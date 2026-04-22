Рубль к середине дня немного снижается в основных валютных парах в рамках коррекции

Москва. 22 апреля. Китайский юань слегка подрастает на Московской бирже в ходе дневных торгов в среду, но остается ниже отметки 11 руб. Рубль к середине дня снижается к основным мировым валютам в рамках коррекции после достижения накануне в паре с юанем максимума с 30 января.

Стоимость юаня по данным на 15:00 мск составила 10,977 рубля, что на 2,3 копейки (на 0,21%) выше уровня закрытия предыдущих торгов. Китайская валюта при этом оказалась на 3,19 копейки выше уровня действующего официального курса.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск вырос в цене на 0,64% относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 75,18 руб./$1, контракт EURRUBF подорожал на 0,47%, до 88,23 руб./EUR1.

Мировые цены на нефть начали расти днем в среду, котировки Brent вновь приближаются к $100 за баррель. Цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск выросла на 0,83%, до $99,3 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 2,35%, до $91,78 за баррель.

Накануне Brent подорожала на 3,1%, WTI - на 2,6% на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о том, что Соединенные Штаты пока повременят с новыми ударами по Ирану, однако морскую блокаду иранских портов отменять не будут. По словам президента, это даст иранским лидерам время, чтобы представить единый свод предложений по мирному урегулированию конфликта.

Боевые действия между США и Ираном были приостановлены 7 апреля, Израиль также прекратил удары. Перемирие истекает 22 апреля.

Поездка вице-президента США Джея Ди Вэнса в Пакистан для проведения второго раунда переговоров с Ираном отложена, сообщила газета The New York Times со ссылкой на американского чиновника, непосредственно знакомого с ситуацией. По его словам, поездка Вэнса в Исламабад, где он должен был оказать давление на иранских переговорщиков, чтобы те заключили ядерную сделку, была отложена после того, как Тегеран не ответил на предложения США по переговорам.

По информации издания, "поездка может быть немедленно возобновлена, если иранские переговорщики ответят таким образом, который президент (США Дональд) Трамп сочтет приемлемым". Кроме того, по данным NYT, "американские чиновники также ждут четкого сигнала, что иранским переговорщикам предоставлены все полномочия для заключения соглашения". По словам собеседника газеты, "возобновление бомбардировок (Ирана - ИФ) не является неминуемым, однако Пентагон продолжает просчитывать возможные сценарии".

Переговоры представителей Тегерана и Вашингтона в Исламабаде смогут состояться, когда американская блокада иранских портов будет снята, заявил постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани. "Как только Вашингтон прекратит морскую блокаду, я полагаю, следующий раунд переговоров состоится в Исламабаде", - сказал Иравани журналистам в ООН, его слова приводит агентство ИРНА.

В свою очередь глава МИД Ирана Аббас Аракчи во вторник заявил, что продолжающаяся блокада иранских портов США является нарушением условий прекращения огня. "Блокада иранских портов - акт войны и тем самым нарушение перемирия. Удар по коммерческому судну и взятие в заложники команды - нарушение еще более крупное", - написал он в соцсети X. Он отметил, что тем не менее иранские власти знают, как противостоять ограничениям, вводимым враждебными силами, и как защитить свои интересы.

Существенного ослабления курса рубля не будет, хотя некоторое его снижение и было бы выгодным для российской экономики, считает президент - председатель правления ВТБ (MOEX: VTBR) Андрей Костин. "Все прогнозируют его (ослабление рубля - ИФ), но видите, он месяц за месяц, зараза, держится, и ничего с ним не случается. Все плачут, все наши экспортеры, конечно, но видите, они не могут додавить ни правительство, ни Центральный банк. Мне кажется, в принципе, конечно, для экономики было бы позитивно, если бы мы сейчас этот рубль снизили, но мне кажется, какого-то такого драматического снижения не будет, пока не просматривается", - сообщил Костин в рамках бизнес-диалога с клиентами.

По его мнению, при текущем уровне ставок держать активы в рублях выгодно. "За последние 12 месяцев депозиты в рублях и рублевые облигации показали совокупную доходность от 21% до 28%. Это лучший (актив - ИФ) после актива "золото" был. На сегодня ставки довольно высокие, перспектива рубля в среднесрочной перспективе тоже достаточно стабильная, поэтому мне кажется, что в рубле оставаться сейчас надежно", - отметил глава ВТБ.

"Для курса рубля в ближайшее время наиболее значимым останется фактор высоких цен на нефть и более активное поступление возросшей валютной выручки экспортеров на рынок. До конца апреля, вероятно, будет преобладать тенденция к укреплению рубля - продажи валюты могут осуществляться более интенсивно в связи с подготовкой к налоговому периоду. Ситуация в мае будет зависеть от развития конфликта на Ближнем Востоке и решения Минфина по поводу возобновления операций на валютном рынке в рамках бюджетного правила", - полагает старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк.

По словам Ващелюк, Банк России на заседании 24 апреля, вероятнее всего, снизит ключевую ставку на 50 базисных пунктов - до 14,5% годовых. Неопределенность по поводу роста экономики представляется повышенной, поэтому для избегания рисков переохлаждения и резкого снижения инфляции в будущем Банк России продолжит снижать ключевую ставку. При этом шаг изменения ключевой ставки, скорее всего, останется сдержанным и составит 0,5 процентного пункта из-за проинфляционных рисков, связанных с конфликтом на Ближнем Востоке и бюджетной политикой.

"На внутреннем валютном рынке все по плану - валютная пара юань/рубль пытается закрепиться ниже отметки 11 руб. Сильная техническая поддержка для китайского юаня лежит в районе 10,75-10,80 руб., там может быть торможение для снятия технической перепроданности пары", - считает главный аналитик компании "Алор брокер" Андрей Зацепин.

Рублевые ставки межбанковского кредитного рынка (МБК) в первой половине текущей недели демонстрируют лишь незначительные изменения. Так, согласно расчетам ЦБ РФ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 21 апреля выросла по отношению к понедельнику всего на 2 базисных пункта - до 14,44% годовых. При этом срочная версия RUONIA на сроки 1 месяц, 3 месяца и 6 месяцев опустилась по отношению к вторнику на 1 базисный пункт и 22 апреля составила 14,82%, 15,39% и 16,23% годовых, соответственно.