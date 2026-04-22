Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций Mueller Industries до $149

Freedom Finance Global повысил прогнозную стоимость акций Mueller Industries со $133 до $149 за штуку, что предполагает потенциал роста 23% от текущего уровня, рекомендация - "покупать", сообщается в материале аналитиков.

Результаты эмитента за 1К26 заметно превзошли ожидания экспертов инвесткомпании по качеству операционной динамики и усилили позитивный взгляд на акцию.

При выручке, в целом соответствовавшей ожиданиям, рентабельность оказалась заметно лучше прогноза, что, отражает более благоприятный продуктовый и сегментный микс и сильное ценообразование на фоне высокой стоимости меди, отмечают аналитики.

"Фон на рынке меди в целом остается благоприятным для выручки Mueller, однако делает краткосрочную динамику рентабельности менее предсказуемой. Отдельно стоит отметить, что эмитент постепенно снижает зависимость от традиционного строительного рынка и все заметнее смещается в сторону внестроительных и смежных направлений", - указывают в инвесткомпании.

Mueller Industries - ведущий производитель медных, латунных, алюминиевых и пластиковых компонентов в США с ключевым присутствием в сегментах трубопроводных систем, HVAC/R и коммунальной инфраструктуры.

