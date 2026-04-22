Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 22 апреля. Котировки рублевых корпоблигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе сохраняющейся нестабильности на Ближнем Востоке, сопровождающейся резкими скачками мировых цен на нефть, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Поездка вице-президента США Джея Ди Вэнса в Пакистан для проведения второго раунда переговоров с Ираном отложена, сообщила газета The New York Times со ссылкой на американского чиновника, непосредственно знакомого с ситуацией. По его словам, поездка Вэнса в Исламабад, где он должен был оказать давление на иранских переговорщиков, чтобы те заключили ядерную сделку, была отложена после того, как Тегеран не ответил на предложения США по переговорам.

По информации издания, "поездка может быть немедленно возобновлена, если иранские переговорщики ответят таким образом, который президент (США Дональд) Трамп сочтет приемлемым". Кроме того, по данным NYT, "американские чиновники также ждут четкого сигнала, что иранским переговорщикам предоставлены все полномочия для заключения соглашения". По словам собеседника газеты, "возобновление бомбардировок (Ирана - ИФ) не является неминуемым, однако Пентагон продолжает просчитывать возможные сценарии".

Боевые действия между США и Ираном были приостановлены 7 апреля, Израиль также прекратил удары. Перемирие истекает 22 апреля.

Тем временем, президент США Дональд Трамп вечером во вторник заявил, что США пока повременят с новыми ударами по Ирану, однако морскую блокаду иранских портов отменять не будут. "C учетом того, что правительство Ирана серьезно расколото - и это неудивительно, и по просьбе начальника штаба армии Пакистана Асима Мунира и премьера Пакистана Шехбаза Шарифа, к нам поступил запрос повременить с атакой на Иран, пока их лидеры и представители не представят единый свод предложений", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

"Поэтому я отдал распоряжение нашим военным продолжать блокаду и во всем остальном сохранять готовность. Мы продлим перемирие, пока иранцы не представят свое предложение, и обсуждения завершаться, тем или иным образом", - добавил президент.

Переговоры представителей Тегерана и Вашингтона в Исламабаде смогут состояться, когда американская блокада иранских портов будет снята, заявил постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани. "Как только Вашингтон прекратит морскую блокаду, я полагаю, следующий раунд переговоров состоится в Исламабаде", - сказал Иравани журналистам в ООН, его слова приводит агентство ИРНА.

В свою очередь глава МИД Ирана Аббас Аракчи во вторник заявил, что продолжающаяся блокада иранских портов США является нарушением условий прекращения огня. "Блокада иранских портов - акт войны, и тем самым нарушение перемирия. Удар по коммерческому судну и взятие в заложники команды - нарушение еще более крупное", - написал он в соцсети X. Он отметил, что тем не менее, иранские власти знают, как противостоять ограничениям, вводимым враждебными силами, и как защитить свои интересы.

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник в минусе. Рост, наблюдавшийся в начале сессии, быстро сошел на нет на фоне нервозности, вызванной ситуацией на Ближнем Востоке. Эксперты ждали нового раунда мирных переговоров США и Ирана в Исламабаде, надеясь, что сторонам удастся договориться хотя бы о продлении перемирия. Однако издания The New York Times и Axios сообщили со ссылкой на источники, что американская делегация во главе с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом отложила отъезд в Пакистан из-за затягивания Ираном решения по переговорам.

Во вторник инвесторы также следили за слушаниями в банковском комитете Сената по утверждению Кевина Уорша на пост председателя Федеральной резервной системы (ФРС). Уорш, выдвинутый на эту должность Трампом, заявил, что намерен действовать независимо на посту главы американского ЦБ. Уорш отвечал на вопрос сенатора от Луизианы Джона Кеннеди, который спросил, не будет ли он "марионеткой" президента. "Абсолютно нет", - заявил Уорш. "Президент никогда не просил меня брать на себя обязательства в отношении каких-либо решений по ставке, - отметил он. - И я бы ни при каких обстоятельствах не согласился на это, если бы он попросил".

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона не демонстрируют единой динамики в среду. Инвесторы демонстрируют осторожность на фоне неясности перспектив урегулирования ближневосточного конфликта. Японский индекс Nikkei 225 поднимается на 0,23%. Китайский Shanghai Composite прибавляет 0,36%, тогда как гонконгский Hang Seng теряет 1,35%. Южнокорейский Kospi повышается на 0,29%. Значение австралийского S&P/ASX 200 опускается на 1,01%.

В свою очередь мировые цены на нефть снижаются утром в среду, трейдеры оценивают новость о продлении перемирия между Ираном и США, несмотря на несостоявшиеся переговоры. Цена июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск снижается на 0,69%, до $97,8 за баррель. Во вторник контракт подорожал на 3,1%, до $98,48 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подешевели к этому времени на 1%, до $88,77 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов выросла 2,6%, до $89,67 за баррель.

Тегеран не просил США о продлении режима прекращения огня, о котором объявил американский президент, сообщает иранское агентство "Тасним". В публикации отмечается, что, несмотря на заявление Трампа, в Тегеране не исключают, что это "уловка" и что существует возможность возобновления действий в отношении Ирана в том числе со стороны Израиля.

"Рынок не может определиться с направлением на фоне неопределенности в отношении переговоров, тогда как Ормузский пролив остается закрытым, - отметил Хироюки Кикукава из Nissan Securities Investment. - Если военные действия не возобновятся, цены на нефть, вероятно, останутся вблизи текущих уровней".

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник выросла в 1,2 раза относительно предыдущего торгового дня и осталась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 23,889 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 16,805 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 21 апреля вырос всего на 0,02% и составил 120,7 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,06%, поднявшись до 1273,11 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Газпромбанк-001Р-22Р" (+0,43%), "РЖД-30" (+0,4%) и "Газпромбанк-001Р-17Р" (+0,37%), а в лидерах снижения - облигации "ГК Самолет БО-П11" (-0,78%), "Почта России БО-002P-03" (-0,5%) и "Газпром Капитал БО-001Р-04" (-0,3%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Элемент лизинг" завершило размещение 4-летних облигаций серии 001P-11 объемом 2 млрд рублей. Сбор заявок на флоатер прошел 16 апреля без премаркетинга. По займу будут выплачиваться ежемесячные переменные купоны с привязкой к ключевой ставке ЦБ. Спред к ключевой ставке установлен в размере 2% годовых. Условиями эмиссии предусмотрена равномерная амортизация, начиная с 1-го купона.

МКПАО "Озон" (MOEX: OZON) зафиксировало объем размещения облигаций серии 001Р-02 в размере 15 млрд рублей, а также установило финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ на уровне 200 базисных пунктов. Сбор заявок на эмиссию бондов со сроком обращения 2,5 года и планируемым объемом "не менее 10 млрд рублей" прошел 21 апреля. По выпуску будут выплачиваться ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, плюс спред. Техразмещение флоатера запланировано на 24 апреля. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, физическому лицу потребуется статус квалифицированного инвестора. Первоначально "Озон" проводил премаркетинг двух выпусков дебютных облигаций - "фикса" серии 001Р-01 и флоатера серии 001Р-02 - на общую сумму не менее 15 млрд рублей, однако накануне сбора заявок принял решение отказаться от "фикса" в пользу флоатера.

ООО "Совкомбанк лизинг" увеличило объем выпуска годовых облигаций серии БО-П20 с 4,5 млрд рублей до 5,5 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 24 марта. Размещение началось 27 марта и продлится до 30 апреля. На данный момент размещены бумаги на 3,525 млрд рублей. Ставка квартальных купонов установлена на уровне 13,6% годовых.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) выкупило по оферте 10 млн 360 тыс. 872 облигации серии 001P-02R по цене 100% от номинала, или 69,07% эмиссии. Компания разместила выпуск 20-летних бондов серии 001P-02R объемом 15 млрд рублей в апреле 2017 года по ставке 8,5% годовых. Ставки 19-22-го купонов установлены на уровне 14,4% годовых.

ООО "СУЭК-финанс" выкупило по оферте 470 тыс. 321 облигацию серии 001P-06R по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 14 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, компания приобрела 3,359% займа. Десятилетний выпуск на 14 млрд рублей был размещен в октябре 2020 года. Ранее, в апреле 2024 года, СУЭК уже выкупила по оферте бумаги займа на 13,4 млрд рублей. Ставку последующих после нынешней оферты 12-13-го полугодовых купонов компания установила в размере 18,9% годовых. В сообщении об установлении ставки отмечалось, что размер купонного дохода указан в отношении 636 тыс. 426 облигаций, находящихся в обращении (которые ранее не были выкуплены эмитентом).

ООО "СибАвтоТранс" допустило технический дефолт при выплате 3-го купона облигаций серии 001Р-07 на сумму 2,8 млн рубле. Дата истечения срока технического дефолта - 5 мая. В качестве причины неисполнения обязательств компания указывает недостаток денежных средств, вызванный задержкой их поступления от контрагентов, а также ограничением по распоряжению денежными средствами в связи с наложением ареста ФНС на счета эмитента. В конце прошлой недели эмитент допустил свой первый техдефолт при выплате 9-го купона и второй части номинала облигаций серии 001Р-03 на общую сумму 38 млн рублей. Причины неисполнения обязательств озвучивались те же. В сообщении компании также отмечалось, что эмитент рассматривает все варианты выхода из технического дефолта по облигациям, в то же время большинство вариантов обеспечения финансовой стабильности общества было уже задействовано сразу после блокировки средств от ФНС. В настоящее время в обращении находятся семь выпусков биржевых облигаций "СибАвтоТранса" на 1,45 млрд рублей. 21 и 22 апреля компании предстоит выплатить купоны по выпускам облигаций серий 001Р-06 и 001Р-05 соответственно, а 30-го апреля - купон и часть номинала по выпуску 001Р-01.

ООО "АгроДом" допустило технический дефолт при выплате 13-го купона, а также погашении первой амортизационной части (10% номинала) на общую сумму 9,97 млн рублей. Дата истечения срока технического дефолта - 5 мая. Причина неисполнения обязательств - недостаток денежных средств. Компания также раскрыла итоги проведения общего собрания владельцев облигаций серии БО-02, которое состоялось 17 апреля. В повестку собрания входила дача согласия на внесение эмитентом изменений в решение о выпуске, а также отказ от права требовать приобретения облигаций. Ни одно решение на собрании принято не было. Перед этим компания уже предупреждала о своем намерении провести реструктуризацию по выпуску в срок до 19 апреля. Двухлетний выпуск объемом 80 млн рублей был размещен в июле 2025 года по ставке ежемесячного купона 30% годовых до оферты с исполнением 29 апреля 2026 года. Ставку последующих купонов до погашения компания установила в размере 15% годовых. Прием заявок на приобретение прошел с 14 по 20 апреля.

Маркетплейс "Финуслуги", через который размещались внебиржевые облигации ПАО "ЕвроТранс" (MOEX: EUTR), получил деньги на выкуп бумаг по заявкам их держателей и приступает к выплатам. Ранее, 20 апреля, "Финуслуги" сообщили, что фиксируют неисполнение клиентских заявок на выкуп бондов "ЕвроТранса" начиная c 10 апреля. Платформа уведомила ЦБ о сложившейся ситуации официальным письмом, также обращение с требованием о погашении обязательств перед клиентами "Финуслуг" было направлено в "ЕвроТранс". Вечером 21 апреля маркетплейс объявил, что получил средства по заявкам на продажу облигаций серии RU000A109LH7 и RU000A10DEP2. Деньги поступят на кошельки клиентов по мере обработки заявок с учетом накопленного купонного дохода за все дни допущенной просрочки, сообщили "Финуслуги". Согласно информации на сайте "ЕвроТранса", в обращении находится два выпуска "народных" бондов компании - на 2 млрд рублей и 3 млрд рублей с плавающим купоном, оба они предусматривают возможность досрочного погашения по требованию владельцев облигаций.