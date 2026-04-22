"АКБФ" рекомендует покупать обыкновенные акции Сбербанка с целью 460,93 руб

Инвестиционная компания "АКБФ" рекомендует покупать обыкновенные акции Сбербанка с целевой ценой 460,93 руб. на горизонте года, что предполагает потенциал роста на 36%, сообщается в комментарии аналитиков.

"Сбербанк демонстрирует сильные финансовые результаты: чистая прибыль в 1К2026 выросла на 21,4%, при этом банк сохраняет высокую рентабельность и усиливает капитал за счет контроля расходов, - пишут эксперты. - Несмотря на более сдержанную динамику кредитования, фундаментально бизнес остается устойчивым к макроэкономическим ограничениям".

Аналитики ожидают, что в 2026 году влияние жесткой денежно-кредитной политики будет компенсировано ростом процентных доходов и низкой стоимостью риска. Поддержку инвестиционной привлекательности обеспечивают дивиденды (около 37-38 руб. на акцию) и статус "защитного" актива на рынке.

Ключевые риски, на взгляд стратегов "АКБФ", связаны с замедлением экономики, ростом резервов и возможным ускорением инфляции, однако Сбербанк, по их оценке, сохраняет потенциал опережающей динамики относительно рынка в условиях высокой неопределенности.

"Справедливая стоимость акций Сбербанка остается на уровне 460,93 руб. (ао) и 447,33 руб. (ап), что предполагает потенциал роста около 43% и 38% соответственно. Рекомендация - "покупать", - указывают эксперты инвесткомпании.

