Мнения аналитиков
Мнения аналитиков / Рубль сохраняет потенциал укрепления до 10,9 руб./юань - банк "Санкт-Петербург"
22 апреля 2026 года 10:46
Рубль сохраняет потенциал укрепления до 10,9 руб./юань - банк "Санкт-Петербург"
Курс пары юань/рубль сохраняет потенциал возвращения к уровню 10,9 руб. за юань в отсутствие новых вводных по срокам возобновления покупок валюты Минфином, считают аналитики банка "Санкт-Петербург". Также эксперты отмечают в комментарии, что в случае появления дальнейших деэскалационных новостей цены на нефть марки Brent способны на время вернуться ближе к отметке $95 за баррель. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
22 апреля 2026 года 19:37
Москва. 22 апреля. Китайский юань практически не изменился на Московской бирже по итогам торгов в среду, оставаясь ниже отметки 11 руб. Рубль продемонстрировал незначительные изменения к основным мировым валютам после достижения накануне в паре с юанем максимума с 30 января. читать дальше
.22 апреля 2026 года 19:34
Рынок акций РФ превысил 2760п по индексу МосБиржи на фоне роста нефти и металлов, взлетел на треть ЕвроТранс
Москва. 22 апреля. Российский рынок акций в среду подрос вслед за металлами и нефтью (июньский фьючерс на Brent превысил $101 за баррель) из-за неопределенности с мирными переговорами США и Ирана и временным перемирием сторон. Индекс МосБиржи на фоне ослабления официального курса рубля поднялся выше 2760 пунктов во главе с металлургами и нефтяниками, во "втором эшелоне" раллировали на треть бумаги "Евротранса" (MOEX: EUTR). читать дальше
.22 апреля 2026 года 19:01
Вероятна новая волна снижения котировок золота до $4000/унц. в ближайшее время, полагают аналитики "КИТ Финанс Брокер". "С начала года металл остается в плюсе, несмотря на 12%-е потери в марте, - отмечают аналитики в комментарии. - Природа падения настораживает: по данным WGC, глобальные золотые... читать дальше
.22 апреля 2026 года 18:35
Инвестиционный банк "Синара" понизил прогнозную стоимость по фьючерсному контракту на акции Xiaomi с 55 до 40 гонконгских долларов (HKD), сохранив при этом рейтинг "покупать", сообщается в материале старшего аналитика Сергея Вахрамеева. Потенциал роста составляет 24% с текущих ценовых... читать дальше
.22 апреля 2026 года 18:02
Базовый прогноз снижения ключевой ставки Банка России по итогам апрельского заседания составляет 50 базисных пунктов (б.п.), вероятность шага в 100 б.п. находится на уровнях 20-25%, считают аналитики инвестиционной компании "КИТ Финанс Брокер". Консенсус рынка однозначен, отмечают эксперты:... читать дальше
.22 апреля 2026 года 17:35
Freedom Finance Global повысил прогнозную стоимость акций Mueller Industries со $133 до $149 за штуку, что предполагает потенциал роста 23% от текущего уровня, рекомендация - "покупать", сообщается в материале аналитиков. Результаты эмитента за 1К26 заметно превзошли ожидания экспертов... читать дальше
.22 апреля 2026 года 17:03
Freedom Finance Global повысил прогнозную стоимость акций JPMorgan Chase & Co. с $320 до $335 за штуку, что предполагает потенциал роста 6% от текущего уровня, сохранив при этом рекомендацию "держать", сообщается в материале аналитиков. Эмитент представил смешанные результаты за I квартал 2026... читать дальше
.22 апреля 2026 года 16:36
Снижение ключевой ставки Банка России по итогам заседания в пятницу, 24 апреля 2026 года, может составить 100 базисных пунктов (б.п.), считает директор Корпоративного блока ББР банка Александр Киселев. "Заседание планируется очень интересным, потому что, с одной стороны, инфляция хоть и снижается... читать дальше
.22 апреля 2026 года 16:03
Freedom Finance Global сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Abbott Laboratories с прогнозной стоимостью на уровне $120 за штуку, что предполагает потенциал роста 25%, сообщается в материале аналитиков. Результаты эмитента по итогам I квартала 2026 года в целом соответствовали ожиданиям... читать дальше
.22 апреля 2026 года 15:35
Москва. 22 апреля. Китайский юань слегка подрастает на Московской бирже в ходе дневных торгов в среду, но остается ниже отметки 11 руб. Рубль к середине дня снижается к основным мировым валютам в рамках коррекции после достижения накануне в паре с юанем максимума с 30 января. читать дальше
.22 апреля 2026 года 15:31
Акции ПАО "Северсталь" в настоящее время не выглядят интересными для покупок, считают аналитики брокера "ВТБ Мои инвестиции". Эмитент опубликовал операционные и финансовые результаты за первый квартал 2026 года и объясняет слабые результаты продолжением снижения спроса на сталь в России: "за три... читать дальше
.22 апреля 2026 года 15:20
"БКС Мир инвестиций" закрыл парную торговую идею "Лонг в акциях "Норильского никеля"/Шорт в акциях "АЛРОСА", сообщается в обзоре инвесткомпании. Спред достиг целевого уровня в 12%. "Как мы и ожидали, котировки бумаг "АЛРОСА" отреагировали на негативную статистику по алмазному рынку - сокращение... читать дальше
.22 апреля 2026 года 15:02
"Северсталь" остается одной из самых эффективных компаний металлургического сектора, говорится в комментарии аналитиков "КИТ Финанс Брокер". "Северсталь" опубликовала слабые результаты за 1К26: чистая прибыль практически обнулилась, свободный денежный поток остался глубоко отрицательным, а... читать дальше
.22 апреля 2026 года 14:33
"Велес Капитал" понизил целевую цену акций "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) с 35 руб. до 30,1 руб. за штуку и рекомендацию - с "покупать" до "держать", сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Василия Данилова. 23 апреля "ММК" представит финансовые результаты по МСФО за... читать дальше
.22 апреля 2026 года 13:59
Банк России сохранит осторожный подход и снова выберет в эту пятницу шаг снижения ключевой ставки в 50 б. п., полагают аналитики "СберИнвестиций". Такое решение, по мнению экспертов, может быть связано с тем, что на фоне продолжения конфликта на Ближнем Востоке и неопределенности вокруг бюджетного... читать дальше
