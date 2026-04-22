Акции сектора электроэнергетики и цветной металлургии окажутся в фокусе внимания в среду - Freedom Finance Global

Акции российских электроэнергетических компаний могут оказаться в фокусе внимания инвесторов в среду, также стоит наблюдать за динамикой акций золотодобытчиков и цветной металлургии, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Накануне сильные операционные результаты опубликовала "ОГК-2". "Компания достаточно скупо раскрывает финансовую отчетность, поэтому любая информация о ее производственных или финансовых итогах имеет для рынка большое значение", - отмечает эксперт.

Котировки бумаг "ОГК-2", по оценкам Мильчаковой, в среду могут повыситься до 0,31 рубля за штуку, показав динамику лучше рынка. Прогнозная стоимость акций "ОГК-2" составляет 0,325 рубля с рекомендацией "держать".

Также, по ее мнению, инвесторам стоит понаблюдать за динамикой акций золотодобытчиков и цветной металлургии на фоне наблюдающегося дефицита цветных металлов в мире и роста котировок драгметаллов.

Динамика индекса Мосбиржи в течение дня прогнозируется в диапазоне 2740-2790 пунктов.

Пара USD/RUB будет двигаться в коридоре 74-75 руб./$1, пара CNY/RUB - в коридоре 10,8-11,2 руб. за юань

Вероятный диапазон цены нефти марки Brent, по мнению Мильчаковой, составит $95-99 за баррель.

