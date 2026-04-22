Рубль может укрепиться до уровней вблизи 70 руб./$1 в краткосрочной перспективе - "Цифра брокер"

Курс пары доллар/рубль может протестировать уровни вблизи 70 руб./$1 в краткосрочной перспективе, полагают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

Поддержку рублю оказывают приближение "жирного" налогового периода, а также ослабление индекса доллара США на мировой арене, отмечают эксперты в комментарии.

Американская валюта теряет позиции на фоне охлаждения градуса напряженности на Ближнем Востоке, что снижает опасения относительно ускорения инфляционного давления в США и может повысить шансы на более стремительное снижение ставки ФРС .

"Мы ожидаем, что в краткосрочной перспективе рубль может протестировать уровни вблизи 70 руб./$1", - пишут аналитики инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.