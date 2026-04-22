"Велес Капитал" понизил целевую цену акций ММК до 30,1 руб

"Велес Капитал" понизил целевую цену акций "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) с 35 руб. до 30,1 руб. за штуку и рекомендацию - с "покупать" до "держать", сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Василия Данилова.

23 апреля "ММК" представит финансовые результаты по МСФО за 1-й квартал 2026 года. в инвесткомпании ожидают, что выручка снизится на 17,7% г/г, до 130,4 млрд руб., вследствие падения внутренних цен на металлопродукцию. EBITDA "ММК" сократится на 55,4% г/г, до 8,8 млрд руб., с рентабельностью 6,8% против 12,5% годом ранее. Свободный денежный поток компании в 1К2026 уйдет в отрицательную зону и составит -13,5 млрд руб. вследствие снижения операционной рентабельности и оттока средств в оборотный капитал.

"На фоне сохраняющейся слабой конъюнктуры внутреннего рынка стали и отрицательного FCF мы не ожидаем рекомендации промежуточных дивидендов в первой половине текущего года, - отмечает Данилов. - Мы понижаем целевую цену для бумаг "ММК" до 30,1 руб. и меняем рекомендацию на "держать".

