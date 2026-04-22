Акции Северстали в настоящее время неинтересны для покупок - "ВТБ Мои инвестиции"

Акции ПАО "Северсталь" в настоящее время не выглядят интересными для покупок, считают аналитики брокера "ВТБ Мои инвестиции".

Эмитент опубликовал операционные и финансовые результаты за первый квартал 2026 года и объясняет слабые результаты продолжением снижения спроса на сталь в России: "за три месяца 2026 года металлопотребление упало на 15% в годовом сопоставлении", отмечают эксперты. Также компания указывает, что в первом квартале средняя котировка на горячекатаный лист в РФ снизилась на 7%.

"При текущих ценах и валютном курсе мы оцениваем мультипликатор EV/EBITDA 12М "Северстали" на уровне 6х (на 30% выше среднеисторических уровней). Акции не выглядят интересными для инвестирования", - пишут аналитики в комментарии.

