Поводов для активной покупки акций на рынке РФ пока нет - "Алор Брокер"

Поводов для активной покупки акций на российском фондовом рынке в настоящее время нет, говорится в комментарии главного аналитика инвестиционной компании "Алор Брокер" Андрея Зацепина.

"Ждем в целом спокойных торгов. Волатильность может возрасти вечером, после публикации данных Росстата по инфляции, на них будет опираться Банк России в принятии решения по ставке в пятницу. Технически открыта дорога индексу Мосбиржи на рост к 2800 пунктам, но мы не рекомендовали бы полагаться на технику, поскольку поводов для активной покупки акций нет", - пишет эксперт.

Рисковым инвесторам, по мнению Зацепина, можно попробовать прикупить "под ставку" акции наиболее закредитованных компаний: например, ГК "Сегежа", АФК "Система", "Эталона". Многие из них сильно перепроданы в последнее время, но брать их нужно лишь при развороте вверх, обращает внимание он.

"В целом же считаем, что любое решение ЦБ принципиально не изменит расклад на рынке акций", - говорится в материале аналитика.

