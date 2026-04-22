Индекс Мосбиржи продолжит торги в зоне 2700-2800п в среду - ПСБ

Индекс Мосбиржи будет находиться в диапазоне 2700-2800 пунктов в течение торговой сессии в среду, прогнозирует управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерина Крылова.

При этом эксперт полагает, что по мере приближения пятницы и заседания ЦБ РФ появится импульс к тесту верхней границы. Тем более что есть шанс и на более сильное снижение ключевой ставки, исходя из опережающих индикаторов, отмечает она.

Дополнительно поддержать настрой игроков могут ожидания в области геополитики, указывает Крылова. Также в фокусе находится и традиционная еженедельная статистика по инфляции.

Лучше рынка могут по-прежнему смотреться фундаментально сильные компании и компании с хорошим дивидендным профилем, отмечает аналитик ПСБ: Сбербанк, ВТБ, "НОВАТЭК", ПАО "Корпоративный центр ИКС 5", МКПАО "Яндекс", МКПАО "Озон", "Транснефть".

