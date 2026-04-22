Промпроизводство в РФ в марте выросло на 2,3%
Рост промпроизводства в РФ в марте 2026 года составил 2,3% в годовом сравнении после сокращения на 0,9% в феврале, сообщил Росстат. Данные по промышленности в марте 2026 года оказались лучше прогнозов экономистов, ожидавших рост на 0,4%.
 
Рейтинг российских банков за март
В марте 2026 года Сбербанк и ВТБ вновь возглавили рейтинг медиаприсутствия банков по данным системы мониторинга СКАН, подтвердив статус главных ньюсмейкеров отрасли. Третье место по количеству упоминаний и показателю Индекса заметности занял...
 
ФТС предложила меры по оживлению таможенного мониторинга
Федеральная таможенная служба (ФТС) официально представила предложения, которые должны популяризировать эксперимент по таможенному мониторингу среди участников ВЭД. Их концептуально поддержал Минфин, следует из сообщения пресс-службы...
 
Усиление контроля за маркетплейсами сблизит их цены с офлайном
Ужесточение налогового контроля за маркетплейсами приведет к сокращению ценового разрыва между интернет-площадками и традиционной розницей, считают опрошенные "Известиями" эксперты. С октября 2026 года в России начнет действовать закон о...
 
22 апреля 2026 года 15:20

"БКС МИ" закрыл парную торговую идею "Лонг в акциях Норникеля против АЛРОСА"

"БКС Мир инвестиций" закрыл парную торговую идею "Лонг в акциях "Норильского никеля"/Шорт в акциях "АЛРОСА", сообщается в обзоре инвесткомпании. Спред достиг целевого уровня в 12%.

"Как мы и ожидали, котировки бумаг "АЛРОСА" отреагировали на негативную статистику по алмазному рынку - сокращение чистого импорта алмазов в Индию и падение средней цены. Индия является основным рынком сбыта для "АЛРОСА": около 90% выручки компании приносят экспортные поставки", - пишут аналитики.

"На фоне просадки в металлах (золоте и металлах платиновой группы) акции "Норникеля" скорректировались, но благодаря более сильным фундаментальным позициям и диверсификации корзины металлов снижение было слабее, чем просадка в "АЛРОСА". Это поддерживало уровень спреда. Кроме того, котировки бумаг "Норникеля" позитивно отреагировали на рост цен на никель и медь в последние 7-10 дней", - добавляют они.

В ближайшее время эксперты не ждут разворота в алмазной отрасли и сохраняют "негативный" взгляд на "АЛРОСА". В спотовых ценах соотношение текущей цены акции компании и ее прибыли на акцию (Р/Е) по-прежнему находится в отрицательной зоне. Аналитики не исключают дальнейшего падения в бумаге, при этом в акциях "Норникеля" после недавней коррекции появился дополнительный потенциал роста.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.

Опубликовано: /Интерфакс/
 
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
22 апреля 2026 года 19:37
Рубль практически не изменился к юаню в среду, поддержку нацвалюте оказали растущие цены на нефть
Москва. 22 апреля. Китайский юань практически не изменился на Московской бирже по итогам торгов в среду, оставаясь ниже отметки 11 руб. Рубль продемонстрировал незначительные изменения к основным мировым валютам после достижения накануне в паре с юанем максимума с 30 января.    читать дальше
22 апреля 2026 года 19:34
Рынок акций РФ превысил 2760п по индексу МосБиржи на фоне роста нефти и металлов, взлетел на треть ЕвроТранс
Москва. 22 апреля. Российский рынок акций в среду подрос вслед за металлами и нефтью (июньский фьючерс на Brent превысил $101 за баррель) из-за неопределенности с мирными переговорами США и Ирана и временным перемирием сторон. Индекс МосБиржи на фоне ослабления официального курса рубля поднялся выше 2760 пунктов во главе с металлургами и нефтяниками, во "втором эшелоне" раллировали на треть бумаги "Евротранса" (MOEX: EUTR).    читать дальше
22 апреля 2026 года 19:01
Вероятна новая волна снижения котировок золота до $4000/унц. - "КИТ Финанс Брокер"
Вероятна новая волна снижения котировок золота до $4000/унц. в ближайшее время, полагают аналитики "КИТ Финанс Брокер". "С начала года металл остается в плюсе, несмотря на 12%-е потери в марте, - отмечают аналитики в комментарии. - Природа падения настораживает: по данным WGC, глобальные золотые...    читать дальше
22 апреля 2026 года 18:35
Инвестбанк "Синара" понизил прогнозную цену фьючерса на акции Xiaomi до HKD40
Инвестиционный банк "Синара" понизил прогнозную стоимость по фьючерсному контракту на акции Xiaomi с 55 до 40 гонконгских долларов (HKD), сохранив при этом рейтинг "покупать", сообщается в материале старшего аналитика Сергея Вахрамеева. Потенциал роста составляет 24% с текущих ценовых...    читать дальше
22 апреля 2026 года 18:02
Вероятность снижения ставки ЦБ РФ на 100 б.п. в апреле составляет 20-25% - "КИТ Финанс Брокер"
Базовый прогноз снижения ключевой ставки Банка России по итогам апрельского заседания составляет 50 базисных пунктов (б.п.), вероятность шага в 100 б.п. находится на уровнях 20-25%, считают аналитики инвестиционной компании "КИТ Финанс Брокер". Консенсус рынка однозначен, отмечают эксперты:...    читать дальше
22 апреля 2026 года 17:35
Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций Mueller Industries до $149
Freedom Finance Global повысил прогнозную стоимость акций Mueller Industries со $133 до $149 за штуку, что предполагает потенциал роста 23% от текущего уровня, рекомендация - "покупать", сообщается в материале аналитиков. Результаты эмитента за 1К26 заметно превзошли ожидания экспертов...    читать дальше
22 апреля 2026 года 17:03
Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций JPMorgan до $335
Freedom Finance Global повысил прогнозную стоимость акций JPMorgan Chase & Co. с $320 до $335 за штуку, что предполагает потенциал роста 6% от текущего уровня, сохранив при этом рекомендацию "держать", сообщается в материале аналитиков. Эмитент представил смешанные результаты за I квартал 2026...    читать дальше
22 апреля 2026 года 16:36
Снижение ставки ЦБ РФ в апреле может составить 100 б.п. - ББР банк
Снижение ключевой ставки Банка России по итогам заседания в пятницу, 24 апреля 2026 года, может составить 100 базисных пунктов (б.п.), считает директор Корпоративного блока ББР банка Александр Киселев. "Заседание планируется очень интересным, потому что, с одной стороны, инфляция хоть и снижается...    читать дальше
22 апреля 2026 года 16:03
Freedom Finance Global сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Abbott
Freedom Finance Global сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Abbott Laboratories с прогнозной стоимостью на уровне $120 за штуку, что предполагает потенциал роста 25%, сообщается в материале аналитиков. Результаты эмитента по итогам I квартала 2026 года в целом соответствовали ожиданиям...    читать дальше
22 апреля 2026 года 15:35
Рубль к середине дня немного снижается в основных валютных парах в рамках коррекции
Москва. 22 апреля. Китайский юань слегка подрастает на Московской бирже в ходе дневных торгов в среду, но остается ниже отметки 11 руб. Рубль к середине дня снижается к основным мировым валютам в рамках коррекции после достижения накануне в паре с юанем максимума с 30 января.    читать дальше
22 апреля 2026 года 15:31
Акции Северстали в настоящее время неинтересны для покупок - "ВТБ Мои инвестиции"
Акции ПАО "Северсталь" в настоящее время не выглядят интересными для покупок, считают аналитики брокера "ВТБ Мои инвестиции". Эмитент опубликовал операционные и финансовые результаты за первый квартал 2026 года и объясняет слабые результаты продолжением снижения спроса на сталь в России: "за три...    читать дальше
22 апреля 2026 года 15:02
Северсталь остается одной из самых эффективных компаний сектора - "КИТ Финанс Брокер"
"Северсталь" остается одной из самых эффективных компаний металлургического сектора, говорится в комментарии аналитиков "КИТ Финанс Брокер". "Северсталь" опубликовала слабые результаты за 1К26: чистая прибыль практически обнулилась, свободный денежный поток остался глубоко отрицательным, а...    читать дальше
22 апреля 2026 года 14:33
"Велес Капитал" понизил целевую цену акций ММК до 30,1 руб
"Велес Капитал" понизил целевую цену акций "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) с 35 руб. до 30,1 руб. за штуку и рекомендацию - с "покупать" до "держать", сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Василия Данилова. 23 апреля "ММК" представит финансовые результаты по МСФО за...    читать дальше
22 апреля 2026 года 13:59
ЦБ РФ, скорее всего, снизит ставку до 14,5% на заседании 24 апреля - СберИнвестиции
Банк России сохранит осторожный подход и снова выберет в эту пятницу шаг снижения ключевой ставки в 50 б. п., полагают аналитики "СберИнвестиций". Такое решение, по мнению экспертов, может быть связано с тем, что на фоне продолжения конфликта на Ближнем Востоке и неопределенности вокруг бюджетного...    читать дальше
22 апреля 2026 года 13:25
"Финам" подтверждает рейтинг акций Halliburton на уровне "покупать"
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Halliburton Co. с прогнозной стоимостью на уровне $46,3 за штуку, что соответствует потенциалу роста на 26,2%, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. "Отчет компании за первый квартал показал нейтральную динамику выручки и умеренное...    читать дальше
