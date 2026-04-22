.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Поводов для активной покупки акций на рынке РФ пока нет - "Алор Брокер"
.
22 апреля 2026 года 10:13
Поводов для активной покупки акций на рынке РФ пока нет - "Алор Брокер"
Поводов для активной покупки акций на российском фондовом рынке в настоящее время нет, говорится в комментарии главного аналитика инвестиционной компании "Алор Брокер" Андрея Зацепина. "Ждем в целом спокойных торгов. Волатильность может возрасти вечером, после публикации данных Росстата по инфляции, на них будет опираться Банк России в принятии решения по ставке в пятницу. Технически открыта дорога индексу Мосбиржи на рост к 2800 пунктам, но мы не рекомендовали бы полагаться на технику, поскольку поводов для активной покупки акций нет", - пишет эксперт. Рисковым инвесторам, по мнению Зацепина, можно попробовать прикупить "под ставку" акции наиболее закредитованных компаний: например, ГК "Сегежа", АФК "Система", "Эталона". Многие из них сильно перепроданы в последнее время, но брать их нужно лишь при развороте вверх, обращает внимание он. "В целом же считаем, что любое решение ЦБ принципиально не изменит расклад на рынке акций", - говорится в материале аналитика. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
22 апреля 2026 года 09:58
бль может продолжить укрепление по отношению к юаню на текущей неделе, возможно тестирование уровня в 10,8 руб. за юань, считает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ Денис Попов. Накануне попытки укрепления были купированы локальным усилением спроса на валюту, который... читать дальше
.22 апреля 2026 года 09:45
Москва. 22 апреля. Котировки рублевых корпоблигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе сохраняющейся нестабильности на Ближнем Востоке, сопровождающейся резкими скачками мировых цен на нефть, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". читать дальше
.22 апреля 2026 года 09:40
"Велес Капитал" понизил прогнозную стоимость акций ПАО "Северсталь" до 912 рублей за штуку. рекомендация - "держать", сообщается в комментарии ведущего аналитика Василия Данилова. Эмитент представил слабые операционные и финансовые результаты за первый квартал 2026 года, констатирует... читать дальше
.22 апреля 2026 года 09:25
декс Мосбиржи будет находиться в диапазоне 2700-2800 пунктов в течение торговой сессии в среду, прогнозирует управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерина Крылова. При этом эксперт полагает, что по мере приближения пятницы и заседания ЦБ РФ появится импульс к... читать дальше
.22 апреля 2026 года 09:07
Курс пары доллар/рубль может протестировать уровни вблизи 70 руб./$1 в краткосрочной перспективе, полагают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер". Поддержку рублю оказывают приближение "жирного" налогового периода, а также ослабление индекса доллара США на мировой арене, отмечают... читать дальше
.21 апреля 2026 года 19:42
Москва. 21 апреля. Китайский юань умеренно снизился на Московской бирже по итогам торгов во вторник, рубль укрепился к основным мировым валютам благодаря высоким ценам на нефть и временному отсутствию Минфина на рынке с операциями в рамках бюджетного правила. читать дальше
.21 апреля 2026 года 19:34
Москва. 21 апреля. Российский рынок акций вечером во вторник возобновил рост вместе с нефтью (июньский фьючерс на Brent поднялся к $98 за баррель) в ожидании развития событий на Ближнем Востоке, где сохраняется конфронтация США и Ирана, из-за чего существенно ограничено судоходство в Ормузском проливе. Индекс МосБиржи протестировал локальное сопротивление 2760 пунктов, но закрепиться выше не смог. читать дальше
.21 апреля 2026 года 19:01
Freedom Finance Global сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Wells Fargo & Co. с прогнозной стоимостью на уровне $100 за штуку, что соответствует потенциалу роста на 23%, сообщается в комментарии аналитиков инвестиционной компании. "Wells Fargo & Company (WFC) выпустила смешанную отчетность... читать дальше
.21 апреля 2026 года 18:40
Прогнозный диапазон для цены нефти Brent на конец 2026 года составляет $80-90 за баррель, для Urals - $75-80 за баррель, говорится в комментарии эксперта банка ПСБ Екатерины Крыловой. Даже при открытии Ормузского пролива процесс восстановления логистики не будет мгновенным из-за инерции глобальных... читать дальше
.21 апреля 2026 года 18:16
Участие в размещении выпуска облигаций АО "Медскан" серии 001Р-02 интересно при купоне не ниже 15,8%, говорится в материале аналитика инвестиционного банка "Синара" Александра Афонина. Один из крупнейших частных медицинских холдингов в России планирует на 22 апреля сбор заявок на облигации серии... читать дальше
.21 апреля 2026 года 17:46
Инвесторам стоит обратить внимание на новый выпуск рублевых облигаций "Группы ЛСР" серии БО-002P-01, говорится в комментарии аналитика "БКС Мир инвестиций" Антона Куликова. Девелопер 23 апреля собирает книгу заявок на биржевые рублевые облигации серии БО-002P-01 со сроком обращения 3 года (1080... читать дальше
.21 апреля 2026 года 17:16
"Финам" рекомендует "держать" акции State Street Corp. с прогнозной стоимостью на уровне $136 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал снижения на 6,5%, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. "Мы с осторожным оптимизмом оцениваем... читать дальше
.21 апреля 2026 года 16:45
Freedom Finance Global повысил прогнозную стоимость ADR Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) до $475 за штуку, рекомендация - "покупать", сообщается в материале аналитиков. Эмитент представил один из сильнейших кварталов в своей истории, обеспечив всеобъемлющее превышение ожиданий по... читать дальше
.21 апреля 2026 года 16:14
Прогноз снижения ключевой ставки Банк России в пятницу, 24 апреля 2026 года, остается на уровне 50 базисных пунктов (б.п.), говорится в материале главного экономиста инвестиционного банка "Синара" Сергея Коныгина. "Смещение рисков в проинфляционную сторону означает, что регулятор будет осторожным... читать дальше
.21 апреля 2026 года 15:49
Freedom Finance Global повысил прогнозную стоимость акций PepsiCo Inc. до $173 за штуку, сохранив при этом рекомендацию "держать", сообщается в материале аналитиков. На фоне сильных финансовых результатов эмитента эксперты инвесткомпании повысили его прогнозы по выручке и прибыли. "Изменение... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.