понизил прогнозную цену фьючерса на акции Xiaomi до HKD40

Инвестиционный банк "Синара" понизил прогнозную стоимость по фьючерсному контракту на акции Xiaomi с 55 до 40 гонконгских долларов (HKD), сохранив при этом рейтинг "покупать", сообщается в материале старшего аналитика Сергея Вахрамеева.

Потенциал роста составляет 24% с текущих ценовых уровней.

"Если индекс Hang Seng с начала года подрос на 3%, то капитализация Xiaomi за это же время уменьшилась на 18%, - отмечает эксперт. - Ко вполне реальным фактам, таким как падение в 4К25 прибыли из-за слабого спроса на смартфоны и сокращение выручки в сегменте "Интернет вещей", добавились опасения, что внедрение в производство обновленного седана SU7 снизит рентабельность в сегменте электромобилей"

В результате корректировок модели целевая цена по торгующимся на Московской бирже фьючерсным расчетным контрактам на акции Xiaomi снижена с HKD55 до HKD40 за штуку, однако с учетом 24%-ного потенциала роста сохранен рейтинг "покупать".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.