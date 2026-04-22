Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Нефть дешевеет
22 апреля 2026 года 09:10

Нефть дешевеет

Фондовые индексы США завершили торги вторника снижением. Азиатские рынки акций торгуются разнонаправленно в среду. Нефть дешевеет в среду утром, Brent торгуется у $97,4 за баррель.

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник в минусе.

Рост, наблюдавшийся в начале сессии, быстро сошел на нет на фоне нервозности, вызванной ситуацией на Ближнем Востоке. Эксперты ждали нового раунда мирных переговоров США и Ирана в Исламабаде, надеясь, что сторонам удастся договориться хотя бы о продлении перемирия. Однако издания The New York Times и Axios сообщили со ссылкой на источники, что американская делегация во главе с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом отложила отъезд в Пакистан из-за затягивания Ираном решения по переговорам.

Президент США Дональд Трамп в интервью CNBC во вторник выразил надежду, что Вашингтон в скором времени сможет заключить соглашение об урегулировании конфликта с Тегераном. Он сказал при этом, что продлевать режим прекращения огня с Ираном не желает .

Однако уже после закрытия американского рынка акций Трамп все же объявил о продлении перемирия с Ираном, объяснив это решение тем, что иранское правительство "серьезно расколото". Режим прекращения огня будет действовать пока иранские "лидеры и представители" не подготовят "единое предложение" по завершению войны с США и Израилем, написал американский президент в соцсети Truth Social.

Во вторник инвесторы также следили за слушаниями в банковском комитете Сената по утверждению Кевина Уорша на пост председателя Федеральной резервной системы (ФРС).

Уорш, выдвинутый на эту должность Трампом, заявил, что намерен действовать независимо на посту главы американского ЦБ. Уорш отвечал на вопрос сенатора от Луизианы Джона Кеннеди, который спросил, не будет ли он "марионеткой" президента. "Абсолютно нет", - заявил Уорш.

"Президент никогда не просил меня брать на себя обязательства в отношении каких-либо решений по ставке, - отметил он. - И я бы ни при каких обстоятельствах не согласился на это, если бы он попросил".

Лидером снижения среди компонентов Dow Jones во вторник стали акции фармкомпании Merck & Co. (SPB: MRK), подешевевшие на 3,9%. Кроме того, резко снизились котировки бумаг Honeywell International (SPB: HON) Inc. (-3,3%), Sherwin-Williams Co. (SPB: SHW) (-2,7%), Boeing Co. (SPB: BA) (-2,6%).

Капитализация Apple Inc. (SPB: AAPL), объявившей о смене главного исполнительного директора, опустилась на 2,5%. Тим Кук покинет должность CEO 1 сентября 2026 года и станет исполнительным председателем совета директоров Apple. Компанию возглавит Джон Тернус, занимающий пост старшего вице-президента по аппаратной инженерии.

Акции GE Aerospace подешевели на 5,6%, несмотря на хорошую отчетность компании за первый квартал. Ее чистая прибыль немного снизилась, при этом скорректированный показатель и выручка существенно превзошли ожидания аналитиков. GE Aerospace, однако, предупредила, что ближневосточный конфликт может иметь негативные последствия для ее бизнеса.

Лидером роста в Dow Jones стали бумаги UnitedHealth Group (SPB: UNH) Inc. (+7%). Показатели скорректированной прибыли и выручки компании, являющейся лидером сферы медицинского страхования в США, в первом квартале оказались лучше ожиданий рынка. Кроме того, она улучшила годовой прогноз.

Цена акций нефтесервисной компании Halliburton Co. подскочила на 4% благодаря ее сильным результатам за первый квартал.

Стоимость бумаг Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) увеличилась на 0,7%. Накануне она сообщила, что инвестирует еще до $25 млрд в ИИ-стартап Anthropic.

Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка во вторник снизился на 0,59% - до 49149,38 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 опустилось на 0,63% - до 7064,01 пункта.

Индекс Nasdaq Composite уменьшился на 0,59%, составив 24259,96 пункта.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона не демонстрируют единой динамики в среду.

Инвесторы демонстрируют осторожность на фоне неясности перспектив урегулирования ближневосточного конфликта.

Белый дом накануне сообщил, что пока не планирует отправлять в Пакистан делегацию для переговоров с Ираном. В Вашингтоне ждут от Тегерана согласованного предложения.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты воздержатся от ударов по Ирану, однако морскую блокаду иранских портов отменять не будут.

Как показали опубликованные в среду данные, экспорт Японии в марте увеличился на 11,7% относительно того же месяца предыдущего года и составил рекордные 11,003 трлн иен ($69 млрд). Импорт Японии в прошлом месяце вырос на 10,9%, максимально с января 2025 года, до 10,336 трлн иен. Эксперты, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, прогнозировали подъем экспорта на 11%, импорта - на 7,1%.

Японский индекс Nikkei 225 поднимается на 0,23%.

Активный рост демонстрируют котировки Resonac Holdings (+7,8%), SoftBank (+7,4), Kioxia Holdings (+6,8%), Shift (+5,8%), Ebara (+4,9%), Ibiden (+4,8%), BayCurrent (+4,6%), TDK (+4,4%).

Бумаги Sapporo Holdings дешевеют на 5,6%, Archion - на 4,3%, Okuma - на 4,1%, Toppan Holdings - на 4%, Yokohama Rubber - на 3,7%, Nissui - на 3,5%.

Китайский Shanghai Composite прибавляет 0,36%, тогда как гонконгский Hang Seng теряет 1,35%.

На торгах в Гонконге в росте лидируют компьютерная Lenovo (+5,6%), автомобильная Geely (+2,4%), девелопер China Resources Land (+1,7%), в снижении - производитель аккумуляторов Contemporary Amperex Technology (-5,2%), образовательная New Oriental Education & Technology Group (-4,4%) и ювелирная Laopu Gold (-4%).

Южнокорейский Kospi повышается на 0,29%.

Стоимость бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и смартфонов Samsung Electronics снижается на 0,5%, сталелитейной Posco - на 0,8%, автомобильной Hyundai Motor - на 1,3%.

Рыночная стоимость производителя цветных металлов Korea Zinc увеличивается на 1,4%, производителя аккумуляторов LG Energy Solution - на 0,7%.

Значение австралийского S&P/ASX 200 опускается на 1,01%.

Сильнее всего растут в цене акции винодельческой Treasury Wine Estates (+16,1%), самые большие потери несет производитель слуховых имплантатов Cochlear (-39,3%).

Бумаги одной из крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP дорожают на 1,3%, конкурирующей Rio Tinto - дешевеют на 0,2%.

Цены на нефть снижаются утром в среду, трейдеры оценивают новость о продлении перемирия между Ираном и США, несмотря на несостоявшиеся переговоры.

Цена июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 мск снижается на $1,05 (1,07%), до $97,43 за баррель. Во вторник контракт подорожал на $3 (3,1%), до $98,48 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,68 (0,76%), до $88,99 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов выросла $2,25 (2,6%), до $89,67 за баррель.

Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что США пока повременят с новыми ударами по Ирану, однако морскую блокаду иранских портов отменять не будут.

"C учетом того, что правительство Ирана серьезно расколото - и это неудивительно, и по просьбе начальника штаба армии Пакистана Асима Мунира и премьера Пакистана Шехбаза Шарифа, к нам поступил запрос повременить с атакой на Иран, пока их лидеры и представители не представят единый свод предложений", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Ранее СМИ сообщили, что американская делегация во главе с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом отложила отъезд в Пакистан из-за затягивания Ираном решения по переговорам.

Тегеран не просил США о продлении режима прекращения огня, о котором объявил американский президент, сообщает иранское агентство "Тасним". В публикации отмечается, что, несмотря на заявление Трампа, в Тегеране не исключают, что это "уловка" и что существует возможность возобновления действий в отношении Ирана в том числе со стороны Израиля.

"Рынок не может определиться с направлением на фоне неопределенности в отношении переговоров, тогда как Ормузский пролив остается закрытым, - отметил Хироюки Кикукава из Nissan Securities Investment. - Если военные действия не возобновятся, цены на нефть, вероятно, останутся вблизи текущих уровней".

Тем временем Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы в стране за прошлую неделю упали на 4,4 млн баррелей. Опрошенные Trading Economics аналитики ожидали снижения на 1 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Данные министерства энергетики США по запасам нефти, боле важные для рынка, будут опубликованы в среду, в 17:30 мск.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
22 апреля 2026 года 19:37
Рубль практически не изменился к юаню в среду, поддержку нацвалюте оказали растущие цены на нефть
Москва. 22 апреля. Китайский юань практически не изменился на Московской бирже по итогам торгов в среду, оставаясь ниже отметки 11 руб. Рубль продемонстрировал незначительные изменения к основным мировым валютам после достижения накануне в паре с юанем максимума с 30 января.    читать дальше
22 апреля 2026 года 19:34
Рынок акций РФ превысил 2760п по индексу МосБиржи на фоне роста нефти и металлов, взлетел на треть ЕвроТранс
Москва. 22 апреля. Российский рынок акций в среду подрос вслед за металлами и нефтью (июньский фьючерс на Brent превысил $101 за баррель) из-за неопределенности с мирными переговорами США и Ирана и временным перемирием сторон. Индекс МосБиржи на фоне ослабления официального курса рубля поднялся выше 2760 пунктов во главе с металлургами и нефтяниками, во "втором эшелоне" раллировали на треть бумаги "Евротранса" (MOEX: EUTR).    читать дальше
22 апреля 2026 года 19:01
Вероятна новая волна снижения котировок золота до $4000/унц. - "КИТ Финанс Брокер"
Вероятна новая волна снижения котировок золота до $4000/унц. в ближайшее время, полагают аналитики "КИТ Финанс Брокер". "С начала года металл остается в плюсе, несмотря на 12%-е потери в марте, - отмечают аналитики в комментарии. - Природа падения настораживает: по данным WGC, глобальные золотые...    читать дальше
22 апреля 2026 года 18:35
Инвестбанк "Синара" понизил прогнозную цену фьючерса на акции Xiaomi до HKD40
Инвестиционный банк "Синара" понизил прогнозную стоимость по фьючерсному контракту на акции Xiaomi с 55 до 40 гонконгских долларов (HKD), сохранив при этом рейтинг "покупать", сообщается в материале старшего аналитика Сергея Вахрамеева. Потенциал роста составляет 24% с текущих ценовых...    читать дальше
22 апреля 2026 года 18:02
Вероятность снижения ставки ЦБ РФ на 100 б.п. в апреле составляет 20-25% - "КИТ Финанс Брокер"
Базовый прогноз снижения ключевой ставки Банка России по итогам апрельского заседания составляет 50 базисных пунктов (б.п.), вероятность шага в 100 б.п. находится на уровнях 20-25%, считают аналитики инвестиционной компании "КИТ Финанс Брокер". Консенсус рынка однозначен, отмечают эксперты:...    читать дальше
22 апреля 2026 года 17:35
Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций Mueller Industries до $149
Freedom Finance Global повысил прогнозную стоимость акций Mueller Industries со $133 до $149 за штуку, что предполагает потенциал роста 23% от текущего уровня, рекомендация - "покупать", сообщается в материале аналитиков. Результаты эмитента за 1К26 заметно превзошли ожидания экспертов...    читать дальше
22 апреля 2026 года 17:03
Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций JPMorgan до $335
Freedom Finance Global повысил прогнозную стоимость акций JPMorgan Chase & Co. с $320 до $335 за штуку, что предполагает потенциал роста 6% от текущего уровня, сохранив при этом рекомендацию "держать", сообщается в материале аналитиков. Эмитент представил смешанные результаты за I квартал 2026...    читать дальше
22 апреля 2026 года 16:36
Снижение ставки ЦБ РФ в апреле может составить 100 б.п. - ББР банк
Снижение ключевой ставки Банка России по итогам заседания в пятницу, 24 апреля 2026 года, может составить 100 базисных пунктов (б.п.), считает директор Корпоративного блока ББР банка Александр Киселев. "Заседание планируется очень интересным, потому что, с одной стороны, инфляция хоть и снижается...    читать дальше
22 апреля 2026 года 16:03
Freedom Finance Global сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Abbott
Freedom Finance Global сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Abbott Laboratories с прогнозной стоимостью на уровне $120 за штуку, что предполагает потенциал роста 25%, сообщается в материале аналитиков. Результаты эмитента по итогам I квартала 2026 года в целом соответствовали ожиданиям...    читать дальше
22 апреля 2026 года 15:35
Рубль к середине дня немного снижается в основных валютных парах в рамках коррекции
Москва. 22 апреля. Китайский юань слегка подрастает на Московской бирже в ходе дневных торгов в среду, но остается ниже отметки 11 руб. Рубль к середине дня снижается к основным мировым валютам в рамках коррекции после достижения накануне в паре с юанем максимума с 30 января.    читать дальше
22 апреля 2026 года 15:31
Акции Северстали в настоящее время неинтересны для покупок - "ВТБ Мои инвестиции"
Акции ПАО "Северсталь" в настоящее время не выглядят интересными для покупок, считают аналитики брокера "ВТБ Мои инвестиции". Эмитент опубликовал операционные и финансовые результаты за первый квартал 2026 года и объясняет слабые результаты продолжением снижения спроса на сталь в России: "за три...    читать дальше
22 апреля 2026 года 15:20
"БКС МИ" закрыл парную торговую идею "Лонг в акциях Норникеля против АЛРОСА"
"БКС Мир инвестиций" закрыл парную торговую идею "Лонг в акциях "Норильского никеля"/Шорт в акциях "АЛРОСА", сообщается в обзоре инвесткомпании. Спред достиг целевого уровня в 12%. "Как мы и ожидали, котировки бумаг "АЛРОСА" отреагировали на негативную статистику по алмазному рынку - сокращение...    читать дальше
22 апреля 2026 года 15:02
Северсталь остается одной из самых эффективных компаний сектора - "КИТ Финанс Брокер"
"Северсталь" остается одной из самых эффективных компаний металлургического сектора, говорится в комментарии аналитиков "КИТ Финанс Брокер". "Северсталь" опубликовала слабые результаты за 1К26: чистая прибыль практически обнулилась, свободный денежный поток остался глубоко отрицательным, а...    читать дальше
22 апреля 2026 года 14:33
"Велес Капитал" понизил целевую цену акций ММК до 30,1 руб
"Велес Капитал" понизил целевую цену акций "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) с 35 руб. до 30,1 руб. за штуку и рекомендацию - с "покупать" до "держать", сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Василия Данилова. 23 апреля "ММК" представит финансовые результаты по МСФО за...    читать дальше
22 апреля 2026 года 13:59
ЦБ РФ, скорее всего, снизит ставку до 14,5% на заседании 24 апреля - СберИнвестиции
Банк России сохранит осторожный подход и снова выберет в эту пятницу шаг снижения ключевой ставки в 50 б. п., полагают аналитики "СберИнвестиций". Такое решение, по мнению экспертов, может быть связано с тем, что на фоне продолжения конфликта на Ближнем Востоке и неопределенности вокруг бюджетного...    читать дальше
