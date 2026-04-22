Вероятность снижения ставки ЦБ РФ на 100 б.п. в апреле составляет 20-25% - "КИТ Финанс Брокер"

Базовый прогноз снижения ключевой ставки Банка России по итогам апрельского заседания составляет 50 базисных пунктов (б.п.), вероятность шага в 100 б.п. находится на уровнях 20-25%, считают аналитики инвестиционной компании "КИТ Финанс Брокер".

Консенсус рынка однозначен, отмечают эксперты: регулятор снизит ключевую ставку на 50 б.п., до 14,5% годовых.

Снижение сразу на 100 б.п., до 14% годовых, выглядит как позитивный сюрприз. Против такого шага говорят сохраняющиеся высокие инфляционные ожидания и внешние риски, указывают в инвесткомпании.

"Наш базовый прогноз: снижение на 50 б.п. как минимум и на 100 б.п. как максимум (вероятность такого шага оцениваем в 20-25%)", - пишут аналитики.

