Freedom Finance Global сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Abbott Laboratories с прогнозной стоимостью на уровне $120 за штуку, что предполагает потенциал роста 25%, сообщается в материале аналитиков.

Результаты эмитента по итогам I квартала 2026 года в целом соответствовали ожиданиям экспертов инвесткомпании.

Сегмент Nutrition вновь остался слабым звеном, тогда как направления Established Pharma (EPD) и Medical Devices продемонстрировали более сильную динамику относительно их прогноза.

Ключевым событием квартала стала консолидация Exact Sciences в состав компании с 23 марта. Обновленный с учетом сделки "гайденс" в целом остался сопоставим с уровнем IV квартала 2025 года, однако прогноз на II квартал оказался заметно ниже как консенсуса, так и ожиданий аналитиков Freedom Finance Global. При этом обновленные ориентиры не внесли существенных изменений в их оценку.

"Последние M&A и стратегические партнерства способны поддержать долгосрочную траекторию выручки. Спрос на рынке медицинского оборудования оказался выше ожиданий в 2025 году, и менеджмент намерен сохранять моментум и в 2026 году. Потенциал роста во многом зависит от успешного запуска новых продуктов и сохранения здоровой рентабельности на фоне потенциальных тарифов", - отмечают эксперты инвесткомпании.

