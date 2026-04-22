Рубль утром в среду слегка снизился в паре с юанем в рамках коррекции вслед за нефтью

Москва. 22 апреля. Китайский юань немного подрос на Московской бирже при открытии торгов в среду; рубль слегка подешевел в паре с юанем в рамках коррекции вслед за нефтью.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,969 руб. (+1,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 2,39 копейки выше уровня действующего официального курса.

Мировые цены на нефть снижаются утром в среду, трейдеры оценивают новость о продлении перемирия между Ираном и США, несмотря на несостоявшиеся переговоры. Цена июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:01 мск снизилась на 0,81%, до $97,68 за баррель. Во вторник контракт подорожал на 3,1%, до $98,48 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подешевели к этому времени на 0,98%, до $88,79 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов выросла 2,6%, до $89,67 за баррель.

Поездка вице-президента США Джея Ди Вэнса в Пакистан для проведения второго раунда переговоров с Ираном отложена, сообщила газета The New York Times со ссылкой на американского чиновника, непосредственно знакомого с ситуацией. По его словам, поездка Вэнса в Исламабад, где он должен был оказать давление на иранских переговорщиков, чтобы те заключили ядерную сделку, была отложена после того, как Тегеран не ответил на предложения США по переговорам.

По информации издания, "поездка может быть немедленно возобновлена, если иранские переговорщики ответят таким образом, который президент (США Дональд) Трамп сочтет приемлемым". Кроме того, по данным NYT, "американские чиновники также ждут четкого сигнала, что иранским переговорщикам предоставлены все полномочия для заключения соглашения". По словам собеседника газеты, "возобновление бомбардировок (Ирана - ИФ) не является неминуемым, однако Пентагон продолжает просчитывать возможные сценарии".

Боевые действия между США и Ираном были приостановлены 7 апреля, Израиль также прекратил удары. Перемирие истекает 22 апреля.

Тем временем, президент США Дональд Трамп вечером во вторник заявил, что США пока повременят с новыми ударами по Ирану, однако морскую блокаду иранских портов отменять не будут. "C учетом того, что правительство Ирана серьезно расколото - и это неудивительно, и по просьбе начальника штаба армии Пакистана Асима Мунира и премьера Пакистана Шехбаза Шарифа, к нам поступил запрос повременить с атакой на Иран, пока их лидеры и представители не представят единый свод предложений", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

"Поэтому я отдал распоряжение нашим военным продолжать блокаду и во всем остальном сохранять готовность. Мы продлим перемирие, пока иранцы не представят свое предложение, и обсуждения завершаться, тем или иным образом", - добавил президент.

Тегеран не просил США о продлении режима прекращения огня, о котором объявил американский президент, сообщает иранское агентство "Тасним". В публикации отмечается, что, несмотря на заявление Трампа, в Тегеране не исключают, что это "уловка" и что существует возможность возобновления действий в отношении Ирана в том числе со стороны Израиля.

Переговоры представителей Тегерана и Вашингтона в Исламабаде смогут состояться, когда американская блокада иранских портов будет снята, заявил постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани. "Как только Вашингтон прекратит морскую блокаду, я полагаю, следующий раунд переговоров состоится в Исламабаде", - сказал Иравани журналистам в ООН, его слова приводит агентство ИРНА.

В свою очередь глава МИД Ирана Аббас Аракчи во вторник заявил, что продолжающаяся блокада иранских портов США является нарушением условий прекращения огня. "Блокада иранских портов - акт войны и тем самым нарушение перемирия. Удар по коммерческому судну и взятие в заложники команды - нарушение еще более крупное", - написал он в соцсети X. Он отметил, что тем не менее иранские власти знают, как противостоять ограничениям, вводимым враждебными силами, и как защитить свои интересы.

По словам главного аналитика ПСБ Дениса Попова, "курс рубля во вторник продолжил попытки дальнейшего укрепления. Накануне эти попытки были купированы локальным усилением спроса на валюту, который формируется на фоне ожиданий разворота курсового тренда вследствие возможного старта покупок юаней Минфином с начала мая. Дополнительные разъяснения по решению Минфина возможны в ближайшую неделю, и они снова будут влиять на валютный рынок, сдерживая тренд на укрепление нацвалюты".

"Тем не менее в краткосрочной перспективе факторы расширения предложения валюты на рынке (рост экспортной выручки и приближение граничных сроков уплаты крупных нефтегазовых сборов в бюджет) продолжат доминировать, так что вероятность обновления локальных минимумов по стоимости иностранной валюты все еще достаточно высока. На этом фоне до конца текущей недели ждем смещение курсовых котировок в нижнюю часть текущего торгового диапазона (10,8-11,3 руб. за юань), и не исключены попытки тестирования нижней границы этого коридора", - отмечает Попов.

"На внутреннем валютном рынке все по плану - валютная пара "юань/рубль" пытается закрепиться ниже отметки 11 руб. Сильная техническая поддержка для китайского юаня лежит в районе 10,75-10,80 руб., там может быть торможение для снятия технической перепроданности пары", - считает главный аналитик компании "Алор Брокер" Андрей Зацепин.