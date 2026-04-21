Мнения аналитиков
Рубль укрепился в основных валютных парах во вторник благодаря высоким ценам на нефть
21 апреля 2026 года 19:42

Рубль укрепился в основных валютных парах во вторник благодаря высоким ценам на нефть

Москва. 21 апреля. Китайский юань умеренно снизился на Московской бирже по итогам торгов во вторник, рубль укрепился к основным мировым валютам благодаря высоким ценам на нефть и временному отсутствию Минфина на рынке с операциями в рамках бюджетного правила.

Стоимость юаня по данным на 19:00 мск составила 10,954 рубля, что на 4,4 копейки (на 0,4%) ниже уровня закрытия предыдущих торгов. В ходе торгов котировки рубля достигали уровня 10,8915 руб./юань, обновив тем самым максимум с конца января.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 19:00 мск опустился в цене на 0,29% относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 74,75 руб./$1, контракт EURRUBF подешевел на 0,48%, до 87,88 руб./EUR1.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара США с 22 апреля на 64,73 копейки, до 74,5897 руб./$1, и уменьшил курс евро на 61,1 копейки, до 87,7659 руб./EUR1. Курс китайского юаня при этом был установлен на уровне 10,9451 руб./юань, что на 9,67 копейки ниже курса вторника.

Мировые цены на нефть после утреннего снижения ближе к вечеру вторника перешли к росту на фоне неопределенности в отношении дальнейшего развития ситуации на Ближнем Востоке. Трейдеры ждут нового раунда мирных переговоров США и Ирана в Исламабаде. По сообщениям СМИ, Тегеран готовится отправить туда своих представителей, несмотря на предыдущие сигналы об обратном. Как ожидается, вице-президент США Джей Ди Вэнс вылетит в Пакистан во вторник, а переговоры с Ираном состоятся в среду.

Президент США Дональд Трамп в интервью CNBC выразил надежду, что Вашингтон в скором времени сможет заключить соглашение об урегулировании конфликта с Тегераном. Он заявил при этом, что не желает продлевать режим прекращения огня с Ираном, срок действия которого истекает в среду. Трамп добавил также, что США готовы возобновить военные действия против Ирана, если соглашения не будет.

Цена июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составила $97,88 за баррель, что на 2,51% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на июнь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на 4%, до $93,2 за баррель.

"Либо мы придем к определенной деэскалации, либо все перерастет в более затяжной кризис, особенно в сфере поставок энергоносителей, - отмечает аналитик Pepperstone Group Дилин Ву. - В ближайшие 24 часа рынок будет крайне чувствительным к любым новостным заголовкам".

"После небольшой передышки, продиктованной снятием локальной перекупленности, рубль снова демонстрирует склонность к укреплению. Локально его поддерживают такие факторы, как приближающийся налоговый период и временное отсутствие Минфина на рынке. На базовом же уровне поддержку нацвалюте оказывают жесткость денежно-кредитных условий и мартовские цены на нефть, которые с лагом начали транслироваться в курс", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на внутреннем валютном рынке эксперт "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов.

"Ждем, как и весь рынок, что ключевая ставка ЦБ в пятницу опустится на 50 базисных пунктов - до 14,5% годовых. Сам по себе цикл снижения ставки негативен для рубля, но в моменте реакция будет сдержанной. В настоящее время на курс приоритетно действуют более сильные факторы, связанные с экспортно-импортной компонентой, ценами на энергоносители. К тому же шаг ожидаемого снижения ключевой ставки невелик и уже во многом заложен в котировках", - считает Смирнов.

По мнению аналитиков ИФК "Солид Инвестиции", "основным фактором укрепления рубля остается высокий профицит валютной ликвидности, который пока не компенсируется действиями Минфина, приостановившего покупки валюты в рамках бюджетного правила". "Сегодня истекает срок перемирия между США и Ираном. Должны пройти переговоры в Исламабаде, но на текущий момент нет четкого понимания, состоятся ли они", - отмечают эксперты.

По словам аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, рубль остается достаточно крепким. При этом участники валютных торгов держат в голове слова министра финансов РФ Антона Силуанова о том, что власти готовы обсудить более ранний возврат валютных операций по бюджетному правилу. "Для рубля это важный сигнал, потому что такой шаг означает возможное появление нового спроса на валюту и золото со стороны государства", - полагает Чернов.

"Во внешнем фоне главная тема все та же. Ближний Восток пока не дает рынкам полной ясности. С одной стороны, США по-прежнему рассчитывают на продолжение переговоров с Ираном уже на этой неделе, но с другой стороны, окончательной уверенности в сделке нет. На этом фоне нефть с утра немного снижалась, потому что часть участников рынка закладывала шанс на деэскалацию военного конфликта и восстановление поставок. То есть рынок сейчас балансирует между двумя сценариями. Либо переговоры все же сдвинутся вперед, либо сырье снова быстро получит новую премию за риск", - отмечает специалист Freedom Finance Global.

Банк России во вторник, 21 апреля, в рамках аукциона недельного репо разместил 4,48 трлн рублей (при лимите 4,48 трлн рублей и спросе 5,175 трлн рублей) в среднем по ставке 15,01% годовых. На предыдущем аукционе недельного репо, состоявшемся 14 апреля, ЦБ разместил 4,33 трлн рублей (при лимите 4,33 трлн рублей и спросе 5,226 трлн рублей) в среднем по ставке 15,01% годовых.

Рублевые ставки межбанковского кредитного рынка (МБК) демонстрируют плавное снижение. Так, согласно расчетам ЦБ РФ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 20 апреля снизилась по отношению к пятнице на 6 базисных пунктов - до 14,42% годовых. Срочная версия RUONIA на сроки 1 месяц и 6 месяцев опустилась по отношению к понедельнику на 1 базисный пункт и 21 апреля составила 14,83% и 16,24% годовых соответственно, а версия RUONIA на срок 3 месяца уменьшилась за день на 2 базисных пункта - до 15,4% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


22 апреля 2026 года 10:13
Поводов для активной покупки акций на рынке РФ пока нет - "Алор Брокер"
Поводов для активной покупки акций на российском фондовом рынке в настоящее время нет, говорится в комментарии главного аналитика инвестиционной компании "Алор Брокер" Андрея Зацепина. "Ждем в целом спокойных торгов. Волатильность может возрасти вечером, после публикации данных Росстата по...    читать дальше
22 апреля 2026 года 09:58
Рубль может продолжить укрепление к юаню на текущей неделе - ПСБ
бль может продолжить укрепление по отношению к юаню на текущей неделе, возможно тестирование уровня в 10,8 руб. за юань, считает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ Денис Попов. Накануне попытки укрепления были купированы локальным усилением спроса на валюту, который...    читать дальше
22 апреля 2026 года 09:45
Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов
Москва. 22 апреля. Котировки рублевых корпоблигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе сохраняющейся нестабильности на Ближнем Востоке, сопровождающейся резкими скачками мировых цен на нефть, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".    читать дальше
22 апреля 2026 года 09:40
"Велес Капитал" понизил прогнозную цену акций Северстали до 912 руб
"Велес Капитал" понизил прогнозную стоимость акций ПАО "Северсталь" до 912 рублей за штуку. рекомендация - "держать", сообщается в комментарии ведущего аналитика Василия Данилова. Эмитент представил слабые операционные и финансовые результаты за первый квартал 2026 года, констатирует...    читать дальше
22 апреля 2026 года 09:25
Индекс Мосбиржи продолжит торги в зоне 2700-2800п в среду - ПСБ
декс Мосбиржи будет находиться в диапазоне 2700-2800 пунктов в течение торговой сессии в среду, прогнозирует управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерина Крылова. При этом эксперт полагает, что по мере приближения пятницы и заседания ЦБ РФ появится импульс к...    читать дальше
22 апреля 2026 года 09:07
Рубль может укрепиться до уровней вблизи 70 руб./$1 в краткосрочной перспективе - "Цифра брокер"
Курс пары доллар/рубль может протестировать уровни вблизи 70 руб./$1 в краткосрочной перспективе, полагают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер". Поддержку рублю оказывают приближение "жирного" налогового периода, а также ослабление индекса доллара США на мировой арене, отмечают...    читать дальше
21 апреля 2026 года 19:34
Рынок акций РФ вечером вернулся к росту вместе с нефтью, индекс МосБиржи поднялся к 2760п
Москва. 21 апреля. Российский рынок акций вечером во вторник возобновил рост вместе с нефтью (июньский фьючерс на Brent поднялся к $98 за баррель) в ожидании развития событий на Ближнем Востоке, где сохраняется конфронтация США и Ирана, из-за чего существенно ограничено судоходство в Ормузском проливе. Индекс МосБиржи протестировал локальное сопротивление 2760 пунктов, но закрепиться выше не смог.    читать дальше
21 апреля 2026 года 19:01
Freedom Finance Global сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Wells Fargo
Freedom Finance Global сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Wells Fargo & Co. с прогнозной стоимостью на уровне $100 за штуку, что соответствует потенциалу роста на 23%, сообщается в комментарии аналитиков инвестиционной компании. "Wells Fargo & Company (WFC) выпустила смешанную отчетность...    читать дальше
21 апреля 2026 года 18:40
Прогнозный диапазон для цены нефти Brent на конец 2026 года составляет $80-90/барр. - ПСБ
Прогнозный диапазон для цены нефти Brent на конец 2026 года составляет $80-90 за баррель, для Urals - $75-80 за баррель, говорится в комментарии эксперта банка ПСБ Екатерины Крыловой. Даже при открытии Ормузского пролива процесс восстановления логистики не будет мгновенным из-за инерции глобальных...    читать дальше
21 апреля 2026 года 18:16
Участие в размещении бондов Медскана интересно при купоне не ниже 15,8% - инвестбанк "Синара"
Участие в размещении выпуска облигаций АО "Медскан" серии 001Р-02 интересно при купоне не ниже 15,8%, говорится в материале аналитика инвестиционного банка "Синара" Александра Афонина. Один из крупнейших частных медицинских холдингов в России планирует на 22 апреля сбор заявок на облигации серии...    читать дальше
21 апреля 2026 года 17:46
Инвесторам стоит обратить внимание на новый выпуск бондов Группы ЛСР - "БКС МИ"
Инвесторам стоит обратить внимание на новый выпуск рублевых облигаций "Группы ЛСР" серии БО-002P-01, говорится в комментарии аналитика "БКС Мир инвестиций" Антона Куликова. Девелопер 23 апреля собирает книгу заявок на биржевые рублевые облигации серии БО-002P-01 со сроком обращения 3 года (1080...    читать дальше
21 апреля 2026 года 17:16
"Финам" рекомендует "держать" акции State Street с прогнозной ценой $136
"Финам" рекомендует "держать" акции State Street Corp. с прогнозной стоимостью на уровне $136 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал снижения на 6,5%, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. "Мы с осторожным оптимизмом оцениваем...    читать дальше
21 апреля 2026 года 16:45
Freedom Finance Global повысил прогнозную цену ADR TSMC до $475
Freedom Finance Global повысил прогнозную стоимость ADR Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) до $475 за штуку, рекомендация - "покупать", сообщается в материале аналитиков. Эмитент представил один из сильнейших кварталов в своей истории, обеспечив всеобъемлющее превышение ожиданий по...    читать дальше
21 апреля 2026 года 16:14
Прогноз снижения ставки ЦБ РФ в апреле остается на уровне 50 б.п. - инвестбанк "Синара"
Прогноз снижения ключевой ставки Банк России в пятницу, 24 апреля 2026 года, остается на уровне 50 базисных пунктов (б.п.), говорится в материале главного экономиста инвестиционного банка "Синара" Сергея Коныгина. "Смещение рисков в проинфляционную сторону означает, что регулятор будет осторожным...    читать дальше
21 апреля 2026 года 15:49
Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций PepsiCo до $173
Freedom Finance Global повысил прогнозную стоимость акций PepsiCo Inc. до $173 за штуку, сохранив при этом рекомендацию "держать", сообщается в материале аналитиков. На фоне сильных финансовых результатов эмитента эксперты инвесткомпании повысили его прогнозы по выручке и прибыли. "Изменение...    читать дальше
