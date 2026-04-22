"Велес Капитал" понизил прогнозную цену акций Северстали до 912 руб

"Велес Капитал" понизил прогнозную стоимость акций ПАО "Северсталь" до 912 рублей за штуку. рекомендация - "держать", сообщается в комментарии ведущего аналитика Василия Данилова.

Эмитент представил слабые операционные и финансовые результаты за первый квартал 2026 года, констатирует эксперт.

Компания продемонстрировала значительное ухудшение ключевых показателей вследствие неблагоприятной конъюнктуры внутреннего рынка металлопродукции, в связи с чем было принято решение сохранить дивидендную паузу.

"Мы понижаем целевую цену для бумаг "Северстали" до 912 руб. и меняем рекомендацию на "держать", - пишет Данилов.

